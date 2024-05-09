Марчиняк на 103-й не засчитал гол де Лигта «Реалу» из-за офсайда

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Томас Мюллер Шимон Марчиняк Йозуа Киммих Маттейс де Лигт Нуссаир Мазрауи Футбол

Гол «Баварии» «Реалу» в компенсированное время не был засчитан.

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов полузащитник Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 1»

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171 комментарий
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Эта ветка станет палатой для Риго и компании. День открытых дверей.
+145
-19
+126
Сейчас будет много споров о том, был офсайд или нет, но прикол в том, что судья уже свистнул его до гола, поэтому игроки Реала не играли уже эпизод. Это было слышно и видно. Это больше ошибка поляка, что не дал доиграть эпизод. К тому же, там и офсайд был не такой уж и пассивный. Влиял на эпизод однозначно.
+127
-16
+111
Успокойтесь, там офсайд!
+100
-36
+64
Ответ Мертвый
Комментарий скрыт
По руке офсайд не смотрят , гений ))
+57
-4
+53
Спортс, а зачем врать! ?
Гол никто не отменял. Потому что после свистка эпизод доигрывался. Что в заголовке?
+45
-9
+36
Ответ Мертвый
Комментарий скрыт
На руку? Выздоравливай.
+37
-4
+33
Ответ el ruso guapo
Сейчас будет много споров о том, был офсайд или нет, но прикол в том, что судья уже свистнул его до гола, поэтому игроки Реала не играли уже эпизод. Это было слышно и видно. Это больше ошибка поляка, что не дал доиграть эпизод. К тому же, там и офсайд был не такой уж и пассивный. Влиял на эпизод однозначно.
Здесь ошибка лайнсмена, а не главного. Дело в поднятом флажке - потому Марчиняк и свистнул. Ну а в моменте с голом оборона Мадрида и Лунин уже просто стояли, услышав свисток.
Благо, на повторе видно, что офсайд действительно был.
+37
-7
+30
Ответ Zemanuha
Успокойтесь, там офсайд!
Сто процентов
+39
-13
+26
Ответ Мертвый
Комментарий скрыт
Рука не считается потому что ей не играют🤦🏻‍♂️
Почитай хотя бы правила
+22
-3
+19
Ответ Мертвый
Комментарий скрыт
Интересно зачем ты футбол смотришь?)) Тебе баскетбол или гандбол смотреть))
+20
-3
+17
Какая разница был офсайд или нет?
Свисток уже был, гол засчитать нельзя. Да и не было там опасности, не забила бы Бавария без свистка судьи, просто Реал выключился из эпизода.
Свистеть не стоило, конечно. Концовка игры и эпизод пограничный
+31
-14
+17
Судьи ошиблись в этом моменте, самым грубым образом. Должны были, согласно всем инструкциям дать доиграть эпизод. Но это, никоим образом, не влияет на мою оценку игры - Реал прошёл совершенно заслуженно, так Бавария играть не должна в принципе.
+18
-2
+16
Ответ Crawling
Эта ветка станет палатой для Риго и компании. День открытых дверей.
День слез у них.
+24
-10
+14
Доиграть должен был дать.
+14
-1
+13
Шесть минут сверх добавленного отыграли, был свисток, миллиметровый офсайд, игроки Реала встали, бил без малейшего сопротивления. Но из-за судейского косяка глоры Барки будут кричать, что судья украл победу у Баварии, хотя Мадрид их весь матч возил, Тухель ещё и замены провалил, в отличие от Анчи
+16
-6
+10
Ответ kvn9
Судьи ошиблись в этом моменте, самым грубым образом. Должны были, согласно всем инструкциям дать доиграть эпизод. Но это, никоим образом, не влияет на мою оценку игры - Реал прошёл совершенно заслуженно, так Бавария играть не должна в принципе.
Не расстраивайтесь, амиго. Бавария сражалась до последнего и получилась отличная заруба, в следующий раз Вашему любимому клубу неприменно будет сопутствовать удача.
+12
-3
+9
Ответ el ruso guapo
Сейчас будет много споров о том, был офсайд или нет, но прикол в том, что судья уже свистнул его до гола, поэтому игроки Реала не играли уже эпизод. Это было слышно и видно. Это больше ошибка поляка, что не дал доиграть эпизод. К тому же, там и офсайд был не такой уж и пассивный. Влиял на эпизод однозначно.
Прямо мои мысли выразил
+10
-2
+8
Ответ Мертвый
Комментарий скрыт
Реально мертвый)
+8
-1
+7
Ответ Мертвый
Комментарий скрыт
Руку не учитывают в офсайде молодой)
+9
-2
+7
Ответ xDe xDe
Здесь ошибка лайнсмена, а не главного. Дело в поднятом флажке - потому Марчиняк и свистнул. Ну а в моменте с голом оборона Мадрида и Лунин уже просто стояли, услышав свисток. Благо, на повторе видно, что офсайд действительно был.
это ошибка главного. Главный не обязан сразу реагировать на ассистента. Финальное решение всегда за ним. Часто бывают случаи, что ассистенты поднимают флаг, а главный даёт доиграть эпизод
+7
-1
+6
Только спотифайцы не увидят тут офсайда.
+17
-12
+5
Ну вообще странно, явного офсайда я не вижу, обычно дают доиграть эпизод.
+4
0
+4
Да нет там офсайда.
Если смотреть не сбоку, как на фото, а по прямой линии, то плечо Рюдигера на одной линии с плечами игроков Баварии.
И то, что игроки Мадрида якобы выключились после свистка - тоже не аргумент. Мяч довольно странно отскочил прямо на ногу игроку Баварии и тот пробил бы так же быстро и точно, независимо от действий вратаря и защитников в эту секунду.
Судейская победа Мадрида. Ещё одна.
+7
-3
+4
Зачем вы обьясняете хейтерам Реала что-то?) Пусть сидят - бомбят. А Реал - с выходом в финал!!! Поистине королевский клуб !!!
+9
-5
+4
Ответ xDe xDe
Здесь ошибка лайнсмена, а не главного. Дело в поднятом флажке - потому Марчиняк и свистнул. Ну а в моменте с голом оборона Мадрида и Лунин уже просто стояли, услышав свисток. Благо, на повторе видно, что офсайд действительно был.
Я в общем имел в виду. Боковой поднял, главный мог дать доиграть.
+3
0
+3
То, что даже не посмотрели и не чертили линии - это просто грандиозный скандал, конечно.
В эпизоде участвовал ближний игрок, колено которого очень похоже, что находится на одной линии с ногой защитника.
В любом случае, если с микроскопом надо смотреть на стоп-кадре, это как минимум нужно было смотреть ВАРом, иначе - зачем он вообще нужен?
+4
-1
+3
Бригада ошиблась, что свистнула раньше времени, ну это от перенапряжения в концовке. Возможно не было офсайда. Еще и Лунин увидел и услышал свисток, явно просто встал за секунду до удара.
+5
-2
+3
Спортс накинул на вентилятор.
Правильно я понимаю, что теперь мы будем считать голами, если они забиты после свистка?
+3
0
+3
Зачем свистнул - надо было доиграть и вар смотреть просто
+2
0
+2
Больше всего виноват лайнсмен, он должен был поднять флаг после забитого гола, а так Марчиняк среагировал на его флаг, свистнул и Реал выключился, особенно вратарь
+2
0
+2
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