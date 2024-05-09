Марчиняк на 103-й не засчитал гол де Лигта «Реалу» из-за офсайда
Гол «Баварии» «Реалу» в компенсированное время не был засчитан.
На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов полузащитник Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.
Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 1»
Гол никто не отменял. Потому что после свистка эпизод доигрывался. Что в заголовке?
Благо, на повторе видно, что офсайд действительно был.
Почитай хотя бы правила
Свисток уже был, гол засчитать нельзя. Да и не было там опасности, не забила бы Бавария без свистка судьи, просто Реал выключился из эпизода.
Свистеть не стоило, конечно. Концовка игры и эпизод пограничный
Если смотреть не сбоку, как на фото, а по прямой линии, то плечо Рюдигера на одной линии с плечами игроков Баварии.
И то, что игроки Мадрида якобы выключились после свистка - тоже не аргумент. Мяч довольно странно отскочил прямо на ногу игроку Баварии и тот пробил бы так же быстро и точно, независимо от действий вратаря и защитников в эту секунду.
Судейская победа Мадрида. Ещё одна.
В эпизоде участвовал ближний игрок, колено которого очень похоже, что находится на одной линии с ногой защитника.
В любом случае, если с микроскопом надо смотреть на стоп-кадре, это как минимум нужно было смотреть ВАРом, иначе - зачем он вообще нужен?
Правильно я понимаю, что теперь мы будем считать голами, если они забиты после свистка?