Марчиняк на 103-й не засчитал гол де Лигта «Реалу» из-за офсайда

Гол «Баварии» «Реалу» в компенсированное время не был засчитан.

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча чемпионов полузащитник сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку , немец головой скинул его защитнику Маттейсу де , и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом в момент заброса Киммиха.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Футбол 1»