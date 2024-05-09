«Бавария» завершит сезон без трофеев впервые с 2012-го

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Челси бундеслига Германия Кубок Германии Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Саарбрюкен Футбол

«Бавария» осталась без трофеев в сезоне впервые с 2012 года.

Мюнхенский клуб уступил мадридскому «Реалу» (2:2, 1:2) в полуфинале Лиги чемпионов. 

Ранее «Бавария» проиграла «Саарбрюкену» (1:2), выступающему в 3-й Бундеслиге, и вылетела во 2-м раунде Кубка Германии. Также клуб не выиграет Бундеслигу и не смог победить в Суперкубке Германии.

Таким образом, «Бавария» завершит нынешний сезон без трофеев впервые с сезона-2011/12.

Тогда мюнхенский клуб стал вторым в чемпионате, проиграл «Боруссии» в финале Кубка Германии (2:5) и уступил «Челси» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти. 

72 комментария
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Кейн хотел лёгких трофеев 😂😂😂
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+91
Тухловато
+42
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+42
Ответ Бестрофейник 19/20
Кейн хотел лёгких трофеев 😂😂😂
Интересно, если бы Роналду перешёл в Баварию в 2022, как и хотел, то его бы винили, что "развалил"?))
+19
-2
+17
Ответ Бестрофейник 19/20
Кейн хотел лёгких трофеев 😂😂😂
Думал кубок и бундеслига в кормане))) не тут то было)
+19
-2
+17
Я смотрю на игру Баварии в атаке, и это просто тихий ужас. Несчастный Кейн должен спускаться к центру поля, брать мяч и просто тащить его на себе к воротам соперника. И при этом он еще должен голы сам забивать. Если он этого не делает, моментов просто 0. Как топ клуб может позволить себе играть вообще без креатива весь сезон, я не понимаю
+6
0
+6
Руководство Манчестер Сити, пожалуйста приобретите Кейна, а то уже как то не интересно
+5
0
+5
Ответ superbro
Тухловато
Эффект Тухеля)
+5
-1
+4
Бавария никогда не выиграет трофей с Кейном запомните этот коммент
+9
-6
+3
Ответ superbro
На самом деле в данном случае удивительно, что Бавария дошла до полуфинала, во многом благодаря Кейну, в Баварии полный бардак сейчас.
Замены, проведенные обоими тренерами перевернули игру - напомню, Кейн организовал гол и уходил с поля при счёте, позволяющем пройти в финал ☝️
+2
0
+2
Ответ Artem Piatkov
Интересно, если бы Роналду перешёл в Баварию в 2022, как и хотел, то его бы винили, что "развалил"?))
Про Роналду фанаты "одержимого гнома с лицом дьявола" тоже твердят, что приход Роналду оставил Аль-Наср без трофеев☝️🤣
+3
-1
+2
Проклятье Кейна существует!
+3
-1
+2
Ответ Владимир Владимирович
Шутки про Кейна в сторону, Тухель тихо молча развалил Баварию.
Агент Дортмунда)
+2
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+2
Шутки про Кейна в сторону, Тухель тихо молча развалил Баварию.
+2
0
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Ответ Бестрофейник 19/20
Кейн хотел лёгких трофеев 😂😂😂
Вот бы он еще забивал кому-то, кроме майнев и хоффенхаймов. Арсеналу 0 с игры, Реалу 0. Байеру 0, Дортмунду, будущему финалисту, 0.
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Тухлый молодец справился отлично
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Ну у Баварии и состав все хуже и хуже. Единственный игрок мирового класса и тот с проклятием безтрофейника
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Ответ Владимир Владимирович
Как же Арсенал лохонулся не пройдя самую слабую Баварию за последние лет 10
даже такая Бавария не по зубам Арсеналу
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Извините за оффтоп, но тут на матч тв что за эксперты сидят)) шалимов кимиха химиком называет.. сильно, новый мем)
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эффект Кейна 🤣
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А говорят, Хумельс староват был для них, и это когда было, несколько лет назад🤣🤣🤣
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Ответ купасятина
У вас 4 новостями ниже написано, что Бавария взяла ОДИН из семи трофеев за год. Вы эбонитовые, да?
Не за год а за все время Тухеля у руля
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Фаны в Бундеслиге уже поют "Тухель, оставайся"?)
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29 апреля пользователь Горемычный Ригобер:"Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!"
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе
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Ответ iegord
Я смотрю на игру Баварии в атаке, и это просто тихий ужас. Несчастный Кейн должен спускаться к центру поля, брать мяч и просто тащить его на себе к воротам соперника. И при этом он еще должен голы сам забивать. Если он этого не делает, моментов просто 0. Как топ клуб может позволить себе играть вообще без креатива весь сезон, я не понимаю
Да, тухленько так спереди....
+1
0
+1
Классного тренера нашли, не чета Нагельсману....
+1
0
+1
Ответ Artem Piatkov
Интересно, если бы Роналду перешёл в Баварию в 2022, как и хотел, то его бы винили, что "развалил"?))
очевидно))
+1
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Ответ Роман
Магия Кейна. Хотя как футболист очень хороший. Бавария провела матч достойно.
Кейн то как раз таки все делал от себя зависящее чтобы выиграть трофеи, но тут арендовали Дайера))
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да,а в следующем сезоне взяла трэбл. ждём теперь следующий сезон Флика
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Ответ superbro
Тухель будто не смотрел матчи Реала и решил сыграть по счету, но нельзя быть расслабленным в матчах с Реалом в ЛЧ до последней секунды.
Да, матч с МС 4 мая 2022 года стоило иметь в виду☝️
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Ответ Геннадий Тимченко
Замены, проведенные обоими тренерами перевернули игру - напомню, Кейн организовал гол и уходил с поля при счёте, позволяющем пройти в финал ☝️
Тухель будто не смотрел матчи Реала и решил сыграть по счету, но нельзя быть расслабленным в матчах с Реалом в ЛЧ до последней секунды.
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