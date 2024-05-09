«Бавария» завершит сезон без трофеев впервые с 2012-го

«Бавария» осталась без трофеев в сезоне впервые с 2012 года.

Мюнхенский клуб уступил мадридскому « » (2:2, 1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее «Бавария» проиграла « » (1:2), выступающему в 3-й Бундеслиге, и вылетела во 2-м раунде Кубка Германии. Также клуб не выиграет Бундеслигу и не смог победить в Суперкубке Германии.

Таким образом, « » завершит нынешний сезон без трофеев впервые с сезона-2011/12.

Тогда мюнхенский клуб стал вторым в чемпионате, проиграл « » в финале Кубка Германии (2:5) и уступил «Челси» в финале чемпионов в серии пенальти.