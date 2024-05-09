«Бавария» завершит сезон без трофеев впервые с 2012-го
«Бавария» осталась без трофеев в сезоне впервые с 2012 года.
Мюнхенский клуб уступил мадридскому «Реалу» (2:2, 1:2) в полуфинале Лиги чемпионов.
Ранее «Бавария» проиграла «Саарбрюкену» (1:2), выступающему в 3-й Бундеслиге, и вылетела во 2-м раунде Кубка Германии. Также клуб не выиграет Бундеслигу и не смог победить в Суперкубке Германии.
Таким образом, «Бавария» завершит нынешний сезон без трофеев впервые с сезона-2011/12.
Тогда мюнхенский клуб стал вторым в чемпионате, проиграл «Боруссии» в финале Кубка Германии (2:5) и уступил «Челси» в финале Лиги чемпионов в серии пенальти.
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