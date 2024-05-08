Российские каноисты Коровашков и Штыль завоевали лицензию на Олимпиаду-2024

Теги результаты сборная России Иван Штыль Париж-2024 Алексей Коровашков Гребля

Российские каноисты Коровашков и Штыль завоевали лицензию на Олимпиаду в Париже.

Спортсмены победили на дистанции 500 м на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде. 

Коровашков и Штыль финишировали с результатом 1.37,57. Второе место заняли поляки Александер Китевский и Арсен Сливиньский (1.37,94), третье – представители Молдовы Олег Тарновский и Михай Кихая (1.40,05). 

Отборочный турнир в Сегеде проходит с 8 по 9 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе. 

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6 комментариев
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Молодцы, удачи в Париже!
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Удачи ребятам!!!
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Поздняков уже их проклял или пока новости до него не дошли❓🤔
+4
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Молодцы парни!!!Надо медали Олимпиады!!!
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Успехов в дальнейшем!
+1
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