Российские каноисты Коровашков и Штыль завоевали лицензию на Олимпиаду-2024

Российские каноисты Коровашков и Штыль завоевали лицензию на Олимпиаду в Париже.

Спортсмены победили на дистанции 500 м на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде.

и финишировали с результатом 1.37,57. Второе место заняли поляки Александер Китевский и Арсен Сливиньский (1.37,94), третье – представители Молдовы Олег Тарновский и Михай Кихая (1.40,05).

Отборочный турнир в Сегеде проходит с 8 по 9 мая. Россияне выступают в нейтральном статусе.