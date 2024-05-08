Okko будет показывать Лигу 1 в России со следующего сезона («Первый спорт»)

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Чемпионат Франции снова будут показывать в России.

«Первый спорт» утверждает, что со следующего сезона Лигу 1 в России будет показывать сервис Okko.

Показ чемпионата Франции в России был приостановлен в марте 2022 года. Руководство лиги прекратило подавать сигнал для трансляций «Матч ТВ».

Два россиянина выступают в Лиге 1: Александр Головин играет в «Монако», Далер Кузяев – в «Гавре».

100 комментариев
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Ответ БроИзБенфики
Кто то футбол в окко смотрит?
Да, Ла лигу
+186
-5
+181
Ответ Anya Belova
Ждем возвращения АПЛ
Хотя лучше все же смотреть бесплатно на спорткасте )
+77
-6
+71
Ждем возвращения АПЛ
+76
-5
+71
Ответ Anya Belova
Ждем возвращения АПЛ
Думаю консервативные англичане на вряд ли дадут добро, это лигу 1 никто не смотрит и они готовы продавать права на показ кому угодно лишь бы заработать, у АПЛ с деньгами проблем вообще никаких
+44
-1
+43
Ответ БроИзБенфики
Кто то футбол в окко смотрит?
Да, смотрю. Там в самой дешёвой подписке и Ла Лига,и Кубок Италии, и большой каталог фильмов/сериалов. Теперь ещё и ЛЧ будет,вместе с Лигой 1
+42
0
+42
Кто то футбол в окко смотрит?
+57
-26
+31
Ответ БроИзБенфики
Кто то футбол в окко смотрит?
Да. Только это нужно делать с умом! Почти у всех есть сберовская дебетовая карта, подключаем на неё подписку СберПремиум за 199 р. И смотрим весь спорт и не только на окко. А так это стоит 300 или 400?
В любом случае это копейки!
+33
-2
+31
Ответ ОттоДракула
Окко в последнее время постоянно лагает на топовых матчах. Аж раздражает.
У меня нормально все. Более года с ОККО. Приятно смотреть
+29
-5
+24
Лига 1 Макдак, называйте полностью)
+17
-1
+16
Ответ Дядя ТУРА
У меня нормально все. Более года с ОККО. Приятно смотреть
С ОККО с самого запуска проекта. В этом году, действительно, лагов прибыло во время топовых матчей. Не такая дичь, как на самом старте, но в прошлом-позапрошлом году было лучше.
+9
0
+9
Ответ БроИзБенфики
Кто то футбол в окко смотрит?
Конечно
+10
-1
+9
Ответ БроИзБенфики
Кто то футбол в окко смотрит?
Ни разу проблем с окко не было да ещё и комментаторов отключить можно и слушать стадион. Иногда очень по кайфу.
Единственное, что они больше на play station не работают и конкретно меня это огорчило. В остальном всё хорошо и аутентично в некотором плане)
+9
0
+9
Самая скучная Лига Европы ничего нового….
+21
-13
+8
Ответ Виталий Губарев
Что Франция теперь ослабила санкции к показу?
Деньги не пахнут
+6
0
+6
Ответ БроИзБенфики
Не дорого?
берете новый хороший телевизор и бесплатно ОККО на год в подарок😂😂😂
+6
0
+6
Ответ Anya Belova
Ждем возвращения АПЛ
Её в контакте куча разных пабликов транслирует. Я на спорткасте смотрю.
+7
-1
+6
Ответ T622222
Самая скучная Лига Европы ничего нового….
а теперь еще и без мбаппе)
+4
0
+4
Зачем он нужен? ФНЛ ПОКАЖИТЕ лучше.
+4
0
+4
Ответ Иван Турко
А если ещё и Антоха Миранчук перейдёт в Лигу 1 вообще будет круто(были такие слухи).. Только я одного не понял, Лига 1 же ушли с матч ТВ понятно по каким причинам ,и штаб ОККО же находятся в РФ так же как и Матч тв. Там снимут санкции на показ Лиги 1 что-ли?
Товарищ Xi договорился чтобы простой рабочий Иван город Тверь мог не только читать Жеймин Жибао, но и смотреть Лигу 1 на ОККО.
+4
0
+4
Интернет трансляция это всегда плохо, как минимум из-за задержки
+3
0
+3
Ждём Серию А на Окко.
+4
-1
+3
Ответ БроИзБенфики
Не дорого?
Там скидки делают, я купил пакет спорт на год в августе за 1990
+3
0
+3
Ответ БроИзБенфики
Кто то футбол в окко смотрит?
Да, недавно подписался, чтобы посмотреть несколько матчей Ла Лиги (которую не особенно люблю), теперь смотрю через Окко трансляции Лиои Чемпионов с бесплатных каналов Матча, потому что с сайта Матча их часто смотреть невозможно, так лагает трансляция.
+3
0
+3
Не зря-таки Макрон по телефону разговаривал с Путиным, договорились, наконец. Не исключено, что и товарищ Си поспособствовал этому спортивно-дипломатическому успеху
+3
0
+3
Что Франция теперь ослабила санкции к показу?
+2
0
+2
Лучше бы Премьер лигу Англии показывали
+2
0
+2
Ответ Anya Belova
Ждем возвращения АПЛ
ВК откройте с нормальными комментаторами на Спорткаст, а не блевотными с Матч ТВ.
+2
0
+2
Ответ mancity111
Спорткаст стабильно показывал. Ничего приостановлено не было
Спорткаст транслирует чужую картинку и накладывает сверху своего комментатора. Один в один как пиратский перевод не лицензионного контента.
+2
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+2
Ответ Pucheslav
Ла Лига и Италия и так в России были, не знаю о какой именно скучной лиге вы говорите
В Италии за последние 6 лет 4 разные команды чемпионами были. А во Франции сколько?
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Ответ Радамель Игбун
Надеюсь, права эти куколдам не передадут никогда. Лютый прикол был, когда им запретили транслировать АПЛ, но права ещё принадлежали, и они блокировали трансляции АПЛ во ВКонтакте. И я не понимаю до сих пор, чем ОККО лучше Матча(только один момент есть-интершум), тебе какая разница где футбол смотреть? Только не нужно затирать про аналитические программы, это никому не интересно, и смотрится только для разогрева перед игрой в процессе нарезания закусок под пивко. И да, для меня Матч лучше потому, что всегда есть уверенность, что не будет технических накладок каких-нибудь.
Окко лучше Матча хотя бы возможностью посмотреть матч в записи по подписке.
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