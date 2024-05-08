Okko будет показывать Лигу 1 в России со следующего сезона («Первый спорт»)
Чемпионат Франции снова будут показывать в России.
«Первый спорт» утверждает, что со следующего сезона Лигу 1 в России будет показывать сервис Okko.
Показ чемпионата Франции в России был приостановлен в марте 2022 года. Руководство лиги прекратило подавать сигнал для трансляций «Матч ТВ».
Два россиянина выступают в Лиге 1: Александр Головин играет в «Монако», Далер Кузяев – в «Гавре».
В любом случае это копейки!
Единственное, что они больше на play station не работают и конкретно меня это огорчило. В остальном всё хорошо и аутентично в некотором плане)