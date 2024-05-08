Глава РУСАДА: «Мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы»

Иностранные лаборатории отказываются принимать допинг-пробы с Игр дружбы и БРИКС.

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Хочу поделиться негативной информацией насчет наших новых форматов. Сами организаторы будут принимать решение, кто будет осуществлять допинг контроль, но, даже несмотря на это, пробы нужно будет все равно вывозить за рубеж.

И мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы. Даже Турция отказывает. Мы ведем далее переговоры, мы в контакте и в диалоге, принимаем все меры, чтобы обеспечить допинг контроль. Отказ идет из за шумихи вокруг новых форматов», – цитирует Логинову «Р-Спорт».

Глава РУСАДА также заявила, что организация пока не готова к тому, чтобы создать в России свою лабораторию.

– Что нужно сделать, чтобы в России была своя антидопинговая лаборатория?

– Этот вопрос часто возникает. Мое мнение: пока мы не готовы, вопрос не проработан. Концепция у нас есть, мы ее продумали, но пока не готовы. Для большей части анализов у нас есть реагенты, но часть закупать нужно из‑за рубежа, и мы их не получаем.

– Что нужно чтобы аккредитовать во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) такую лабораторию на территории России?

– Просто нужно восстановить РУСАДА, – приводит слова Логиновой «Матч ТВ».

На данный момент РУСАДА лишено статуса соответствия кодексу WADA.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах