Глава РУСАДА: «Мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы»

Теги допинг WADA РУСАДА Игры БРИКС Водные виды

Иностранные лаборатории отказываются принимать допинг-пробы с Игр дружбы и БРИКС.

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.  Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани, Игры дружбы – с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.

«Хочу поделиться негативной информацией насчет наших новых форматов. Сами организаторы будут принимать решение, кто будет осуществлять допинг контроль, но, даже несмотря на это, пробы нужно будет все равно вывозить за рубеж.

И мы стали сталкиваться с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр дружбы. Даже Турция отказывает. Мы ведем далее переговоры, мы в контакте и в диалоге, принимаем все меры, чтобы обеспечить допинг контроль. Отказ идет из за шумихи вокруг новых форматов», – цитирует Логинову «Р-Спорт».

Глава РУСАДА также заявила, что организация пока не готова к тому, чтобы создать в России свою лабораторию.

– Что нужно сделать, чтобы в России была своя антидопинговая лаборатория?

– Этот вопрос часто возникает. Мое мнение: пока мы не готовы, вопрос не проработан. Концепция у нас есть, мы ее продумали, но пока не готовы. Для большей части анализов у нас есть реагенты, но часть закупать нужно из‑за рубежа, и мы их не получаем.

– Что нужно чтобы аккредитовать во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) такую лабораторию на территории России?

– Просто нужно восстановить РУСАДА, – приводит слова Логиновой «Матч ТВ».

На данный момент РУСАДА лишено статуса соответствия кодексу WADA.

Что за разборка между WADA и РУСАДА? Дело в наших законах и, конечно, деньгах

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21 комментарий
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А чему вы удивляетесь? Это такая общемировая мерзкая практика. У нас, например, отказывают в предоставлении помещений для съезда оппозиционных партий, выступления артистов с позицией, отличной от линии партии, отказывают в любом митинге, кроме провластных (патриотов ковид не берет) и т.д. Так что нечему тут удивляться
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Ответ Артём Сергеев
Здорово,теперь можно в открытую допинг глушить..Валиева ,бери коньки и лекарства дедушкины, пора выступать
Так "в открытую допинг глушить" можно независимо от того, отказывают ли иностранные лаборатории или нет...)
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Здорово,теперь можно в открытую допинг глушить..Валиева ,бери коньки и лекарства дедушкины, пора выступать
+14
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Их в дверь они в окно! Странные люди. Вам уже сказали английским языком, ФСЕ, ваш спорт исключен из их планов навсегда. Нет лезут и лезут. Делайте свое. Как при бабушке уже не будет. Сейчас идет процесс слома систем и чем быстрее сделаем свое тем лучше для всех
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Ответ Геннадий Тимченко
А что и дружественные страны отказывают: Нигер, Северная Корея, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Куба, Лаос и Гвинея-Бисау❓🤔 это непорядок ‼️❕‼️
В какой из этих стран есть аккредитованная ВАДА лаборатория? Для соблюдения процедуры нужны именно такие.
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Сейчас ещё и тестировать будут только внутри страны, не имея всех нужных реагентов.
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Неудивительно, что инфрастуктура системы мирового спорта отказывается обеспечивать альтернативные этой системе соренования. Создавайте свою антидопинговую организацию
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Реагенты закупать нужно, лыжи, винтовки и клюшки закупать нужно, мячики, шорты и трусы закупать нужно
Вот такой вот самостоятельный российский спорт
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То есть всё что может русада, это написать план, что имеет: Ручки да бумажки, а до реагентов импортозамещения не дойдёт никогда. Ну, а друзьям выгоднее олимпиада, чем Брикс, это ж и логиновой ясно
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Ответ Дмитрий Рабко
А зачем на первенстве бани допинг контроль ? Вроде же как приедут самые чистые и кристальные атлеты ?
Легитимировать эти соренования
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