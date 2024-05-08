Рабинер про «Зенит» – позор российского футбола»: «Можно я тоже это скажу? За извинения и штраф «Факела». За травлю Безрукова. Вы же на всю страну это подтвердили»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия РФС происшествия болельщики Николай Толстых КДК РФС Факел Максим Митрофанов Игорь Рабинер Руслан Безруков Футбол

Игорь Рабинер высказался о скандировании болельщиков «Факела» в адрес «Зенита».

Ранее во время встречи команд в 27-м туре Мир РПЛ фанаты хозяев начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола». КДК РФС оштрафовал воронежский клуб за кричалку на 30 тысяч рублей.

«А можно я вслед за воронежскими болельщиками тоже скажу, что «Зенит» – позор российского футбола? Вот за это вот все.

За штраф, пусть даже в 30 тысяч рублей, который выписан «Факелу» за глас народа, в котором не было ни одного оскорбительного слова.

За извинения «Факела», который, конечно, боится прогневать тех, кто в своей футбольной власти не видит берегов – и за этим последует соответствующее судейство и вылет.

За травлю игрока «Рубина» Руслана Безрукова из-за невинной шутки, в которой поучаствовала целая толпа – от вице-президента РФС до медиумов и низкопробных певичек.

За сегодняшние извинения «Рубина» – понятно, что формальные, затребованные кураторами, но тем не менее вынужденно прозвучавшие. Хотя представляю, как над этим глумятся в самом казанском клубе и в команде, и какие меры там на самом деле приняты.

За то, что над «Зенитом» – и только над «Зенитом»! – нельзя шутить и говорить о нем с трибун даже не скверные, а укоризненные («позор») слова. До такого даже в СССР не додумались – да и не было там такой команды, и футбол как раз был местом выхода людей на свободу.

За то, что, начиная с 2005 года, только один президент РФС до того не был президентом «Зенита» – и того, Николая Толстых, через два года съели без соли. А теперь вице-президент РФС Максим Митрофанов всю эту вакханалию с Безруковым и запустил.

И, наверное, эти ребята думают, что с помощью таких мер «Зенит» полюбят и больше не будут называть «позором российского футбола».

Да нет, вы же только это на всю страну подтвердили. Перевели, так сказать, звуковой файл из Воронежа в текстовой, расписались и поставили гербовую печать», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Рабинер.

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229 комментариев
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ну что же, тут можно добавить только цитату:

"зенит - "позор" российского футбола" (с)
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как бы не относились к Рабинеру,но в чем он не прав ?
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Когда Промеса осудили за поножовщину, а затем за наркотрафик, где был моральный камертон Рабинер? Требовал ли он отстранения игрока из команды? Напомню, когда Кокорин огрел стулом Пака, Рабинер предложил всем клубам договориться и забанить Кокорина. Что случилось с совестью Рабинера, когда его любимый Спартак этого Кокорина подписал, думаю, и так понятно 😎
+110
-46
+64
Как сегодня отлично вспомнила Кафешка - Зениту несколько лет назад дали 500к штрафа за баннер с Федуном и Черным Зеркалом, в котором тоже не было прямых оскоблений

Или это другое?
+87
-28
+59
Ответ </c/>
ну что же, тут можно добавить только цитату: "зенит - "позор" российского футбола" (с)
И это пишет человек, который на регулярной основе пишет расисткие шутки, вдобавок защищает уголовника.
В зеркало не смотрел, моралист ты наш, спортовский?
Хотя по твоим комментариям, нет.
+88
-45
+43
Ответ Why always me?!
Комментарий скрыт
https://www.sports.ru/football/1087265963.html
Я просто вбил про этот случай. Вот тебе новость на Спортсе.
Мало того, что штраф в 500 тысяч, так испытательный срок влепили на 2(!!!) года.
+39
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+29
Типичная сектантская мантра. Вон кони недавно про 1-2-3 пошутили, и чёт никаких санкций. Безрукову пока тоже никаких санкций, а вся "травля от певичек" заключается лишь в том, что их спрашивают, нормальная шутка или нет. Факелу пришлось заплатить аж 30 тыс. рублей, Семак после этого матча десятку отдал за выход из технической зоны. Для сравнения за баннер с Федуном Зенит заплатил 500 тыс. рублей. Медведев тогда тоже извинялся. Весь пост - чисто заработать дешёвой репутации у кузьмы типа . Ещё Рабинер утвердил, что Факел теперь вылетит из-за судеек. И само собой, никто из восхищённой кузьмы в конце сезона не спросит его за это. И да, я эту "смелость" с 2007 года каждый сезон читаю.
+46
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+27
помните подозрительный матч , когда Слуцкий слил Тереку?
я спросил тогда у рабинера, что он об этом думает?
он мне сказал, что 100% договорняк, а на мой вопрос почему он об этом не напишет, ведь ты журналист он мне ответил - я просто боюсь!)
вот сказки писать про убивание спартака - тут он первый, там ему не страшно)
напиши, рабинер, как вы своего ген директора замочили, как налоги не платили от продаж игроков, как с мафией и Колосковым в одной упряжке бежали в 90-е, не бойся, напиши!)
но ты же трус обычный!!!
задело его, что РФС руководят из Питера, а Колосков 30 лет - это другое по-московски???
какое-то повизгивание из под кровати!(((
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+22
Ты гляди, уже бромантанщики начали свои голоски подавать. Куда мир катится?
+27
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+18
Пусть расскажет какой визг подняли СМИ и он в том числе и как Факел извинялся перед Спартаком,лицемерие сплошное
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+17
Такой 🤡. Где «соответствующее судейство» было весь этот сезон? Покажи, ткни😂
+24
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+16
Ох ты, Игорек!
А ты хорошшшш)))
+42
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+15
Рабинер про 90е и про липовые чемпионства имени Симоняна и Хусаинова ничего не хочет сказать?
+22
-8
+14
О! Журналистам-масковцам свежий темник разослали. Теперь про "позор" из всех масковских утюгов ежедневно будем читать. Про бразильцев-то бред всем надоел и уже не монетизируется, а тут и свежачок нарисовался.
+22
-8
+14
Ну как...

Фанаты "Факела" в общем-то сделали глупость. Относительно естественную по молодости лет, но все же. За эту глупость клубу выписали штраф в 30 тысяч": по стандартным меркам это "выстрел в воздух" - цена 2 копейки, просто демонстрация того, что до подобного опускаться не надо.

Но для того, чтобы сделать из этой мухи слона, нужен Рабинер. Во-первых, просто так, во-вторых, поделки про убиение "Спартака" плохо продаются, надо периодически напоминать о себе.
+23
-10
+13
В общем, типичная ситуация: моська лает на слона. бгг
+23
-13
+10
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Да, оно есть: ты лицемерный расист и защитник дважды осужденного. Все на этом сайте это знают.
Каково тебе, что клуб не расторг контракт с человеком, который избивал жену, изменял ей с чужой, ранил родственников, пытался заработать на контрабанде? Гордость берет?
+12
-3
+9
Пытаюсь себе представить рабочий день маститого столичного спортивного журналиста.

- 9:00-12:00 Крутился на стуле
- 12:00-13:00 Обедал
- 13:00-13:01 Написал "Я люблю Спартак. Спартак - народная команда!"
-13:01-15:30 Пытался представить, как глумятся в Рубине
- 15:30-15:32 Написал "Не люблю Зенит. Представляю как глумятся в Рубине"
15:32-19:00 Крутился на стуле
-19:00 Закружилась голова. Уехал домой
+13
-5
+8
Ответ </c/>
по футбольным качествам и вкладу Промес заслуживает многого, а что касается остальных его дел, то тут судьи другие люди...по расторжению контракта клуб поступил ровно так, как посчитал нужным и не мне осуждать клуб...
А чего ты начал отмазываться, типа, пусть решает клуб. Раз ты задался моралистом на сайте, так будь добр, до конца идти, напиши что позор клубу, что он не отстранил игрока, который ещё сильнее опозорил клуб, мало того, устроив ДТП в чужой стране, да еще не сообщил клубу об этом и со спокойной душой вернулся туда.
А получается так, что твоё морализаторство врубается тогда, когда нужно срубить плюсы, как на этой ветке.
Значит ты лицемер, раз пишешь про "Зенит" такое, а сам насчет Промеса мямлишь сейчас. Он же уничтожил репутацию клуба на корню или это другое?
+10
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+8
Боже, какой идиотизм ко всему приплетать именно Зенит. Мало ли что какие-то придурки делают, лишь бы ляпнуть про загадочный "админресурс". Не пофиг ли Зениту на чей-то лай? Уверяю, что пофиг. А вот на то, как недорабатывает пресловутый "админресурс" не пофиг. Вам не надоели пустые штампы?
Такое впечатление, что только за слова в адрес Зенита штрафуют. Рабинер совсём сдаёт...
+16
-8
+8
У нас тут теперь каждый будет из себя борца и апостола пресвятого теперь лепить, спортс же до конца сезона от людей с этим инфоповодом не отстанет, будет доить трафик до талого.

Штош, ждём теперь мнения Спортлото, горводоканала, шефа из сериала Кухня, Каркуши и Степашки, новых русских бабок, а также Ефима Шифрина и какой-нибудь примы Большого театра касаемо этой ситуации.

У — уровень спортивной журналистики, блин 👍
+13
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+8
Ответ mean machine/
В общем, типичная ситуация: моська лает на слона. бгг
Собака про кличке Рабинер?Зачем так оскорблять собаку?
+20
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+8
Рабинер, пишущий откуда то из Грузии, с продолжающимся красно-белым зудом от чемпионств Зенита, это прямо обьективщик.
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Ждём перформанса на Лукойл -арене "я/мы рабинер". бгг
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Одобряют это кбпартнеры и 2-3 динамовца,адекватные люди все объяснили и извинились.
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-5
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Ответ CoMoBo3
Когда Промеса осудили за поножовщину, а затем за наркотрафик, где был моральный камертон Рабинер? Требовал ли он отстранения игрока из команды? Напомню, когда Кокорин огрел стулом Пака, Рабинер предложил всем клубам договориться и забанить Кокорина. Что случилось с совестью Рабинера, когда его любимый Спартак этого Кокорина подписал, думаю, и так понятно 😎
а есть ли у него совесть?
мне кажется, что нет! он как обиделся в начале этого века, так и ходит)
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Ответ Кукушкин
Комментарий скрыт
Сказки про Лукойл - это частная компания:)
+8
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Рабинер заговорил о позоре?)) ..Вау.. Подарите ему кто-нибудь зеркало)
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Кстати, за ещё более оскорбительные кричалки в адрес того же спартака, ни слова. А почему? А потому что, правда. бгг
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Рабинер — позор Вселенной
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