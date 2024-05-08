Рабинер про «Зенит» – позор российского футбола»: «Можно я тоже это скажу? За извинения и штраф «Факела». За травлю Безрукова. Вы же на всю страну это подтвердили»

Игорь Рабинер высказался о скандировании болельщиков «Факела» в адрес «Зенита».

Ранее во время встречи команд в 27-м туре Мир РПЛ фанаты хозяев начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола». КДК РФС оштрафовал воронежский клуб за кричалку на 30 тысяч рублей.

«А можно я вслед за воронежскими болельщиками тоже скажу, что «Зенит» – позор российского футбола? Вот за это вот все.

За штраф, пусть даже в 30 тысяч рублей, который выписан «Факелу» за глас народа, в котором не было ни одного оскорбительного слова.

За извинения « », который, конечно, боится прогневать тех, кто в своей футбольной власти не видит берегов – и за этим последует соответствующее судейство и вылет.

За травлю игрока «Рубина» Руслана Безрукова из-за невинной шутки, в которой поучаствовала целая толпа – от вице-президента РФС до медиумов и низкопробных певичек.

За сегодняшние извинения «Рубина» – понятно, что формальные, затребованные кураторами, но тем не менее вынужденно прозвучавшие. Хотя представляю, как над этим глумятся в самом казанском клубе и в команде, и какие меры там на самом деле приняты.

За то, что над «Зенитом» – и только над « »! – нельзя шутить и говорить о нем с трибун даже не скверные, а укоризненные («позор») слова. До такого даже в СССР не додумались – да и не было там такой команды, и футбол как раз был местом выхода людей на свободу.

За то, что, начиная с 2005 года, только один президент РФС до того не был президентом «Зенита» – и того, Николая Толстых, через два года съели без соли. А теперь вице-президент РФС Максим Митрофанов всю эту вакханалию с Безруковым и запустил.

И, наверное, эти ребята думают, что с помощью таких мер «Зенит» полюбят и больше не будут называть «позором российского футбола».

Да нет, вы же только это на всю страну подтвердили. Перевели, так сказать, звуковой файл из Воронежа в текстовой, расписались и поставили гербовую печать», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Рабинер.