Рабинер про «Зенит» – позор российского футбола»: «Можно я тоже это скажу? За извинения и штраф «Факела». За травлю Безрукова. Вы же на всю страну это подтвердили»
Игорь Рабинер высказался о скандировании болельщиков «Факела» в адрес «Зенита».
Ранее во время встречи команд в 27-м туре Мир РПЛ фанаты хозяев начали скандировать: «Зенит» – позор российского футбола». КДК РФС оштрафовал воронежский клуб за кричалку на 30 тысяч рублей.
«А можно я вслед за воронежскими болельщиками тоже скажу, что «Зенит» – позор российского футбола? Вот за это вот все.
За штраф, пусть даже в 30 тысяч рублей, который выписан «Факелу» за глас народа, в котором не было ни одного оскорбительного слова.
За извинения «Факела», который, конечно, боится прогневать тех, кто в своей футбольной власти не видит берегов – и за этим последует соответствующее судейство и вылет.
За травлю игрока «Рубина» Руслана Безрукова из-за невинной шутки, в которой поучаствовала целая толпа – от вице-президента РФС до медиумов и низкопробных певичек.
За сегодняшние извинения «Рубина» – понятно, что формальные, затребованные кураторами, но тем не менее вынужденно прозвучавшие. Хотя представляю, как над этим глумятся в самом казанском клубе и в команде, и какие меры там на самом деле приняты.
За то, что над «Зенитом» – и только над «Зенитом»! – нельзя шутить и говорить о нем с трибун даже не скверные, а укоризненные («позор») слова. До такого даже в СССР не додумались – да и не было там такой команды, и футбол как раз был местом выхода людей на свободу.
За то, что, начиная с 2005 года, только один президент РФС до того не был президентом «Зенита» – и того, Николая Толстых, через два года съели без соли. А теперь вице-президент РФС Максим Митрофанов всю эту вакханалию с Безруковым и запустил.
И, наверное, эти ребята думают, что с помощью таких мер «Зенит» полюбят и больше не будут называть «позором российского футбола».
Да нет, вы же только это на всю страну подтвердили. Перевели, так сказать, звуковой файл из Воронежа в текстовой, расписались и поставили гербовую печать», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Рабинер.
"зенит - "позор" российского футбола" (с)
Или это другое?
В зеркало не смотрел, моралист ты наш, спортовский?
Хотя по твоим комментариям, нет.
Я просто вбил про этот случай. Вот тебе новость на Спортсе.
Мало того, что штраф в 500 тысяч, так испытательный срок влепили на 2(!!!) года.
я спросил тогда у рабинера, что он об этом думает?
он мне сказал, что 100% договорняк, а на мой вопрос почему он об этом не напишет, ведь ты журналист он мне ответил - я просто боюсь!)
вот сказки писать про убивание спартака - тут он первый, там ему не страшно)
напиши, рабинер, как вы своего ген директора замочили, как налоги не платили от продаж игроков, как с мафией и Колосковым в одной упряжке бежали в 90-е, не бойся, напиши!)
но ты же трус обычный!!!
задело его, что РФС руководят из Питера, а Колосков 30 лет - это другое по-московски???
какое-то повизгивание из под кровати!(((
А ты хорошшшш)))
Фанаты "Факела" в общем-то сделали глупость. Относительно естественную по молодости лет, но все же. За эту глупость клубу выписали штраф в 30 тысяч": по стандартным меркам это "выстрел в воздух" - цена 2 копейки, просто демонстрация того, что до подобного опускаться не надо.
Но для того, чтобы сделать из этой мухи слона, нужен Рабинер. Во-первых, просто так, во-вторых, поделки про убиение "Спартака" плохо продаются, надо периодически напоминать о себе.
Каково тебе, что клуб не расторг контракт с человеком, который избивал жену, изменял ей с чужой, ранил родственников, пытался заработать на контрабанде? Гордость берет?
- 9:00-12:00 Крутился на стуле
- 12:00-13:00 Обедал
- 13:00-13:01 Написал "Я люблю Спартак. Спартак - народная команда!"
-13:01-15:30 Пытался представить, как глумятся в Рубине
- 15:30-15:32 Написал "Не люблю Зенит. Представляю как глумятся в Рубине"
15:32-19:00 Крутился на стуле
-19:00 Закружилась голова. Уехал домой
А получается так, что твоё морализаторство врубается тогда, когда нужно срубить плюсы, как на этой ветке.
Значит ты лицемер, раз пишешь про "Зенит" такое, а сам насчет Промеса мямлишь сейчас. Он же уничтожил репутацию клуба на корню или это другое?
Такое впечатление, что только за слова в адрес Зенита штрафуют. Рабинер совсём сдаёт...
Штош, ждём теперь мнения Спортлото, горводоканала, шефа из сериала Кухня, Каркуши и Степашки, новых русских бабок, а также Ефима Шифрина и какой-нибудь примы Большого театра касаемо этой ситуации.
У — уровень спортивной журналистики, блин 👍
мне кажется, что нет! он как обиделся в начале этого века, так и ходит)