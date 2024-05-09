Тухель об отмене гола де Лигта «Реалу»: «Ощущалось как предательство. Линейный извинился, но это не помогает. Это против правил, катастрофа»
Томас Тухель раскритиковал судей за отмену гола «Баварии» «Реалу».
На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов (2:1 в пользу «Реала») полузащитник Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.
Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.
«Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство.
Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем «Реал».
Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение.
Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так», – заявил тренер «Баварии».
а шутникам про замены: Гнабри - травма, Мусиала - травма, Кейн - недомогание (Тухель уже об этом сказал), из-за этого на поле остался и Павлович, который был уже не в кондициях.
Потом ошибку допустил Нойер...
вот потом и судьи....
А тут, вопрос не в том, был офсайд или нет, а в том, почему он сразу поднял флаг, ведь по всем рекомендациям уже несколько лет, судья должен ждать окончания эпизода и только после этого поднимать флаг
Но ниче. Бывает.. с Реалом в ЛЧ постоянно.