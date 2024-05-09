Тухель об отмене гола де Лигта «Реалу»: «Ощущалось как предательство. Линейный извинился, но это не помогает. Это против правил, катастрофа»

Томас Тухель раскритиковал судей за отмену гола «Баварии» «Реалу».

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча чемпионов (2:1 в пользу « ») полузащитник Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.

«Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство.

Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем «Реал».

Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение.

Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так», – заявил тренер «Баварии».

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