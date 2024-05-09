Тухель об отмене гола де Лигта «Реалу»: «Ощущалось как предательство. Линейный извинился, но это не помогает. Это против правил, катастрофа»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА судьи Томас Тухель Шимон Марчиняк Маттейс де Лигт Футбол

Томас Тухель раскритиковал судей за отмену гола «Баварии» «Реалу».

На 13-й добавленной минуте полуфинального матча Лиги чемпионов (2:1 в пользу «Реала») полузащитник Йозуа Киммих сделал заброс в штрафную площадь. Мяч попал к хавбеку Томасу Мюллеру, немец головой скинул его защитнику Маттейсу де Лигту, и тот поразил ворота мадридцев.

Главный судья Шимон Марчиняк за мгновение до передачи Мюллера свистнул, зафиксировав офсайд у де Лигта либо находившегося рядом Нуссаира Мазрауи в момент заброса Киммиха.

«Мы почти вышли в финал, почти достигли цели. Мы пропустили второй гол в добавленное время. Затем мы забили, и последовало катастрофическое решение линейного судьи и главного арбитра. Это ощущалось как предательство.

Была невероятная битва, мы оставили все на поле и почти добрались до цели. Теперь мы поздравляем «Реал».

Линейный извинился, но это не помогает. Поднять флаг в такой момент… Судья видел, что мы получили мяч, пробили. Это очень, очень плохое решение.

Это против правил. Это катастрофа. Трудно это принять, но это так», – заявил тренер «Баварии».

«Реал» в финале ЛЧ! Доминируют

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108 комментариев
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Катастрофа это когда ты делаешь такие странные замены под конец матча
+60
-14
+46
Дело в том, что никто бы не дал игрокам баварии так легко сыграть и пробить. Они услышали свисток и встали. В баварии так рассуждают, будто они выходили 2 в 1 или били уже в пустые ворота.
+36
-7
+29
Ответ Женя Григорьев
Да у Баварии кроме Девиса замен то топовых нет
а зачем было менять Кейна? он бы спокойно 120 отбегал
+19
-2
+17
Понятно, что методическая ошибка, в эпоху вар такое доигрывают. Но почему все про линейного говорят? Мне казалось, что он обязан сигнализировать, как только увидел офсайд, а главный уже решает свистеть или нет.
+16
-4
+12
Да, линейный конечно ступил, подняв флажок, но Бавария не наигрался не то, что на 2:2, но даже и на 2:1. Лучше бы про это рассказал.
+21
-12
+9
Ответ Van Forest
Да хоть 2-2. В овертайме с кем он собирался играть? 5-2 минимум все равно отлетели бы
прям минимум ? как посчитал ?
+10
-4
+6
боковой ошибся, главный ошибся. странно, что болельщики Реала над этим иронизируют. учитывая, что у них был момент, где долго высматривали. да, не факт, что Де Лигт бы забил, но и не факт, что не забил бы.

а шутникам про замены: Гнабри - травма, Мусиала - травма, Кейн - недомогание (Тухель уже об этом сказал), из-за этого на поле остался и Павлович, который был уже не в кондициях.
+16
-10
+6
Просто бред 🤦‍♂️
+11
-6
+5
Ответ el ruso guapo
Дело в том, что никто бы не дал игрокам баварии так легко сыграть и пробить. Они услышали свисток и встали. В баварии так рассуждают, будто они выходили 2 в 1 или били уже в пустые ворота.
Тут да, но свистни он перед голом Хоселу и что? Были бы такие же разговоры
+9
-5
+4
Ответ 4ell
Катастрофа это когда ты делаешь такие странные замены под конец матча
ошибку сперва допустил Тухель,с Реалом на удержание счета играть нельзя,тем более если ведешь только в один мяч и на ихнем поле....
Потом ошибку допустил Нойер...
вот потом и судьи....
+5
-1
+4
Да хоть 2-2. В овертайме с кем он собирался играть? 5-2 минимум все равно отлетели бы
+18
-14
+4
Если уж говорить о правилах, то дать доиграть эпизод - это не правило, а рекомендация. И следовать ей или нет - решает лайнсмен на свой страх и риск. Если по итогу выяснится, что он накосячил, то получит плохую оценку за матч. Для судей оценки очень важны если что, влияют на дальнейшие назначения.
+5
-1
+4
Ответ revodrok
боковой ошибся, главный ошибся. странно, что болельщики Реала над этим иронизируют. учитывая, что у них был момент, где долго высматривали. да, не факт, что Де Лигт бы забил, но и не факт, что не забил бы. а шутникам про замены: Гнабри - травма, Мусиала - травма, Кейн - недомогание (Тухель уже об этом сказал), из-за этого на поле остался и Павлович, который был уже не в кондициях.
Там хоть ссы в глаза, все божья роса, бесполезно этому чсв племени что-то объяснять
+9
-6
+3
Ответ Габи Жезус
а зачем было менять Кейна? он бы спокойно 120 отбегал
Потому что текущий Кейн это и есть Шупо мотинг
+3
0
+3
Позор Мадрид
+3
0
+3
Ответ lohmatiy
Понятно, что методическая ошибка, в эпоху вар такое доигрывают. Но почему все про линейного говорят? Мне казалось, что он обязан сигнализировать, как только увидел офсайд, а главный уже решает свистеть или нет.
Нет, не так. Линейный не поднимает, а даёт доиграть момент. Если флаг зажигается, главный сразу свистит.
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Ответ lohmatiy
Понятно, что методическая ошибка, в эпоху вар такое доигрывают. Но почему все про линейного говорят? Мне казалось, что он обязан сигнализировать, как только увидел офсайд, а главный уже решает свистеть или нет.
Так как раз в эпоху вар линейным и рекомендовано давать возможность доиграть эпизод до конца и только потом поднимать флажок, если, по его мнению, был офсайд.
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Ответ Pazzo7
Судья нарушил рекомендации, по которым нужно давать доигрывать эпизод. Реалу точно такой же эпизод доиграть дали и гол засчитали. Ни одного повтора с линиями и проекциями показано не было. На парамаунт+ после матча пришли к выводу, что офсайда не было в принципе - там по ноге Рюдигера нужно чертить. Приглашенный в студию рефери подтвердил грубую ошибку. Ну вот с какой целью был дан свисток в такой ситуации? Если 10 минут назад в аналогичном эпизоде Реалу дали доиграть и был гол)
Сейчас вообще редко сразу свистят. Даже недавно игроки и тренера жаловались, что теперь дают доигрывать эпизоды с трехметровыми офсайдами, что иногда приводит потом к стыкам и потенциальным травмам. А тут прям сразу флаг и свисток. Я такого 100 лет не видел) Там жутко пограничная ситуация и последняя атака.
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Ответ Геннадий Тимченко
Но всё равно, такая ошибка весьма неприятна - вспомните ситуацию с голом Беллингема Валенсии: похожие ощущения ☝️
В моменте Беллингема игроки Валенсии не бросили играть
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Ответ xQcoW
Там про нырок Киммиха можно тоже аргументировать, что чистый гол у Реала украли)
Не путай теплое с фиолетовым, там Начо двумя руками толкал в область шеи - пофиг, даже если и очень слабо, на лицо факт умышленного движения, которое даёт преимущество футболисту, а значит фол.
А тут, вопрос не в том, был офсайд или нет, а в том, почему он сразу поднял флаг, ведь по всем рекомендациям уже несколько лет, судья должен ждать окончания эпизода и только после этого поднимать флаг
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Ответ 4ell
Катастрофа это когда ты делаешь такие странные замены под конец матча
Какие ему замены ещё делать? Продолжать оставлять дохлых игроков на поле, которые весь второй тайм не могут 5 пасов подряд делать? Выпустил хотя б свежих.
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Ответ 4ell
Катастрофа это когда ты делаешь такие странные замены под конец матча
Да у Баварии кроме Девиса замен то топовых нет
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Давно не смотрел игру Баварии. Но этот матч в их исполнении просто какое-то уныние и безнадёга. Абсолютно по делу проигранный матч. Либо футбол измельчал, либо команды невзрачные - но все 4 полуфиналиста не выглядили монструозно, будто бы они лучшие.
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Ну на фоне Редд Булла, Вас еще не так явно убили
Но ниче. Бывает.. с Реалом в ЛЧ постоянно.
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+1
Ответ Ophiomorph
Да, линейный конечно ступил, подняв флажок, но Бавария не наигрался не то, что на 2:2, но даже и на 2:1. Лучше бы про это рассказал.
Реал против Сити как будто наиграл) Есть правила в футболе, и тут уж либо 1:1, либо 2:2. А не так, что одни играют с поднятым флагом и потом смотрят ВАР, а другим сразу свистят и ВАР не смотрят
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Ответ Messi GOAT
А когда не Позор?) Ты вспомни еще 3 ЛЧ в ряд чем эти болелы еще гордятся)) Для других это признак вообще сидеть тише воды ниже травы но не для сливочноспер.. ну вы поняли каких короче)
Про памятник судейскому произволу "Челси-Барселона 2009 "вспоминай лучше.
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Ответ revodrok
боковой ошибся, главный ошибся. странно, что болельщики Реала над этим иронизируют. учитывая, что у них был момент, где долго высматривали. да, не факт, что Де Лигт бы забил, но и не факт, что не забил бы. а шутникам про замены: Гнабри - травма, Мусиала - травма, Кейн - недомогание (Тухель уже об этом сказал), из-за этого на поле остался и Павлович, который был уже не в кондициях.
Далеко не все болельщики Реала иронизируют , мне как и многим момент в концовке совершенно не понравился , жирная ложка дегтя в отличную игру.
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В голе Реале тоже подняли флажок. Хорошо, что мяч был уже в воротах и судья поздно дал свисток.
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так был бы обычный проигрыш по делу, а так можно судью и через 10 лет вспоминать, он еще благодарить этого линейного будет не один раз
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Ответ Эркинбек Апаканов
После интервью Лапорта связался с Тухелем, предложив 5-летний контракт с барсой))) . Заменит чапи на ура.
Разве тебе это поможет?
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