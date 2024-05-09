«Бавария» под руководством Томаса Тухеля завоевала только один трофей из семи.

Сегодня команда лишалась шанса на титул в чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух полуфинальных матчей (общей счет – 3:4).

Ранее мюнхенцы уступили чемпионство в Бундеслиге «Байеру», досрочно завоевавшему титул. До этого «Бавария» становилась чемпионом Германии 11 лет подряд.

Под руководством , назначенного главным тренером в конце марта 2023 года, мюнхенская команда завоевала лишь один из семи разыгранных трофеев. В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, сумев опередить дортмундскую «Боруссию» в заключительном туре.

Также при Тухеле команда дважды вылетала из Кубка Германии – 1:2 от «Фрайбурга» в апреле 2023-го и 1:2 от «Саарбрюкена» в ноябре. В августовском матче за мюнхенцы потерпели крупное поражение от «РБ Лейпциг» (0:3). Весной прошлого года «Бавария» уступила «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух игр (0:3, 1:1) и вылетела на стадии четвертьфинала.

Таким образом, под руководством немецкого специалиста « » проиграла шесть турниров и выиграла один.