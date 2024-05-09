«Бавария» Тухеля взяла 1 трофей из 7 возможных

Теги Бавария бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Германии Томас Тухель Футбол

«Бавария» под руководством Томаса Тухеля завоевала только один трофей из семи.

Сегодня команда лишалась шанса на титул в Лиге чемпионов, проиграв «Реалу» по сумме двух полуфинальных матчей (общей счет – 3:4).

Ранее мюнхенцы уступили чемпионство в Бундеслиге «Байеру», досрочно завоевавшему титул. До этого «Бавария» становилась чемпионом Германии 11 лет подряд.

Под руководством Томаса Тухеля, назначенного главным тренером в конце марта 2023 года, мюнхенская команда завоевала лишь один из семи разыгранных трофеев. В прошлом сезоне «Бавария» стала чемпионом Германии, сумев опередить дортмундскую «Боруссию» в заключительном туре.

Также при Тухеле команда дважды вылетала из Кубка Германии – 1:2 от «Фрайбурга» в апреле 2023-го и 1:2 от «Саарбрюкена» в ноябре. В августовском матче за Суперкубок Германии мюнхенцы потерпели крупное поражение от «РБ Лейпциг» (0:3). Весной прошлого года «Бавария» уступила «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов по сумме двух игр (0:3, 1:1) и вылетела на стадии четвертьфинала.

Таким образом, под руководством немецкого специалиста «Бавария» проиграла шесть турниров и выиграла один. 

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109 комментариев
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Тухель в ничем не значащих матчах Кейна от звонка до звонка гонял, а тут решил заменить на чупа-чупса...Вместо Горецки бетонного в центре - корейца выпустил... Просто браво...Вариантов кроме автобуса и что сравняют - он не рассматривал... Дальше только маты...
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-2
+123
Мастерские замены сделал, браво коуч
+89
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+89
Студия Матч тв обсуждают оффсайд Баварии уже минут 20 только эта тема у Черданцева. Видимо Ипотеку поставил на победу Баварии что не может остановиться.
+49
-11
+38
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тухель в ничем не значащих матчах Кейна от звонка до звонка гонял, а тут решил заменить на чупа-чупса...Вместо Горецки бетонного в центре - корейца выпустил... Просто браво...Вариантов кроме автобуса и что сравняют - он не рассматривал... Дальше только маты...
Тухель как тренер опустился до уровня Конте, те же требования подписывать дорогих игроков, регулярные истерики и потерянная раздевалка.
+27
-1
+26
Ответ ALMANAC
Мастерские замены сделал, браво коуч
Я прям всматривался, не Семак ли там переоделся Тухелем
+26
-1
+25
Сегодняшние замены - это что-то с чем-то. А как он планировал играть овертайм? Или любые варианты, кроме победы в основное, в принципе не рассматривались? Так один шальной мяч за оставшееся время (минут 20) даже «Кадис» может забить, не то что «Реал» на своем поле
+19
0
+19
Терзич скорее взял трофей для Баварии, а не Тухель
+19
-1
+18
У нас с друзьями есть традиция: каждые 25 лет мы с друзьями пропускаем два на последних минутах.
+16
0
+16
«Гениальное» решение руководства Баварии)
+11
0
+11
Ответ Proper Chels
Это везде сейчас обсуждают. Если там не было оффсайда, то это самое большое ограбление в истории футбола с ВАР.
Какое ограбление? Свисток был сильно раньше гола, Лунин даже не стал реагировать на удар. Я понимаю, что ты ненавидишь Реал, но не нужно скатываться до откровенной лжи
+8
0
+8
Тухель красавчик, к МЮ готов. Там такие трусишки на вес золота 👌🏻
+8
-1
+7
Ответ bel01
Вообще-то у Кейна голевой пас, и вообще он провёл как нападающий очень хорошую игру.
Хорошую игру провел Хоселу. Забил за 10 минут больше, чем Кейн за 2 матча.
+9
-2
+7
Теперь официально худший тренер Баварии со времён Клинсманна. Ну и замены Тухеля сегодня, как квинтэссенция того, чем ознаменовался его период в Баварии.
+7
-1
+6
Ответ Proper Chels
Это везде сейчас обсуждают. Если там не было оффсайда, то это самое большое ограбление в истории футбола с ВАР.
Там игроки Реала уже выключились из эпизода, услышав свисток. По-хорошему претензии нужно предъявлять не ВАР, а боковому, зажегшему флаг в неочевидном моменте, и судье, его поддержавшему.
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Тухеля обычно не критиковал, но сегодня не понял его замены...
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Ответ ОттоДракула
Кто бы мог подумать, что от Харри Нольтрофеевича в важном матче опять не будет никакого толка. Максимум на что годится это пробить пенку:
Вообще-то у Кейна голевой пас, и вообще он провёл как нападающий очень хорошую игру.
+8
-3
+5
Ответ ОттоДракула
Комментарий скрыт
Кейн пусть и не забил в ответном
Но как бы гол организовал
Вот и вся разница между Холандом как нибудь
Он бы такой пас в жизни не сделал
Оба матча против Реала он сыграл лучше чем Холанд
+6
-1
+5
Жду нытье на прессухе от Тухлого. "Реал" был лучше
+8
-4
+4
И за это спасибо Нойеру!
+3
0
+3
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Студия Матч тв обсуждают оффсайд Баварии уже минут 20 только эта тема у Черданцева. Видимо Ипотеку поставил на победу Баварии что не может остановиться.
Да Матч тв это бедный филиал каталонских фанатов. Что еще от этих жалких ожидать в такой ситуации?
+3
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Объективно Тухель провалил концовку
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Никогда такого не было и вот опять. Немецких и в частности баварских тренеров жизнь ничему не учит. 2 финала ЛЧ просрали таким же образом - замены самых опасных игроков атаки и схема 6-4-0 с посадкой на ворота на последних минутах при счете 1-0. 1999, 2012 и вот теперь то же самое, но в полуфинале. Дортмунд, правда, пронесло вчера, но у них и соперник слабее был, и право на 1 ошибку тоже.
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Взял один титул и то благодаря косяку Дортмунда в прошлом сезоне, что это за тренер, что руководя Баварией за два сезона достиг таких "достижений"?!)))
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Очень жаль именно Боруссию, с Баварией хоть какие то шансы были. а сейчас почти к нулю. Реал безусловно Лучший клуб

П.С: Если что был за Немецкий финал
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Ответ Proper Chels
Это везде сейчас обсуждают. Если там не было оффсайда, то это самое большое ограбление в истории футбола с ВАР.
Я бы посоветовал к психиатору сходить, случай явно запущенный
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Ответ realmadriduz
На чем в итоге сошлись? Был или не был?
Все критикуют судью что остановил момент. Судья виноват отчасти но Реал после свистка остановился. Не будь свистка лунин бы взял. Да и не факт что дали бы пробить.
+2
0
+2
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тухель в ничем не значащих матчах Кейна от звонка до звонка гонял, а тут решил заменить на чупа-чупса...Вместо Горецки бетонного в центре - корейца выпустил... Просто браво...Вариантов кроме автобуса и что сравняют - он не рассматривал... Дальше только маты...
1000000%-ное тренерское поражение. Классический проигрышный ход - уйти в оборону и проиграть. Зачем? Игра была в руках, на обоюдных атаках. Выпустил оборону и... проиграл.
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Ответ Asl Ali
позорное судейство . Реалу дают доиграть моменты и потом при метров офсайде засчитывают гол. Баварии на последних минутах , при миллиметровых ( не оффсайдных ситуациях ) сразу же свистят . с такими заряженными судьями зачем и ваще игроки за 100 млн
Барсофан?
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Ответ SergioRamos92
Кейн пусть и не забил в ответном Но как бы гол организовал Вот и вся разница между Холандом как нибудь Он бы такой пас в жизни не сделал Оба матча против Реала он сыграл лучше чем Холанд
Гол организовал исключительно Дэвис своими индивидуальными действиями.
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Тухлый поплыл
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