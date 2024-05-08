«Реал» хочет Виртца в 2025-м – на замену Кроосу. Ведущий скаут «Мадрида» смотрит каждый матч хавбека «Байера» вживую

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«Реал» может купить Флориана Виртца у «Байера» в 2025 году.

По данным Bild, Флориан вместе с семьей запланировал следующий шаг в карьере на 2025 год. Наиболее вероятным продолжением карьеры для него является «Реал», который хочет подписать Виртца в случае, если Тони Кроос покинет команду в 2025-м.

Фелипе Мартин, один из наиболее влиятельных скаутов «Реала», отсматривает каждую игру Виртца с трибун – такое происходит только в случаях, когда «Мадрид» настроен предельно серьезно. Отмечается, что аналогичным образом Мартин следил за Джудом Беллингемом, когда тот играл за «Боруссию».

Интерес к атакующему полузащитнику «Байера» также проявляют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».

Переход в «Баварию» в качестве промежуточного шага перед переходом в топ-клуб из другой страны не кажется Виртцу и его семье необходимым шагом. Они ожидают, что потом мюнхенцы запросят за него более 150 млн евро. В связи с этим переход Виртца в «Баварию» маловероятен.

В этом сезоне 21-летний немец забил 18 голов и сделал 19 результативных передач в 45 матчах за «Байер» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.

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64 комментария
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Осталось понять, как из Виртца вышел центральный полузащитник
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+72
Скаута зовут Хаби Алонсо?
+48
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+47
Реал в ФМ что ли играет?) Всех вундеркиндов с рынка пылесосит
+29
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+28
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Если б не пиар Реала, повыше Беллингема б котировался на зм этого сезона
Бундеслига + ЛЕ < Ла Лига + ЛЧ
+31
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+22
Ответ Rio de Janeiro
Виртц вообще совершенно другого типажа игрок.Из нынешнего поколения Витинья из ПСЖ лучшая копия Крооса
Так немца еще не унижали
+16
0
+16
Ответ RAMIK
Скаута зовут Хаби Алонсо?
Он тоже в 2025 перейдет в Мадрид главным тренером.
+15
-1
+14
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Если б не пиар Реала, повыше Беллингема б котировался на зм этого сезона
Дело не в пиаре. Вирц играет в менее статусном еврокубке, менее статусном клубе и (пока еще) менее статусном чемпионате.

Евро многое решит
+16
-3
+13
Ответ Benjamin
Эта массовая скупка звезд чем-то напоминает галлактикос первого созыва, которые к слову, ничего серьезного не выиграли.
К чему эти сравнения?Тогда Мадрид покупал готовых топарей,Зидан,Фигу,Бэкхем,Роналдо.
Сейчас же совсем другая история,берут молодых игроков,которые в будущем могут стать звездами.Никто не даст гарантий что тот же Вирц сможет так же е феерить в будущем.
+11
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Виртц играет ближе к атаке, стабильно в последней трети поля соперника, в то время как Кроос более глубинный игрок.
Непонятно как Флориан может заменить Тони.
Виртц нужно ехать в Ман Сити к Пепу, если Гвардиола останется у руля горожан.
+11
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+8
Ответ Homelander_666
Не знал, что Карло собрался на пенсию. У него контракт до 2026, который он отрабатывает по полной.
Возможно, договорятся досрочно. Там хорошие отношения с руководством. Мадриду важно не упустить Алонсо. Анчелотти, кстати, может остаться в клубе в роли советника или спортивного директора (такое тоже обсуждалось).
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Ответ Игорь Новиков
Важно не упустить, поэтому давайте уберем тренера, который дает результат и развивает молодежь, и поставим молодого, который талантлив, но банально может не вывезти такое давление. Отличный план (нет).
А откуда ты знаешь, может он такое давление вывезти или нет?
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Ответ Bestman
Бундеслига + ЛЕ < Ла Лига + ЛЧ
Выиграть Буднеслигу с Байером > выиграть мертвую Ла Лигу с Реалом
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Он тоже в 2025 перейдет в Мадрид главным тренером.
Я уверен в этом. После Карло будет он.
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Ответ Игорь Новиков
Важно не упустить, поэтому давайте уберем тренера, который дает результат и развивает молодежь, и поставим молодого, который талантлив, но банально может не вывезти такое давление. Отличный план (нет).
Мистер Новиков, на сайте как-то была статья (правильная, что редкость) о том, что топ-клубы всегда мониторят рынок тренеров, даже если прямо сейчас с результатами все хорошо. Причем мониторят активно — то есть общаются с агентами тренеров на предмет их дальнейших планов, чтобы быть в этих планах представленными.
Я отлично отношусь к Анчелотти, но нет никаких гарантий, что через год результат будет такой же, как сейчас или лучше. Скорее, случится откат по результатам, как было в прошлом году после позапрошлого. Год назад Анчелотти удержался благодаря победе в кубке и во многом из-за того, что просто не на кого было менять (Тухель соскочил в Баварию). Будь сейчас ситуация аналогичная прошлогодней — Алонсо бы уже паковал чемоданы в Мадрид (да, Баварии он отказал, потому что это зашквар уходить так сразу к прямому конкуренту, но в Мадрид поехал бы).
Может смена тренера в Мадриде случится через два года, но возможно и через год. И пусть лучше это будет Алонсо, чем очередной “лопетеги”.
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Ответ madaev
Так немца еще не унижали
Как это? А четвёрочка на этихаде с первым пасом на половине поля сити на 25 минуте после розыгрыша из-за пропущенного гола - это что?)))
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Ответ Bavarec-Art
Реал в ФМ что ли играет?) Всех вундеркиндов с рынка пылесосит
Через год скорее всего уходят Кроос/Модрич,команде в любом случае нужен будет полузащитник такого класса,тем более Алонсо сам может его забрать с собой в Реал)
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Во-первых, Виртц не глубинный плеймейкер как Кроос, а во-вторых, хз как это должно сочетаться с Беллингемом, который играет на той же позиции, что и Вирц, но при этом Джуд куда шире по функционалу и лучше по качеству. Да и глубже в полузащите у Реала тоже не бездари как бы: в этом сезоне Тчуамени и Камавинга нередко играют в защите, но при здоровых защитниках этого не будет. А есть ещё и Вальверде.
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Ответ iniesta8
Виртц играет ближе к атаке, стабильно в последней трети поля соперника, в то время как Кроос более глубинный игрок. Непонятно как Флориан может заменить Тони. Виртц нужно ехать в Ман Сити к Пепу, если Гвардиола останется у руля горожан.
Кроос как бы тоже играл раньше не опорника.
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Ответ meringue
Кроос как бы тоже играл раньше не опорника.
но он всегда был полузащитником и всегда действовал из глубины
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Ответ CTPEKO3ETC
Отбирать мяч они не собираются )
Им забьют, сколько смогут, а они в ответ - сколько захотят))
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Так он же более атакующий игрок, нежели Кроос.
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Так он же более атакующий игрок, нежели Кроос.
Тчуамени вернётся на свою позицию когда травмы пройдут, а Виртц сможет сыграть атакующего полузащитника.
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Ответ Moffo
Нужно отдать должное Пересу, который адаптировался лучше всех и от покупки праймовых галактикос перешел к собиранию топовых команд на десятилетие вперед
Поэтому он берёт Мбаппе?)
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Ответ v@mpir
А что показал Беллингем в ЛЧ?)) Выходит в старте и много активности(открываний). Это хорошо. Но результативности нет. Забивал в группе Униону и мёртвому Наполи(им даже Левандовский по голу в каждом матче закинул). Да, неплохая результативность в чемпионате, но и там меньше 20 голов(не лучший бомбардир лиги). А ведь он котируется как главный претендент на ЗМ. За такую результативность и такой ЗМ, одного "пешехода" вообще камнями закидали бы от ненависти. По мне, так Кейн заслуживает ЗМ. Особенно, если выиграет ЛЧ с Баварией. Они бы и Бундеслигу взяли, не будь такого фантастического сезона от Байера.
Так Джуд и не нападающий, как Кейн, чтобы в таких количествах забивать, учитывая его амплуа, у него очень неплохая результативность. И он много важных победных матчей забил именно в начале сезона, когда было полсостава травмированных и Реал играл вяло и натужно. Тогда и подумать никто не мог, что они выиграют ЛаЛигу, настолько они неуверенно выглядели. Плюс Беллингкэт ещё несколько матчей пропустил из-за травмы. Хотя определяющим будет конечно Евро, если англичане там обделаются, а выиграют немцы, сразу станет понятно, кто лучший
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Ответ Madcomposer
Поэтому он берёт Мбаппе?)
Мбаппе только 25 лет, вот тебе и игрок на десятилетие вперед
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Ответ Блок-шот Эвана Мобли
Мбаппе только 25 лет, вот тебе и игрок на десятилетие вперед
Мбаппе гораздо ближе к "праймовым галактикос"
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Ответ iniesta8
но он всегда был полузащитником и всегда действовал из глубины
да не всегда
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Ответ CTPEKO3ETC
Отбирать мяч они не собираются )
Кроос как будто много мячей отбирает. Этим занимаются Вальверде, Тчуамени и Камавинга
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Ответ Dexter Morgan
Было бы здорово. В Реале все самые талантливые и лучшие футболисты должны играть.
Только Вирц ЦАП
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Ответ meringue
Виртц на замену Тони Кроосу это был бы идеальный вариант!.
Разного функционала игроки.
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