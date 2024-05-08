«Реал» хочет Виртца в 2025-м – на замену Кроосу. Ведущий скаут «Мадрида» смотрит каждый матч хавбека «Байера» вживую

«Реал» может купить Флориана Виртца у «Байера» в 2025 году.

По данным Bild, вместе с семьей запланировал следующий шаг в карьере на 2025 год. Наиболее вероятным продолжением карьеры для него является « », который хочет подписать Виртца в случае, если покинет команду в 2025-м.

Фелипе Мартин, один из наиболее влиятельных скаутов «Реала», отсматривает каждую игру Виртца с трибун – такое происходит только в случаях, когда «Мадрид» настроен предельно серьезно. Отмечается, что аналогичным образом Мартин следил за , когда тот играл за «Боруссию».

Интерес к атакующему полузащитнику «Байера» также проявляют «Манчестер Сити», «Арсенал» и « ».

Переход в «Баварию» в качестве промежуточного шага перед переходом в топ-клуб из другой страны не кажется Виртцу и его семье необходимым шагом. Они ожидают, что потом мюнхенцы запросят за него более 150 млн евро. В связи с этим переход Виртца в «Баварию» маловероятен.

В этом сезоне 21-летний немец забил 18 голов и сделал 19 результативных передач в 45 матчах за «Байер» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.