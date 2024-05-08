«Реал» хочет Виртца в 2025-м – на замену Кроосу. Ведущий скаут «Мадрида» смотрит каждый матч хавбека «Байера» вживую
«Реал» может купить Флориана Виртца у «Байера» в 2025 году.
По данным Bild, Флориан вместе с семьей запланировал следующий шаг в карьере на 2025 год. Наиболее вероятным продолжением карьеры для него является «Реал», который хочет подписать Виртца в случае, если Тони Кроос покинет команду в 2025-м.
Фелипе Мартин, один из наиболее влиятельных скаутов «Реала», отсматривает каждую игру Виртца с трибун – такое происходит только в случаях, когда «Мадрид» настроен предельно серьезно. Отмечается, что аналогичным образом Мартин следил за Джудом Беллингемом, когда тот играл за «Боруссию».
Интерес к атакующему полузащитнику «Байера» также проявляют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Бавария».
Переход в «Баварию» в качестве промежуточного шага перед переходом в топ-клуб из другой страны не кажется Виртцу и его семье необходимым шагом. Они ожидают, что потом мюнхенцы запросят за него более 150 млн евро. В связи с этим переход Виртца в «Баварию» маловероятен.
В этом сезоне 21-летний немец забил 18 голов и сделал 19 результативных передач в 45 матчах за «Байер» во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.
Евро многое решит
Сейчас же совсем другая история,берут молодых игроков,которые в будущем могут стать звездами.Никто не даст гарантий что тот же Вирц сможет так же е феерить в будущем.
Непонятно как Флориан может заменить Тони.
Виртц нужно ехать в Ман Сити к Пепу, если Гвардиола останется у руля горожан.
Я отлично отношусь к Анчелотти, но нет никаких гарантий, что через год результат будет такой же, как сейчас или лучше. Скорее, случится откат по результатам, как было в прошлом году после позапрошлого. Год назад Анчелотти удержался благодаря победе в кубке и во многом из-за того, что просто не на кого было менять (Тухель соскочил в Баварию). Будь сейчас ситуация аналогичная прошлогодней — Алонсо бы уже паковал чемоданы в Мадрид (да, Баварии он отказал, потому что это зашквар уходить так сразу к прямому конкуренту, но в Мадрид поехал бы).
Может смена тренера в Мадриде случится через два года, но возможно и через год. И пусть лучше это будет Алонсо, чем очередной “лопетеги”.