«Реал» сыграет в финале ЛЧ в 18-й раз. У «Милана» и «Баварии» по 11 таких игр
Никто не играл в финале Лиги чемпионов чаще «Реала».
Команда Карло Анчелотти одолела «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с «Боруссией».
Мадридцы дошли до финала в 18-й раз. На данный момент у них 14 побед и 3 поражения.
У «Милана» и «Баварии», ближайших преследователей, по 11 финалов.
Матч «Реала» с «Боруссией» состоится 1 июня на «Уэмбли».
Анчелотти: 🤨🤨🤨
-Ясно, Босс!
Я тут постоянно читал, что при ВАР Реалу тоооочно конец в ЛЧ)
какого болеть за Баварию после 2-8?
Очень глупо получилось, специально для таких моментов вар и ввели, а тут судья лично решил испортить момент. Очень жаль.
Обнять и плакать.
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе
Но там скорее всего, если судья бы не свистнул, то защита Реала не выключилась бы и никакого гола не было бы
Hala Madrid y nada más!