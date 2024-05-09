«Реал» сыграет в финале ЛЧ в 18-й раз. У «Милана» и «Баварии» по 11 таких игр

Теги Бавария Милан Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Никто не играл в финале Лиги чемпионов чаще «Реала».

Команда Карло Анчелотти одолела «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с «Боруссией».

Мадридцы дошли до финала в 18-й раз. На данный момент у них 14 побед и 3 поражения.

У «Милана» и «Баварии», ближайших преследователей, по 11 финалов.

Матч «Реала» с «Боруссией» состоится 1 июня на «Уэмбли».

Материалы по теме

133 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
-Тренер, осталось 3 минуты и мы проигрываем, что делать?
Анчелотти: 🤨🤨🤨
-Ясно, Босс!
+129
-5
+124
Всех болельщиков Реала с победой! Прекрасная игра и мы снова в финале.
+91
-12
+79
Вар добавили для того, чтобы судьи не рушили атаки при неочевидных моментах, но тут полуфинал ЛЧ, а судья свистит во время голевой атаки, будучи уверенным в миллиметровом оффсайде. Браво. Как и браво Тухелю с его заменами - быть уверенным в победе за 15 минут до конца матча с Реалом и менять своего лучшего игрока на Чупо-Мотинга, иначе как вредительством не назвать
+89
-19
+70
Ответ Fona
Вар добавили для того, чтобы судьи не рушили атаки при неочевидных моментах, но тут полуфинал ЛЧ, а судья свистит во время голевой атаки, будучи уверенным в миллиметровом оффсайде. Браво. Как и браво Тухелю с его заменами - быть уверенным в победе за 15 минут до конца матча с Реалом и менять своего лучшего игрока на Чупо-Мотинга, иначе как вредительством не назвать
Ну опять же не факт что был бы гол если бы свистка бы не было, потому что игроки Реала остановились после свистка. Но согласен то что ошибка 100% от судьи
+39
-2
+37
Ответ Fona
Вар добавили для того, чтобы судьи не рушили атаки при неочевидных моментах, но тут полуфинал ЛЧ, а судья свистит во время голевой атаки, будучи уверенным в миллиметровом оффсайде. Браво. Как и браво Тухелю с его заменами - быть уверенным в победе за 15 минут до конца матча с Реалом и менять своего лучшего игрока на Чупо-Мотинга, иначе как вредительством не назвать
Так потом пересмотрели и засчитали чистый гол Хоселу, все нормально.
Я тут постоянно читал, что при ВАР Реалу тоооочно конец в ЛЧ)
+35
-7
+28
Короли ЛЧ, по другому не скажешь
+41
-18
+23
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
мы, люди, живущие в реальном мире, а ты - тело, готовившие пост заранее.
+25
-3
+22
Вопрос фанатам второго каталонского
какого болеть за Баварию после 2-8?
+27
-10
+17
Генич в эфире: у Карло Анчелотти 5 финалов за плечами, и все выигранные. Рафаэль Бенитес: 😄
+22
-6
+16
Ответ Тамазик Хеладзе
-Тренер, осталось 3 минуты и мы проигрываем, что делать? Анчелотти: 🤨🤨🤨 -Ясно, Босс!
🤨👌👌🤨
+13
0
+13
Ответ Николай Бойко
Короли ЛЧ, по другому не скажешь
Короли камбеков
+20
-9
+11
Не понимаю, зачем судья свистнул при голе в концовке Баварии, разве у них нет методички, что надо давать доиграть эпизод, а уже потом, если что, вар исправит?

Очень глупо получилось, специально для таких моментов вар и ввели, а тут судья лично решил испортить момент. Очень жаль.
+23
-12
+11
Ответ superbro
🤨👌👌🤨
Одной левой уработал всю Баварию)
+9
0
+9
Ответ TeRex
Собственно, на что Бавария вообще рассчитывала? Выписать сразу двух игроков Тоттенхэма (Кейна и Дайера) и ожидать трофеев?
Модрич и Бейл передают привет
+9
0
+9
Ответ Роман
Всех болельщиков Реала с победой! Прекрасная игра и мы снова в финале.
Короли ЛЧ, короли Ла Лиги, короли футбола
+13
-4
+9
Какой же офигенный гимн у Мадрида. Просто мурашки по коже. Эта команда с периода 2014- войдет в историю. Без паники и на каком-то спокойствие продолжили атаковать автобус и все-таки вырвали победу. Рамос тем голом в 2014 году запустил легендарный цикл
+13
-6
+7
Ответ v.belorussky
Комментарий удален пользователем
бавария тоже тянула время после первого своего гола.
+13
-6
+7
Ферги тайм пора переименовать в Анчи тайм
+8
-2
+6
Нойер привет передал Кану и Кариусу
+7
-1
+6
Ответ иц а мен
Комментарий удален модератором
Не заливай про походы в театры и балеты, ты просто идёшь вна.
+7
-1
+6
Все хейтеры Мадрида к 87 минуте мазали пальцы вазелином чтобы тут строчить про вылет Реала,а в итоге пришлось им мазать свои задницы 😁 👍
+8
-2
+6
Ответ ягодицы ямаля
Вопрос фанатам второго каталонского какого болеть за Баварию после 2-8?
уже тебе минусы полетели и явно не от болельщиков Баварии, спецагенты каталонии сидят в засаде и постреливают. Вот зачем они сидят на ветке и делают это ночью, когда их команда давно уже не играет в турнире?
Обнять и плакать.
+9
-4
+5
29 апреля пользователь Горемычный Ригобер:"Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!"
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе
+7
-2
+5
Ответ v.belorussky
Комментарий удален пользователем
А как тянули игроки баварии когда счет был 0-1 это норм ? Карма прилетела , вынимайте
+8
-4
+4
Собственно, на что Бавария вообще рассчитывала? Выписать сразу двух игроков Тоттенхэма (Кейна и Дайера) и ожидать трофеев?
+5
-1
+4
Ответ ALMANAC
Так потом пересмотрели и засчитали чистый гол Хоселу, все нормально. Я тут постоянно читал, что при ВАР Реалу тоооочно конец в ЛЧ)
Он про гол Де Лигта

Но там скорее всего, если судья бы не свистнул, то защита Реала не выключилась бы и никакого гола не было бы
+5
-1
+4
Величайший клуб в истории футбола! Величайший назло всем. Непобедимый назло всем.

Hala Madrid y nada más!
+6
-3
+3
Позорные вредительские замены Тухеля. И сравните с заменой Анчелотти
+4
-1
+3
Это противостояние останется легендарным, здесь было всё: тренерские шахматы, игра от обороны, показательная игра в атаке от двух команд в двух матчах, блистательный, пиковый Винисиус, тащество как Лунина, так и Нойера, изобилие опасных моментов в две стороны, эмоциональные качели, страсть, невроз, обоюдные ошибки, пограничные игровые моменты, убойные голевые моменты, эталонные пасы вразрез... словом, в обоих матчах всё было на волоске, и неоднократно чаша победы склонялась то в одну, то в другую сторону, где никогда не угадаешь, за счёт чего команды могут затащить. Просто отрыв башки!
+4
-1
+3
Ответ Владимир Владимирович
Генич в эфире: у Карло Анчелотти 5 финалов за плечами, и все выигранные. Рафаэль Бенитес: 😄
он сказал 6 финалов, 5 выигранных
+3
0
+3
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий