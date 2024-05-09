«Реал» сыграет в финале ЛЧ в 18-й раз. У «Милана» и «Баварии» по 11 таких игр

Никто не играл в финале Лиги чемпионов чаще «Реала».

Команда Карло Анчелотти одолела «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с «Боруссией».

Мадридцы дошли до финала в 18-й раз. На данный момент у них 14 побед и 3 поражения.

У « » и «Баварии», ближайших преследователей, по 11 финалов.

Матч « » с «Боруссией» состоится 1 июня на «Уэмбли».