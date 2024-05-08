Путин поручил к 2030 году повысить уровень удовлетворенности россиян условиями для занятий физкультурой и спортом
Путин поручил повысить удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом.
Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
«Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» – одна из целей, прописанных в указе.
Также президент поручил снизить к 2030 году суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом.
Полный текст указа Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.
Кстати, необходимо заставить ещё пенсионеров тратить часть пенсии на посещение стадионов и фитнес-клубов
За свет и газ оплатил, сходил на занятие спортом, написал положительный отзыв, и только после этого можешь последние деньги потратить на доширак из Пятерочки или Магнита
Как будто бы, указы как-то не так работают.
Но это неточно, возможно так и было задумано.
Он говорит: вообще, ты кто таков?
Я, говорит, наследник африканский.
Я, говорю, технолог Петухов.
Вот я, говорю, и делаю ракеты,
Перекрываю Енисей,
А также в области балета
Я впереди, говорю, планеты всей!
Журовой и остальным еще не позвонили?
Воскресили Сталина в нашу эпоху. Приходит он на заседание Думы. Все онемели, молчат. Он и говорит:
На повестке два вопроса:
1. всех демократов расстрелять
2. мавзолей перекрасить в зелёный цвет!
С задних рядов кто-то робко спрашивает:
— А почему именно в зелёный?
Сталин:
— Я так и думал, что по первому вопросу разногласий не будет.
P.s. Других задач и проблем в РФ конечно же нет..