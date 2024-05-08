Путин поручил к 2030 году повысить уровень удовлетворенности россиян условиями для занятий физкультурой и спортом

Путин поручил повысить удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом.

Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» – одна из целей, прописанных в указе.

Также президент поручил снизить к 2030 году суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом.

Полный текст указа Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.