Путин поручил к 2030 году повысить уровень удовлетворенности россиян условиями для занятий физкультурой и спортом

Теги Владимир Путин массовый спорт Легкая атлетика

Путин поручил повысить удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом.

Об этом говорится в указе «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

«Повышение к 2030 году уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом» – одна из целей, прописанных в указе. 

Также президент поручил снизить к 2030 году суммарную продолжительность временной нетрудоспособности граждан в трудоспособном возрасте на основе формирования здорового образа жизни, создания условий для своевременной профилактики заболеваний и привлечения граждан к систематическим занятиям спортом. 

Полный текст указа Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

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73 комментария
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Ответ Vladimir Ilyushkin
Как измеряется «удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом»? В кг? В см?в ньютонах?
в опросах ВЦИОМ 😁
+86
-6
+80
Как измеряется «удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом»? В кг? В см?в ньютонах?
+61
-5
+56
А новый президент вон какой молодец – хорошие указы пишет, нужные. Вот теперь заживём...
+61
-6
+55
Если расстрелять всех недовольных, то средний уровень удовлетворенности повысится. "In Soviet Russia"
+33
-4
+29
Очередное доказательство, что выбран курс на Северную Корею

Кстати, необходимо заставить ещё пенсионеров тратить часть пенсии на посещение стадионов и фитнес-клубов

За свет и газ оплатил, сходил на занятие спортом, написал положительный отзыв, и только после этого можешь последние деньги потратить на доширак из Пятерочки или Магнита
+29
-6
+23
Ответ Kanonir152
У нас тут в год педагога зарплату повысили всем учителям на минус 6к. Как будто бы, указы как-то не так работают. Но это неточно, возможно так и было задумано.
Поделом им - кто выборы фальсифицировал главным образом? Пусть наслаждаются теперь!
+26
-7
+19
Ответ Vladimir Ilyushkin
Как измеряется «удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом»? В кг? В см?в ньютонах?
В попугаях
+20
-1
+19
Предвижу, что в фитнес-клубах появятся аналоги братков из 90-х, выбивающие лайки после посещения
+12
-2
+10
У нас тут в год педагога зарплату повысили всем учителям на минус 6к.
Как будто бы, указы как-то не так работают.
Но это неточно, возможно так и было задумано.
+11
-5
+6
Ответ muddy.hedgehog
А новый президент вон какой молодец – хорошие указы пишет, нужные. Вот теперь заживём...
Не то что тот - старый...
+7
-1
+6
давно известен универсальный способ как сделать всем хорошо (т.е. повысить уровень удовлетворенности как в указе написано) - надо сначала сделать плохо, а потом вернуть как было
+9
-4
+5
Потом залили это все шампанским.
Он говорит: вообще, ты кто таков?
Я, говорит, наследник африканский.
Я, говорю, технолог Петухов.
Вот я, говорю, и делаю ракеты,
Перекрываю Енисей,
А также в области балета
Я впереди, говорю, планеты всей!
+8
-4
+4
Призываю выпустить законопроект "О повышению сексуальной удовлетворенности Россиян к 2028 году на 30%" также будут нужны опытные испытания и опрос в контрольных возрастных группах до 90 лет
+7
-3
+4
Коронка у него. В нулевых думал, что в 2020-ом будет уже далеко... "Стратегия 2020". Сейчас ее всюду, где возможно, почистили. Чувака, который просто опубликовал фрагменты из нее, без комментариев, подколов, сейчас привлекают за экстремизм... Ну, чо. Встречайте! "Стратегия 2030"!!!
+4
0
+4
Стратег. Дабы люди окончательно перестали пользоваться мозгами, их нужно максимально загрузить штангами, мячиками и лыжами.
+5
-1
+4
Россиян удовлетворяли, удовлетворяют и будут удовлетворять!..
+4
0
+4
ждем наплыв лизоблюдов комментирующих данную шляпу

Журовой и остальным еще не позвонили?
+3
0
+3
Как можно в здравом уме вот за этого водолея звезабола голосовать ?
+3
0
+3
Ответ kost68
давно известен универсальный способ как сделать всем хорошо (т.е. повысить уровень удовлетворенности как в указе написано) - надо сначала сделать плохо, а потом вернуть как было
С первой частью они успешно справляются, а вот по второй есть вопросы.
+3
0
+3
Ответ Vladimir Ilyushkin
Как измеряется «удовлетворенность россиян условиями для занятий спортом»? В кг? В см?в ньютонах?
Все кто недоволен "будут выплюнуты как мошки" (объявлены иноагентами дискредитирующими советский, то есть российский спорт)
+5
-2
+3
Ответ PolarBear
Удовлетворенность спортом в народе отменная . Скоро велосипед спортивный будет стоить, как иномарка лет десять назад.
Велосипед для профессионального спорта сейчас столько и стоит, а то и побольше
+4
-1
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Ахаха.. И к 2036 уже поручил 😂
+2
0
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А что не до 2060?
+2
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"С чувством глубокого удовлетворения..." Где-то я уже это слышал.
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Все это в который раз напоминает анекдот..

Воскресили Сталина в нашу эпоху. Приходит он на заседание Думы. Все онемели, молчат. Он и говорит:
На повестке два вопроса:
1. всех демократов расстрелять
2. мавзолей перекрасить в зелёный цвет!
С задних рядов кто-то робко спрашивает:
— А почему именно в зелёный?
Сталин:
— Я так и думал, что по первому вопросу разногласий не будет.

P.s. Других задач и проблем в РФ конечно же нет..
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Ответ Wiley Fox
Предвижу, что в фитнес-клубах появятся аналоги братков из 90-х, выбивающие лайки после посещения
Или бородачей, дон!
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Ответ Dr. Heisenberg
Стратег. Дабы люди окончательно перестали пользоваться мозгами, их нужно максимально загрузить штангами, мячиками и лыжами.
Телевизор и смартфон в этом плане вне конкуренции.
+2
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Ответ Клирик
Болеть нельзя будет, там написано)
Болеть можно будет, но больничный не дадут ибо нефиг статистику портить)
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Создадут комитет, подкомитет, проверяющую комиссию и "проведут" опрос ВЦИОМ. Потом все это в красную папочку и на стол геостратегу
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А зачем ждать 2030? Сейчас документик подготовят, условный Чернышенко доложит и готово, разве не так обычно подобные вопросы решаются?
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