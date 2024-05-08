Сухой верно не удалил Бальбуэну за удар по лицу Соболеву. ЭСК РФС считает, что игрок «Спартака» «преувеличивает последствия контакта, ВАР правильно не вмешался»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Алексей Сухой видеоповторы Фабиан Бальбуэна Александр Соболев ЭСК РФС Футбол

В РФС разобрали момент с ударом по лицу Александру Соболеву от Фабиана Бальбуэны.

«Спартак» обыграл «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0). 

На 69-й минуте главный арбитр Алексей Сухой не стал назначать 11-метровый удар после падения Соболева в результате единоборства с Фабианом Бальбуэной в штрафной – защитник бело-голубых ударил форварда рукой по лицу.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение судьи продолжить игру.

«Находясь в штрафной площади соперника, нападающий, владеющий мячом, использует свою руку для защиты позиции и касается ей лица защитника.

После чего защитник играет в мяч ногой, и оба игрока пытаются продолжить движение к мячу и занять позицию, используя свои руки, в результате чего защитник касается рукой шеи нападающего. Нападающий преувеличивает последствия этого контакта и падает на газон.

Арбитр оценил действия обоих игроков и их контакты руками как нормальные ненаказуемые действия в борьбе за позицию и владение мячом.

ВАР тщательно проверил ситуацию и, в соответствии с протоколом ВАР, правильно не вмешался в действия судьи при оценке интенсивности возникших контактов двух игроков», – сказано в объяснении ЭСК.

Также комиссия отметила, что арбитр верно засчитал гол на 9-й минуте Соболева (момент проверяли из-за возможного офсайда – Sports) и после рекомендации ВАР верно изменил решение и засчитал гол Михаила Игнатова на 39-й минуте (момент проверяли из-за возможного офсайда – Sports).

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78 комментариев
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Официально: можно отвешивать лещей,но не сильно.
+81
-6
+75
Преувеличивает. ахахахахха
"убьют, тогда и вызывайте")))
+68
-6
+62
мда, пробиваем дно дальше...
+55
-9
+46
Как можно быть формулировка: игрок преувеличивает 😂😂😂
Чистый цирк 🎪 🤡
+29
-2
+27
*****, как устроиться на эту работу... чеканить вроде не надо
+25
-1
+24
Предлагаю новое правило - если шлёпнул, как по ##### ладошкой, то можно
+22
-3
+19
"Преувеличение последствий контакта"... Когда там появится формулировка "Ну не изнасиловал, не убил, делов то"?)
+19
-2
+17
Ответ Ravdim
Преувеличивает. ахахахахха "убьют, тогда и вызывайте")))
Не подсказывай
+14
-1
+13
Сухой за 2 матча успел дважды серьезно накосячить и этой собаке ничего не будет
+12
-1
+11
Ответ Всё знаю
Комментарий скрыт
Сам факт преднамеренного удара уже фол.
+10
0
+10
Ответ Евгений Алёшин
Официально: можно отвешивать лещей,но не сильно.
Да можно и сильно, главное, чтобы не было крови и не акцентированно. К примеру, бутсой с песком по почкам.
+10
-1
+9
Если в следующий раз во время матча судья при всех навалит кучу на поле, то ЭСК РФС посчитает, что судья все правильно сделал: все стороны преувеличивают последствия кучи, отсутствует угроза безопасности соперника, контакт кучи и газона был кратковременным, ВАР правильно не вмешался.
+13
-5
+8
вар скоро и диагнозы ставить начнет
+8
-1
+7
🤡 менее смешные, чем эти эксперты эск)))
+9
-2
+7
Хорошо, пусть преувеличел. Но намеренный удар в голову в своей штрафной-это не фол? 😂🤡
+9
-2
+7
ЭСК - это цирк, а судьи-клоуны!
+6
0
+6
Больше всего удивляет формулировка : игрок преувеличивает. И тут даже не конкретно в этом моменте,а вообще довольно уж бредово. По сути теперь нарушение правил будет рассчитываться от уровня актерского мастерства футболиста ? Сломали ногу ,кровь из всех ран ,но не плачет - "что то не так тут" подумали КДК
+7
-1
+6
Фигасе заявы... Да этот Бальбуйна спецом ударил Соболева по уху. Все видели это. А у этих теперь это называется "коснулся шеи"? Вот они нагло тянут Казарцева.
+6
-1
+5
То есть сейчас можно специально бить соперников по лицу, и если по мнению настоящих пацанов из ЭСК игрок мог стойко это выдержать, то никакого нарушения?
+4
0
+4
Хахах))) умышленный удар эти гении случайно не заметили😂😂
+5
-1
+4
🤣🤣🤣
+5
-1
+4
ЭСК, а вы рефери в боксёрском ринге или на футболе? С какого вы оцениваете силу удара и последствия? Скоро будете нокаут отсчитывать? Так идите тогда бокс судите. Удар был? Был. Удаление, или хотя бы жёлтая карточка была? Нет. Вот ваша работа
+4
0
+4
Ответ Всё знаю
Так до этого Соболев сам бьёт по лицу)))) Это фол или нет?) И уж тем более, это никакая не КК. Да и на жёлтую не особо тянет.
Борьба отличается от преднамеренного удара. Там замах был, как будто муху на загривке увидал.
+4
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+4
Явная симуляция
+3
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+3
Нокаута нет, поэтому не стоит преувеличивать силу удара
+3
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Не верь глазам своим,а верь словам моим.
+3
0
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Рука руку моет. Так и ЭСК и судьи!
+4
-1
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Крови нет значит не фол(с)
+4
-1
+3
Эск: когда убьют приходите)))
+2
0
+2
У меня уже нервный тик начался, от решений принимаемых ЭСК.
+3
-1
+2
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