Сухой верно не удалил Бальбуэну за удар по лицу Соболеву. ЭСК РФС считает, что игрок «Спартака» «преувеличивает последствия контакта, ВАР правильно не вмешался»

В РФС разобрали момент с ударом по лицу Александру Соболеву от Фабиана Бальбуэны.

« » обыграл « » в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0).

На 69-й минуте главный арбитр не стал назначать 11-метровый удар после падения в результате единоборства с в штрафной – защитник бело-голубых ударил форварда рукой по лицу.

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение судьи продолжить игру.

«Находясь в штрафной площади соперника, нападающий, владеющий мячом, использует свою руку для защиты позиции и касается ей лица защитника.

После чего защитник играет в мяч ногой, и оба игрока пытаются продолжить движение к мячу и занять позицию, используя свои руки, в результате чего защитник касается рукой шеи нападающего. Нападающий преувеличивает последствия этого контакта и падает на газон.

Арбитр оценил действия обоих игроков и их контакты руками как нормальные ненаказуемые действия в борьбе за позицию и владение мячом.

ВАР тщательно проверил ситуацию и, в соответствии с протоколом ВАР, правильно не вмешался в действия судьи при оценке интенсивности возникших контактов двух игроков», – сказано в объяснении ЭСК.

Также комиссия отметила, что арбитр верно засчитал гол на 9-й минуте Соболева (момент проверяли из-за возможного офсайда – Sports) и после рекомендации ВАР верно изменил решение и засчитал гол Михаила Игнатова на 39-й минуте (момент проверяли из-за возможного офсайда – Sports).