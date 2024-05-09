«Реал» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стал известен второй финалист Лиги чемпионов.

«Реал» одолел «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с «Боруссией», выбившей «ПСЖ» (1:0, 1:0). Игра состоится 1 июня на «Уэмбли».

Команда Карло Анчелотти примет участие в финале во второй раз за три года. В 2022-м она победила «Ливерпуль» (1:0).

Материалы по теме

320 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Что за МАГИЯ на «Бернабеу»!!!!!
«РЕАЛ», я люблю тебя!!!!🤍🤍🤍
15… ЖДЁМ!!!⏰🔜
+224
-32
+192
Анчелотти реально футбольный Дон Корлеоне.
Подал холодное блюдо для Баварии в виде Хоселу
+149
-6
+143
Ответ JENNINGS
Что за МАГИЯ на «Бернабеу»!!!!! «РЕАЛ», я люблю тебя!!!!🤍🤍🤍 15… ЖДЁМ!!!⏰🔜
Это магия Кейна
+131
-6
+125
И что мы имеем:

Реал - проходит в финал Лиги Чемпионов

Глоры Барсы🗣️ "Да не болели мы за эту Баварию"

Ригоберчонг - меняет аву на лого Боруссии / фотку очередного чёрненького игрока соперника Реала

Генич - пошёл "на нуль" в след за Барселоной

Все довольны думаю😅😁

П. С.: Риго нужно переименовать в Дебору Секку
Тоже частенько принимает всякие жидкости не по назначению 👄
+105
-22
+83
Хоселу должен остаться. Теперь точно.
+71
-1
+70
Не болельщик Реала, но мать его как они это делают??? Что за бойцы, от защитника до запасного...просто блеск
+64
-3
+61
Норм судейство, мертвая Бавария Тухеля и классический камбэк Реала. Вполне ожидаемый.
+64
-8
+56
Ответ Pazzo7
Нужен разбор момента с отмененным голом в концовке, почему судья свистел до завершения эпизода?
Нужен разбор какого хрена играли больше 5 минут сверху добавленного времени
+64
-19
+45
Ну вот зачем это в конце учудили судьи? Сейчас опять начнётся нытьё что Перес всё купил.
+42
-9
+33
Ответ Евгений Сидоров
Ну вот зачем это в конце учудили судьи? Сейчас опять начнётся нытьё что Перес всё купил.
ты трансляцию под слепошарого генича по матчу смотрел видимо. в эфире ЛЧ нарисовали линии, там офсайд. Когда матч тв ушел в рекламу показали линии уже
+36
-6
+30
Да! Реал снова в финале. Магия Бернабеу! Великий Реал Мадрид! Продолжают дарить нам радость
+41
-15
+26
Реал просто космос.
+26
-1
+25
Я не говорю, что являюсь знатоком футбола, но...
1) Я бы очень хотел знать зачем Нойер в конце матча швыряет мяч рукой в центр поля, вместо того, чтобы спокойно сыграть с ближним? Про ошибку с первым голос я даже писать ничего не буду.
2) Зачем Тухель выпускает двух атакующих игроков в конце игры с Реалом, на Бернабеу при счёте 1:0?
Ладно, Мюллер ещё более-менее объяснимо. Но Шупо-Мотинг...
Короче, Реал с заслуженной победой!
Я далёк от симпатии к "сливочным", но стоит признать, что только великая команда может затащить такую игру.
+23
-1
+22
Ригобер, лицо к осмотру))
+24
-5
+19
Забавно, что в преддверии 9 мая, Поляк хоронит немцев.
+30
-15
+15
Извините а когда сыграют Сити - ПСЖ или Бавария - Боруссия?
+18
-3
+15
Ответ Artem89S
Комментарий скрыт
уже нарисовали линии, там офсайд успакойся)
+18
-6
+12
Великая победа, великого Мадрида! Реал невероятен.
+17
-6
+11
Ответ Artem Piatkov
И что мы имеем: Реал - проходит в финал Лиги Чемпионов Глоры Барсы🗣️ "Да не болели мы за эту Баварию" Ригоберчонг - меняет аву на лого Боруссии / фотку очередного чёрненького игрока соперника Реала Генич - пошёл "на нуль" в след за Барселоной Все довольны думаю😅😁 П. С.: Риго нужно переименовать в Дебору Секку Тоже частенько принимает всякие жидкости не по назначению 👄
А теперь у риго что-то белое на лице бгг
+17
-6
+11
Тухель просто провалил концовку матча. Ведь знает же специфику Реала - любителя забивать в конце. Зачем менять главных убойных игроков перед 90 минутой, учитывая что и дополнительное время было вполне вероятно. Отыгрываться просто некем было.
+12
-2
+10
Если бы вчера вместо ПСЖ играл Реал, то практически не сомневаюсь, что Боруссия в конце пропустила бы 3 гола)
+10
-1
+9
Реал лучше играл и был ближе к голу. Гол Баварии не вытекал из логики и хода игры, буквально первый же момент сразу превратился в гол. Поэтому по итогу, Реал победил заслуженно и прошел в финал заслуженно. Реал был чуть сильнее Баварии в первой игре, Реал был сильнее во второй игре.

Да и не нравится мне Бавария Тухеля, не так сильна эта Бавария, чтобы побеждать в ЛЧ. Учитывая, что после гола, Бавария стало ультра-напряжно тянуть время, а Тухель поменял почти всех качественных атакующих игроков, просто в лоб намекая, что будем играть на удержание.

P.s. Судейство было идеальное ДО... последнего момента. Если там и оффсайд, то он миллиметровый и едва видимый. Немного смазанная концовка игры, но все равно по сумме Реал смотрелся за обе игры лучше.
+13
-4
+9
РЕАЛ - ЧАМПИОН ! ! !
ХАЛА МАДРИД !
+9
-1
+8
Лайнсмен поднял флажок, главный свистнул, какое доигрывание эпизода? Теперь каждый раз доигрывать эпизод, когда боковой флажком машет? Тогда зачем он там нужен? Без свистка и защи доработали бы эпизод, там закрыли бы спокойно Де Лигта.
+8
-1
+7
Ответ Дима
ты трансляцию под слепошарого генича по матчу смотрел видимо. в эфире ЛЧ нарисовали линии, там офсайд. Когда матч тв ушел в рекламу показали линии уже
Я с первого повтора увидел офсайд. Просто надо было дать доиграть и потом свистеть. Это лишний повод поныть для вечнонедовольных.
+8
-1
+7
Ответ Benjamin
Реал выигрывает, а его болельщики как всегда вспоминают своих хозяев из Барселоны 🤣
Каких хозяев? С 3 места и частого участника лиги Европы?
+6
-1
+5
Не понимаю, зачем судья свистнул при голе в концовке Баварии, разве у них нет методички, что надо давать доиграьь эпизод, а уже потом, если что, вар исправит?

Очень глупо получилось, специально для таких моментов вар и ввели, а тут судья лично решил испортить момент. Очень жаль.
+7
-2
+5
Ответ Эркинбек Апаканов
Лицо Риго покажите пожалуйста)
Он теперь с детства за Боруссию.
+7
-2
+5
И это магия Реала. вот даже хоселу делает дубль Баварии.. ну смиритесь уже?)
+4
0
+4
Ответ Alexander p.
Комментарий скрыт
опять каталонские комплексы вылезли. Вы без новых Эвребе и Айтекинов выше 1/4 пройти не можете
+6
-2
+4
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий