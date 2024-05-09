«Реал» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня

Стал известен второй финалист Лиги чемпионов.

« » одолел «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с «Боруссией», выбившей «ПСЖ» (1:0, 1:0). Игра состоится 1 июня на «Уэмбли».

Команда Карло Анчелотти примет участие в финале во второй раз за три года. В 2022-м она победила «Ливерпуль» (1:0).