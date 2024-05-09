«Реал» вышел в финал ЛЧ во 2-й раз за 3 года и сыграет с «Боруссией» на «Уэмбли» 1 июня
Стал известен второй финалист Лиги чемпионов.
«Реал» одолел «Баварию» (2:2, 2:1) в полуфинале и встретится в решающем матче с «Боруссией», выбившей «ПСЖ» (1:0, 1:0). Игра состоится 1 июня на «Уэмбли».
Команда Карло Анчелотти примет участие в финале во второй раз за три года. В 2022-м она победила «Ливерпуль» (1:0).
«РЕАЛ», я люблю тебя!!!!🤍🤍🤍
15… ЖДЁМ!!!⏰🔜
Подал холодное блюдо для Баварии в виде Хоселу
Реал - проходит в финал Лиги Чемпионов
Глоры Барсы🗣️ "Да не болели мы за эту Баварию"
Ригоберчонг - меняет аву на лого Боруссии / фотку очередного чёрненького игрока соперника Реала
Генич - пошёл "на нуль" в след за Барселоной
Все довольны думаю😅😁
П. С.: Риго нужно переименовать в Дебору Секку
Тоже частенько принимает всякие жидкости не по назначению 👄
1) Я бы очень хотел знать зачем Нойер в конце матча швыряет мяч рукой в центр поля, вместо того, чтобы спокойно сыграть с ближним? Про ошибку с первым голос я даже писать ничего не буду.
2) Зачем Тухель выпускает двух атакующих игроков в конце игры с Реалом, на Бернабеу при счёте 1:0?
Ладно, Мюллер ещё более-менее объяснимо. Но Шупо-Мотинг...
Короче, Реал с заслуженной победой!
Я далёк от симпатии к "сливочным", но стоит признать, что только великая команда может затащить такую игру.
Да и не нравится мне Бавария Тухеля, не так сильна эта Бавария, чтобы побеждать в ЛЧ. Учитывая, что после гола, Бавария стало ультра-напряжно тянуть время, а Тухель поменял почти всех качественных атакующих игроков, просто в лоб намекая, что будем играть на удержание.
P.s. Судейство было идеальное ДО... последнего момента. Если там и оффсайд, то он миллиметровый и едва видимый. Немного смазанная концовка игры, но все равно по сумме Реал смотрелся за обе игры лучше.
ХАЛА МАДРИД !
Очень глупо получилось, специально для таких моментов вар и ввели, а тут судья лично решил испортить момент. Очень жаль.