Анчелотти о жалобах «Баварии»: «А «Реал» жалуется на отмену гола Начо. Киммих нырнул»

Карло Анчелотти отреагировал на критику в адрес судьи со стороны «Баварии».

Главный тренер мюнхенцев и защитник Маттейс де Лигт остались недовольны тем, что на 13-й добавленной минуте матча чемпионов Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд перед тем, как нидерландец поразил ворота «Реала».

– Тухель сказал, что такой матч заслуживал серьезного арбитра. Что вы думаете о последнем эпизоде? Кажется ли вам справедливой эта критика?

– В последнем эпизоде все достаточно очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились.

Это судья высокого уровня. « » жалуется на этот момент, а мы жалуемся на отмену гола . Киммих нырнул.

– Что вы думали, когда судья смотрел повтор после гола Хоселу?

– Я сказал, что со скамейки гол кажется забитым по правилам. Я думал о том, что надо постараться удержать это преимущество, мне было очевидно, что гол чистый, – заявил главный тренер « ».