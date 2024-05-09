Анчелотти о жалобах «Баварии»: «А «Реал» жалуется на отмену гола Начо. Киммих нырнул»
Карло Анчелотти отреагировал на критику в адрес судьи со стороны «Баварии».
Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель и защитник Маттейс де Лигт остались недовольны тем, что на 13-й добавленной минуте матча Лиги чемпионов Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд перед тем, как нидерландец поразил ворота «Реала».
– Тухель сказал, что такой матч заслуживал серьезного арбитра. Что вы думаете о последнем эпизоде? Кажется ли вам справедливой эта критика?
– В последнем эпизоде все достаточно очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились.
Это судья высокого уровня. «Бавария» жалуется на этот момент, а мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул.
– Что вы думали, когда судья смотрел повтор после гола Хоселу?
– Я сказал, что со скамейки гол кажется забитым по правилам. Я думал о том, что надо постараться удержать это преимущество, мне было очевидно, что гол чистый, – заявил главный тренер «Реала».
Так отмена была по делу, благо Хоселу выдал феерию.
Мои братишки и сестренки похлеще дерутся за игрушки.
Но фол был, согласен
Сидите и не высовывайтесь, дай бог в Суперкубок попадете, хотя лучше не стоит, а то еще один разгром от Мадрида будет
Начо надо было бы дать жёлтую, нельзя просто брать и толкать игрока ладонями в лицо, и не имеет значение доиграл Киммих причиненную боль, или реально почувствовал - факт нарушения, и грубого, налицо, кхех
Ну и по концовке, конечно, это ошибка рефери. Но она отчасти простительна - люди не роботы, конечно в такой атмосфере ошибаются. И Ноейр не киборг, и поляк не автомат - поплыли в концовке. Бернабеу затащил полноценно
Но об этом умалчивают, ведь благодаря этуму голу, забитому не по правилам, баварка доиграла до овертайма
После свистка забили! Если свистка не было б! То сколько угодно мог бы гавкать!
Далее момент с пенальти на Роббене, и ровно за такой же эпизод не дали пенальти на Каземиро… не ошибись судья в основное время в пользу Баварии, оферта тайма по факту не должно было быть, судья на своем горбу протащил Баварию до Овер тайма