Анчелотти о жалобах «Баварии»: «А «Реал» жалуется на отмену гола Начо. Киммих нырнул»

Теги Бавария Карло Анчелотти бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Томас Тухель Начо Фернандес Шимон Марчиняк Йозуа Киммих Футбол

Карло Анчелотти отреагировал на критику в адрес судьи со стороны «Баварии».

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель и защитник Маттейс де Лигт остались недовольны тем, что на 13-й добавленной минуте матча Лиги чемпионов Шимон Марчиняк зафиксировал офсайд перед тем, как нидерландец поразил ворота «Реала».

– Тухель сказал, что такой матч заслуживал серьезного арбитра. Что вы думаете о последнем эпизоде? Кажется ли вам справедливой эта критика?

– В последнем эпизоде все достаточно очевидно, там мог быть офсайд, поэтому мы остановились.

Это судья высокого уровня. «Бавария» жалуется на этот момент, а мы жалуемся на отмену гола Начо. Киммих нырнул.

– Что вы думали, когда судья смотрел повтор после гола Хоселу?

– Я сказал, что со скамейки гол кажется забитым по правилам. Я думал о том, что надо постараться удержать это преимущество, мне было очевидно, что гол чистый, – заявил главный тренер «Реала».

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96 комментариев
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У Начо есть черта, фолить там, где не нужно. Совсем не обязательно было толкать Киммиха.
Так отмена была по делу, благо Хоселу выдал феерию.
+60
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+58
Киммих и правда картинно падал. Но скорее там фол был, нежели не было
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Нырнул? Я может не то смотрел - но Начо ему обминашки лица сделал словно это его любимая. Испанцы обычно в таких случаях присмерти валяются. Но и без этого - не пойму, нафига Начо вообще так руками лицо обжал)
+37
-10
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Троллит Анчелотти неплохо
+36
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+18
Совсем поехал дед , Начо откровенно двумя руками толкает Киммиха в лицо и именно Начо ударил после этого
+18
-2
+16
Ответ гилберт
Киммих обнял Начо, тот его оттолкнул. Спорный момент, учитывая позорную симуляцию Йозуа.
Не спорный, одно дело толкать в корпус, другое в лицо.
+16
-2
+14
Кимих конечн исполнил в лучших традициях Бускетса,но все же фолик скорее был)
+23
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+14
Ответ Богдан Агафонов
Троллит Анчелотти неплохо
Нагло врет, как и положено любому белковому. Начо двумя руками на лицо полез Киммиху, а этот смеет еще что-то тяфкать.
+21
-13
+8
Ответ VuNePonimaete
Киммих и правда картинно падал. Но скорее там фол был, нежели не было
Ещё смешнее, что Киммих валялся пару минут, будто его автобус сбил.

Мои братишки и сестренки похлеще дерутся за игрушки.

Но фол был, согласен
+11
-5
+6
Фол на киммихе был, но Реал выиграл по делу, нечего там жаловаться
+8
-2
+6
нырнул лицом в руки
+8
-2
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Анчелотти - прям как местные сливочные глоры. Ничто их не прошибает)
А вот и фанаты каталонского середняка подоспели погавкать на королей)
Сидите и не высовывайтесь, дай бог в Суперкубок попадете, хотя лучше не стоит, а то еще один разгром от Мадрида будет
+7
-2
+5
Понятно что весь сайт топит за Карло, прям очень симпатизирует и я также поддаюсь на его харизму и обаяние. Однако это всё не мешает мне сказать, что вот тут Карло серьёзно неправ)
Начо надо было бы дать жёлтую, нельзя просто брать и толкать игрока ладонями в лицо, и не имеет значение доиграл Киммих причиненную боль, или реально почувствовал - факт нарушения, и грубого, налицо, кхех
Ну и по концовке, конечно, это ошибка рефери. Но она отчасти простительна - люди не роботы, конечно в такой атмосфере ошибаются. И Ноейр не киборг, и поляк не автомат - поплыли в концовке. Бернабеу затащил полноценно
+15
-10
+5
Ответ Artem Piatkov
Бавария кстати всегда жалуется В 2017 им дали 2 липовых пенальти и засчитали гол Рамоса при пассивном оффсайде Мюллера Но по логике хейтеров "Судья помогал Реалу" 🤷 Что за дурная манера постоянно портить Мадриду праздники своим нытьём😫💦
Активном Левандовского
Но об этом умалчивают, ведь благодаря этуму голу, забитому не по правилам, баварка доиграла до овертайма
+5
-1
+4
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Анчелотти - прям как местные сливочные глоры. Ничто их не прошибает)
Барсадрочер! Когда свистнули и Реал забил! Вы все говорили после свистка они забили! Барсадрочер а щас что то поменялось?

После свистка забили! Если свистка не было б! То сколько угодно мог бы гавкать!
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Нельзя говорить о Голе, когда свисток прозвучал и футболисты Реала выключились. Можно говорить об ошибке судьи, но о голе говорить бессмысленно
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Тупой фол изначально был😏
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Ответ евГений
Нагло врет, как и положено любому белковому. Начо двумя руками на лицо полез Киммиху, а этот смеет еще что-то тяфкать.
Пожар, пожар. :)
+4
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Фол был, конечно со стороны Начо, глупо спорить. Но и Киммих конечно показал актёрский мастер-класс )
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Я думаю, Анси здесь просто тролит. Он указывает на то, что ошибка Марчиняка со свистком в конце матча сравнима с его ошибкой в моменте с фолом Начо. То есть ее в обоих случаях не было.
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Ответ Владислав Харламов
Нельзя говорить о Голе, когда свисток прозвучал и футболисты Реала выключились. Можно говорить об ошибке судьи, но о голе говорить бессмысленно
Де Лигт забил без сопротивления, когда в кинотеатре пошли титры и все пошли на выход.
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Ответ Гениальный камень
Как давно Арсенал трофеи брал, напомни?
Как давно стало модно переводить стрелки?)
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Когда Кхимик остался лежать я думал ему нож в сердце воткнули.Начо конечно не прав,но немец дорисовывал по полной.
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Жаль что большинство комментаторов не понимает, что Анчи просто троллит.
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Кто не понял, Карло пародирует Тухеля. Конечно же там был фол
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Одновременно был и фол Начо, и симуляция Киммиха. Как у Бускетса в 2010 против Интера - формально на нем сфолили, отмашка чистейшая, но зачем же потом на газоне подолгу валяться и лицо руками прикрывать?) Так и здесь.
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Ответ войд
Кимих конечн исполнил в лучших традициях Бускетса,но все же фолик скорее был)
Так был железный фол и карточка, но пшек долбился в глаза.
+4
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Ответ Пытливый Исследователь
Два левых офсайда при выходах один в один, странные раздачи карточек и левые голы в овертайме передают привет из 2017
Та Овер тайма не должно было быть, если бы судья не ошибся в пользу Баварии, причем несколько раз! Засчитал гол с пасивного офсайда, далее не показал вторую Жк Видаля, который имея Жк идет в подкат прямой ногой и срубает Карвахаля( кстати за такой подкат Рамосу дали прямую КК в Эль классико, хотя Рамос даже не коснулся ноги Месси, в отличии от Видаля!
Далее момент с пенальти на Роббене, и ровно за такой же эпизод не дали пенальти на Каземиро… не ошибись судья в основное время в пользу Баварии, оферта тайма по факту не должно было быть, судья на своем горбу протащил Баварию до Овер тайма
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При всем уважении, но нырнул?.. Зря
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Ответ Полный адекват
Ещё смешнее, что Киммих валялся пару минут, будто его автобус сбил. Мои братишки и сестренки похлеще дерутся за игрушки. Но фол был, согласен
По поведению Киммиха тоже сначала показалось, что там ему минимум с локтя прилетело, оказалось красиво дорисовал довольно глупый фол Начо)
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-1
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