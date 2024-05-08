Мостовой о хоккее: «На детском уровне я был одним из лучших в Подмосковье. Но в 15 стал подавать надежды в футболе, а в 17 выиграл чемпионат СССР»

Александр Мостовой на уровне детского хоккея в Подмосковье был одним из лучших.

– Вы занимались в хоккейной секции?

– Нет. Я жил далеко от Москвы и тратил на дорогу до спортивной школы ЦСКА около трех часов в одну сторону. Я не мог постоянно ездить в Москву на футбольные тренировки. Поэтому у меня делился спорт: летом больше футбола, а зима (когда я пропускал тренировки) полностью уходила на хоккей. Из игрушек у меня были футбольный мяч и хоккейная клюшка.

В километре от моего дома были футбольное поле и хоккейная коробка. Ее заливали из шланга, а потом ждали, когда она замерзнет.

Еще за школой был пруд. Когда наступала зима, я первым делом после школы шел и смотрел – замерз он или нет? Потому что коробку заливали под взрослых, а пруд был доступен для подростков. Как начинались первые морозы, я брал коньки и бежал туда.

Забавно, но я не помню, где брал коньки. Может быть, от отца достались? Он у меня тоже был весь в спорте.

– Делали успехи?

– Когда мне стало 12-13 лет, я участвовал в «Золотой шайбе» – хоккейном аналоге «Кожаного мяча». И всегда был одним из лучших. Турнир был всесоюзным: сначала играли в регионе, потом лучшая команда попадала выше.

Пару раз моя команда пробивалась, ездили на поезде в другие города. Но там, к сожалению, проигрывали. Уровень был уже совершенно другой. Потому что мы играли на дворовой площадке, а не на искусственном льду. Разница была огромная.

– Получается, даже без школы вы выделялись. Видели себя в составе хоккейной сборной СССР?

– Ха-ха-ха-ха! Нет, ну это шутка, конечно. Когда мне было лет 10 лет, у меня еще был выбор. Если бы жил поближе к Москве, может быть, я бы выбрал хоккей. На уровне детского хоккея в Подмосковье я всегда был одним из лучших.

– Во время профессиональной карьеры вставали на коньки?

– Нет. Уже к 15 годам я стал подавать надежды в футболе, в 16 играл за все сборные, а в 17 был чемпионом Советского Союза. К этому моменту коньков у меня не было.

Я опять начал кататься после завершения карьеры, когда из Испании вернулся в Россию. По-моему, это был 2012 год. Как раз чемпионат Европы проходил. Тогда энергии было много. Друзья позвали в хоккей: «Давай, ты же всегда играл». Я купил форму и потихоньку начал, – рассказал Мостовой в интервью Спортсу.

«Я выхожу на лед и думаю: главное, чтобы ничего не заболело». Мостовой + хоккей = 💝