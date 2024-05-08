Мостовой о хоккее: «На детском уровне я был одним из лучших в Подмосковье. Но в 15 стал подавать надежды в футболе, а в 17 выиграл чемпионат СССР»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой сборная СССР Медийная Хоккейная Лига Tru Fighters Медиафутбол

Александр Мостовой на уровне детского хоккея в Подмосковье был одним из лучших.

– Вы занимались в хоккейной секции? 

– Нет. Я жил далеко от Москвы и тратил на дорогу до спортивной школы ЦСКА около трех часов в одну сторону. Я не мог постоянно ездить в Москву на футбольные тренировки. Поэтому у меня делился спорт: летом больше футбола, а зима (когда я пропускал тренировки) полностью уходила на хоккей. Из игрушек у меня были футбольный мяч и хоккейная клюшка. 

В километре от моего дома были футбольное поле и хоккейная коробка. Ее заливали из шланга, а потом ждали, когда она замерзнет.

Еще за школой был пруд. Когда наступала зима, я первым делом после школы шел и смотрел – замерз он или нет? Потому что коробку заливали под взрослых, а пруд был доступен для подростков. Как начинались первые морозы, я брал коньки и бежал туда.

Забавно, но я не помню, где брал коньки. Может быть, от отца достались? Он у меня тоже был весь в спорте.

– Делали успехи? 

– Когда мне стало 12-13 лет, я участвовал в «Золотой шайбе» – хоккейном аналоге «Кожаного мяча». И всегда был одним из лучших. Турнир был всесоюзным: сначала играли в регионе, потом лучшая команда попадала выше.

Пару раз моя команда пробивалась, ездили на поезде в другие города. Но там, к сожалению, проигрывали. Уровень был уже совершенно другой. Потому что мы играли на дворовой площадке, а не на искусственном льду. Разница была огромная.

– Получается, даже без школы вы выделялись. Видели себя в составе хоккейной сборной СССР?

– Ха-ха-ха-ха! Нет, ну это шутка, конечно. Когда мне было лет 10 лет, у меня еще был выбор. Если бы жил поближе к Москве, может быть, я бы выбрал хоккей. На уровне детского хоккея в Подмосковье я всегда был одним из лучших.

– Во время профессиональной карьеры вставали на коньки? 

– Нет. Уже к 15 годам я стал подавать надежды в футболе, в 16 играл за все сборные, а в 17 был чемпионом Советского Союза. К этому моменту коньков у меня не было.

Я опять начал кататься после завершения карьеры, когда из Испании вернулся в Россию. По-моему, это был 2012 год. Как раз чемпионат Европы проходил. Тогда энергии было много. Друзья позвали в хоккей: «Давай, ты же всегда играл». Я купил форму и потихоньку начал, – рассказал Мостовой в интервью Спортсу.

«Я выхожу на лед и думаю: главное, чтобы ничего не заболело». Мостовой + хоккей = 💝

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42 комментария
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Возможно, что Овечкин гнался бы сейчас за рекордом Мостового.
+63
-3
+60
А в 18:00 выпил первую рюмку
+40
-6
+34
По Балобольству до сих пор сильнейший
+22
-5
+17
Ответ Artem Groza
А в 18:00 выпил первую рюмку
А в 19:00 вспомнил что Абаскаль не умеет чеканить
+19
-2
+17
Нельзя быть лучшим, если не умеешь чеканить шайбой
+6
-2
+4
"Уровень был уже совершенно другой. Потому что мы играли на дворовой площадке, а не на искусственном льду."
Что-то путает. "Золотая шайба" в 80-е была турниром для дворовых команд, играющих на естественном льду. Тогда и ДЮСШ не всегда катались на искусственном.
+3
-1
+2
Ответ DanielCarvalho
А в 19:00 вспомнил что Абаскаль не умеет чеканить
Даже шайбой
+2
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ну, футболист Мостовой был крутой - это 100%

думается, вполне мог и в хоккей классно играть
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Раньше мы все так играли : летом - в футбол, в зимнее время - в хоккей . Был в истории суперигрок в 2 видах спорта - Бобров.
Видел парня в детстве творившего чудеса обводки и в футболе и в хоккее думаю многие не пережили развал спорта в 90-е и спорт от неприхода этих талантливых юниоров тоже в какой то степени потерял, помимо основного оттока спортсменов на Запад.
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Александр, вам надо посмотреть 800 матчей и вы готовый тренер,правда,хоккейный
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А осенью, когда для футбола уже было поздно, а для хоккея еще рано, он шел в ближайшую школу, где в спортивном зале без промаха бросал трехи в баскетбольное кольцо. А еще и сверху забивал, на радость одноклассникам.
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Знаем, знаем в 10 один из лучших в волейболе, в 11 в бейсболе
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Он в 15 стал подавать надежды, а я, лет с 11 уже начал подавать.... мячи футболистам взрослой команды.
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Ответ Виктор Победов
Возможно, что Овечкин гнался бы сейчас за рекордом Мостового.
я не удивлюсь что в его голове такой существует на самом деле
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Ответ alklimov2018
"Уровень был уже совершенно другой. Потому что мы играли на дворовой площадке, а не на искусственном льду." Что-то путает. "Золотая шайба" в 80-е была турниром для дворовых команд, играющих на естественном льду. Тогда и ДЮСШ не всегда катались на искусственном.
Байден уже тогда спонсировал заливку хорошего льда командам которые могли встать на пути у Царя.
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