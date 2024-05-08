Итальянская биатлонистка Доротея Вирер продолжит карьеру до Олимпиады 2026 года.

Об этом она объявила сегодня на пресс-конференции.

«После окончания сезона я взяла перерыв на два месяца, чтобы восстановиться. Это помогло мне принять решение: я поняла, что будет обидно вот так закончить эту главу моей жизни. Поэтому я решила продолжить карьеру.

Я усердно тренируюсь и сделаю все возможно, чтобы быть на Олимпийских играх 2026 года», – сказала Вирер.

В соцсетях итальянка поделилась кадрами с первой стрелковой тренировки.

«Сегодня первый раз на стрельбище, и ощущения прекрасные. Биатлон по-прежнему моя страсть», – написала она.

Доротее Вирер 34 года, она является трехкратным бронзовым призером Игр, четырехкратной чемпионкой мира, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

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