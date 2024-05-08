Доротея Вирер продолжит карьеру до Олимпиады-2026
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер продолжит карьеру до Олимпиады 2026 года.
Об этом она объявила сегодня на пресс-конференции.
«После окончания сезона я взяла перерыв на два месяца, чтобы восстановиться. Это помогло мне принять решение: я поняла, что будет обидно вот так закончить эту главу моей жизни. Поэтому я решила продолжить карьеру.
Я усердно тренируюсь и сделаю все возможно, чтобы быть на Олимпийских играх 2026 года», – сказала Вирер.
В соцсетях итальянка поделилась кадрами с первой стрелковой тренировки.
«Сегодня первый раз на стрельбище, и ощущения прекрасные. Биатлон по-прежнему моя страсть», – написала она.
Доротее Вирер 34 года, она является трехкратным бронзовым призером Игр, четырехкратной чемпионкой мира, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо.
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Успехов ей.