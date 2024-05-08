Доротея Вирер продолжит карьеру до Олимпиады-2026

Теги сборная Италии жен Доротея Вирер Олимпиада-2026 Биатлон

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер продолжит карьеру до Олимпиады 2026 года.

Об этом она объявила сегодня на пресс-конференции. 

«После окончания сезона я взяла перерыв на два месяца, чтобы восстановиться. Это помогло мне принять решение: я поняла, что будет обидно вот так закончить эту главу моей жизни. Поэтому я решила продолжить карьеру. 

Я усердно тренируюсь и сделаю все возможно, чтобы быть на Олимпийских играх 2026 года», – сказала Вирер. 

В соцсетях итальянка поделилась кадрами с первой стрелковой тренировки. 

«Сегодня первый раз на стрельбище, и ощущения прекрасные. Биатлон по-прежнему моя страсть», – написала она. 

Доротее Вирер 34 года, она является трехкратным бронзовым призером Игр, четырехкратной чемпионкой мира, двукратной обладательницей Кубка мира по биатлону.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

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18 комментариев
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Ожидаемо.
Успехов ей.
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душу греет когда биатлонисты из старой гвардии всё ещё в строю
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Доротея восхищает. В начале карьеры ее считали биатлонисткой девятого дивизиона, которая очень скоро завершит карьеру и уйдет в декрет. Потом успешные ЧМ, три медали Олимпиады. И в итоге будет соревноваться в 35 лет на домашней Олимпиаде. Крутая, пусть у нее все сложится
+9
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Ответ Дима Миронов
Зря, нечего не светит на ОИ
Человек просто хочет выступить у себя дома, перед родной публикой. Достойно и похвально.
+5
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+3
Ответ petr
Вирер на что расчитывает в этих двух сезонах? На свою стрельбу, так она ей не помогла в этом сезоне -хода то нет вообще , она не когда не была бегунком и в 34 -35 лет прибавить ходом просто не реально-повторяет ошибку Кайсы-и даже этот провальный сезон ее не вразумил-глупо идти на поводу у кого то и желаемое выдавать за действительное.
Кайса в 35 лет БХГ взяла
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Ответ petr
Вирер на что расчитывает в этих двух сезонах? На свою стрельбу, так она ей не помогла в этом сезоне -хода то нет вообще , она не когда не была бегунком и в 34 -35 лет прибавить ходом просто не реально-повторяет ошибку Кайсы-и даже этот провальный сезон ее не вразумил-глупо идти на поводу у кого то и желаемое выдавать за действительное.
а что с кайсой, она легенда
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Ответ Кирилл Голивец
индивидуальную гонку может даже Юрлова выиграть так-то на крупном старте
На КМ в прошедшем сезоне Вирер по скорости 61 место -10.90 сек от лидера--о какой ИГ тут может идти речь, ей банально уже не хватает сил бежать такие гонки
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отличная новость
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Последняя надежда сталь олимпийской чемпионкой!!!Тем более она в Италии.Наши тоже хорошо в своё время выступили Кортина-д’Ампеццо.СССР заняло 1 место в зачёте.Хоккеисты выиграли 1 золото олимпиад.
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чтд. Вирер тетка серьёзная.
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Ответ Дима Миронов
Зря, нечего не светит на ОИ
Медаль в обеих эстафетах вполне возможны, как минимум
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Ответ petr
А с Кайсой то -она в свой последний сезон просто была посмешищем а не легендой , а могла уйти достойно , как это сделали Херман -Ройселанд.Вирер ждет то же самое.
для меня она не была посмешищем, для меня она одна из лучших в десятке железно, а то что она бегала в 37 лет, ну и что, бьёрндален тоже крыхтел в 43, но все были рады видеть легенду в строю
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Ответ Daria Tikhonova
Доротея восхищает. В начале карьеры ее считали биатлонисткой девятого дивизиона, которая очень скоро завершит карьеру и уйдет в декрет. Потом успешные ЧМ, три медали Олимпиады. И в итоге будет соревноваться в 35 лет на домашней Олимпиаде. Крутая, пусть у нее все сложится
Про скорое завершение карьеры - было такое, но чтобы девятого дивизиона… никогда такого не было. Она - абсолютная чемпионка по юниорам (хотя она из поколения Соукаловой, Экхофф, Ройселанн). На чемпионате мира 2011 года в десятку уже заехала (в 20 лет), Выиграла шоу-гонку имени Нойнер в 2012 (гонку-прощание), с сочинского олимпийского сезона подиумы пошли
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