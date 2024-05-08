ИИХФ оштрафовала ФХР на 1 млн франков за выступление Федотова в сезоне КХЛ-2023/24

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Иван Федотов Хоккей

ИИХФ оштрафовала ФХР за игру Ивана Федотова в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24.

«Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) 6 мая 2024 года вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России штрафа в размере один миллион швейцарских франков (около 100 миллионов рублей – Sports) за выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023-2024 годов в составе ХК ЦСКА.

Дисциплинарный комитет ИИХФ решил, что выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов ИИХФ.

ФХР оспорит вынесенное решение в установленном порядке», – говорится в заявлении Федерации хоккея России. 

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. Федерация признала соглашение с армейцами недействительным.

Контракт Федотова с «Филадельфией» оставался в силе. Иван отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.

36 комментариев
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ФХР оштрафовал ИИХФ на 10 млн франков за отстранение сборной РФ
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По телеку орать они мастаки, а на деле - тихо заплатят 🤣🤣🤣
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Не участвуем - значит и нефиг штрафы платить
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Санкции,платежи не проходят.
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1 млн раз ИИХФ может идти (сами знаете куда)...
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после ЧМ с Россией подумаем
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Ответ Георгий Большаков
У ИИХФ есть возможность этот штраф взыскать?
Да откуда, они могли бы в случае отказа платить как то ФХР наказать, но мы и так отстранены так что куда больше 🤷‍♂️
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Ответ RBChannel
По телеку орать они мастаки, а на деле - тихо заплатят 🤣🤣🤣
Не вижу причин почему сейчас будут платить и выполнять это решение, когда дисквалификацию дали не выполнили.
Если когда то вернут на соревнования, то тогда да, оплатят
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Кто оплатит банкет? Опять мы всё?!
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Ответ Пугливый Кот
От со СИ.
Прости, не поддержу твою ориентацию и умения в этом вопросе, так что не буду, так что сам себе сделай это.
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Ответ efremovms@gmail.com
Санкции,платежи не проходят.
привезут наличкой в чюмуданах
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Ответ Георгий Большаков
У ИИХФ есть возможность этот штраф взыскать?
Выманят Третьяка в загранкомандмровку в Цюрих и там посадят на подвал
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Скрипя зубами заплатят - ведь мостаки только на словах
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У ИИХФ есть возможность этот штраф взыскать?
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Так не перечислить
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За лям получить такого вратаря - нормальная цена.
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Поскольку услуги ФХР на международной арене не понадобятся еще много лет, то целесообразно эту структуру ликвидировать, а развитие хоккея в стране возложить на местные федерации.
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Возьми ты деньги-франки,
И жемчуга стакан.
Взамен лишь мне отдайте
Советского завода план.

Секретные бумаги,
Приборов чертежи –
Глотни, пацан, из фляги,
И чемодан держи!
0
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Ответ Игорь Горшков
Прости, не поддержу твою ориентацию и умения в этом вопросе, так что не буду, так что сам себе сделай это.
Уже поддержал.
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Ответ Пугливый Кот
Уже поддержал.
Мда, мало того, что сосиска, так ещё и с пониманием плохо. Жаль.
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Для ФХР эта сумма ничего не значит, у Третьяка бюджет на день рождения побольше будет
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Терпилам передали привет)))
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Ответ Георгий Большаков
У ИИХФ есть возможность этот штраф взыскать?
Когда речь зайдет о восстановлении сборной РФ, взыщут, разумеется, за эти 5-10 лет и процент/новый штраф некислый набежит.
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Ответ SEVEN_
Да откуда, они могли бы в случае отказа платить как то ФХР наказать, но мы и так отстранены так что куда больше 🤷‍♂️
Примерно так-же думали жители Луганды, празднуя приход освободитедей и свободу от кредитов. Но, украинские банки продали свои портфели российским. Долги никто не забывает)
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На 1 млн пранков, клоуны)
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