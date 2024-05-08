ИИХФ оштрафовала ФХР на 1 млн франков за выступление Федотова в сезоне КХЛ-2023/24
ИИХФ оштрафовала ФХР за игру Ивана Федотова в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24.
«Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) 6 мая 2024 года вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России штрафа в размере один миллион швейцарских франков (около 100 миллионов рублей – Sports) за выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023-2024 годов в составе ХК ЦСКА.
Дисциплинарный комитет ИИХФ решил, что выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов ИИХФ.
ФХР оспорит вынесенное решение в установленном порядке», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.
Напомним, в августе 2023 года ИИХФ дисквалифицировала Ивана Федотова на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. Федерация признала соглашение с армейцами недействительным.
Контракт Федотова с «Филадельфией» оставался в силе. Иван отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.
Если когда то вернут на соревнования, то тогда да, оплатят
И жемчуга стакан.
Взамен лишь мне отдайте
Советского завода план.
Секретные бумаги,
Приборов чертежи –
Глотни, пацан, из фляги,
И чемодан держи!