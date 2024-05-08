ИИХФ оштрафовала ФХР на 1 млн франков за выступление Федотова в сезоне КХЛ-2023/24

ИИХФ оштрафовала ФХР за игру Ивана Федотова в Фонбет Чемпионате КХЛ-2023/24.

«Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) 6 мая 2024 года вынес решение о наложении на Федерацию хоккея России штрафа в размере один миллион швейцарских франков (около 100 миллионов рублей – Sports) за выступление вратаря Ивана Федотова в чемпионате КХЛ в сезоне 2023-2024 годов в составе ХК ЦСКА.

Дисциплинарный комитет ИИХФ решил, что выступление Федотова за ЦСКА в прошедшем сезоне происходило в нарушение правил международных переходов .

оспорит вынесенное решение в установленном порядке», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.

Напомним, в августе 2023 года ИИХФ дисквалифицировала на четыре месяца из-за подписания контракта с ЦСКА. Федерация признала соглашение с армейцами недействительным.

Контракт Федотова с «Филадельфией» оставался в силе. Иван отыграл сезон-2023/2024 за армейский клуб, после чего отправился в НХЛ.