«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» – 5:4, отыгравшись с 1:4. Задоров – 2-я звезда матча: сравнял на 54-й и сделал пас на победный гол

«Ванкувер» одержал волевую победу над «Эдмонтоном» (5:4, 1-0) в Кубке Стэнли.

В первом матче серии 2-го раунда «Ойлерс» вели 4:1 к 38-й минуте, но в итоге «Кэнакс» удалось забросить четыре шайбы подряд.

Защитник « » набрал 2 (1+1) очка в этой игре и был признан второй звездой.

На 54-й минуте россиянин сравнял счет (4:4), а на 55-й – ассистировал Конору Гарланду, забившему победный гол.

Всего в 7 матчах текущего плей-офф на счету Задорова 5 (3+2) баллов.