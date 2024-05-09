«Ванкувер» одолел «Эдмонтон» – 5:4, отыгравшись с 1:4. Задоров – 2-я звезда матча: сравнял на 54-й и сделал пас на победный гол

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Задоров Хоккей

«Ванкувер» одержал волевую победу над «Эдмонтоном» (5:4, 1-0) в Кубке Стэнли.

В первом матче серии 2-го раунда «Ойлерс» вели 4:1 к 38-й минуте, но в итоге «Кэнакс» удалось забросить четыре шайбы подряд.

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров набрал 2 (1+1) очка в этой игре и был признан второй звездой.

На 54-й минуте россиянин сравнял счет (4:4), а на 55-й – ассистировал Конору Гарланду, забившему победный гол.

Всего в 7 матчах текущего плей-офф на счету Задорова 5 (3+2) баллов.

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28 комментариев
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Никитос определенно X-фактор Ванкувера в плей офф!
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Ванкувер уже во второй раз (в первый раз с Нэшвилом), показывает, что у команды есть яйца.
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Задоров тащер в плей-офф ) Рад за парня!
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Вот это нормальный Эдмонтон! А то взяли моду: строго в обороне, минимум пропущенных, Скиннер прям тащер, ан нет, Нефть здорового Эдмонтона.
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Вау неожиданно 🤷 посмотрел счёт во втором периоде 1:4 думаю понятно, снова Макди стату набивает, а тут такое👏👏👏
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Ванкувер Камбэкс!
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Вот это камбечище. Косатки подняли настроение на целый день
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Ответ Maxim Shumov
Нефть, вроде как, за период один раз бросили? После 4:1 решили, что выиграли?))
Узнаю старый добрый Эдмонтон.....
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Задоров пушка фартовая конечно) очень даже смотрится в ПО
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А Задоров то кубковый боец
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Пусть у кубка будет новый вдаделец. Флорида или Ванкувер
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Ванкувер показал яйца! Задор очень важный гол положил, без шансов для Скинера.
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Никита за Смайтом пошёл)
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Нефть, вроде как, за период один раз бросили? После 4:1 решили, что выиграли?))
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Ответ Rulya
Никитос определенно X-фактор Ванкувера в плей офф!
В серии с Нешвилом, когда Зи забивал Касатки проигрывали, надеюсь с Ойлерс теперь все поменяется
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Ну пора бы уж- какому-нибудь хок.клубу из канады, родоначальников хоккея выиграть Кубок Стэнли.
Лучше Ванкуверу)
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«Вы знаете, Америка и Канада портит людей» (с) Рома «Клоун» Ротенберг .
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Ответ Михаил Майоров
Пусть у кубка будет новый вдаделец. Флорида или Ванкувер
Павел Буре будет рад за обоих
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спасибо унизили магди с его хайпом хаймана с его деньгами только немца немного жалко
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Здоров зажигает!
Михеев пока в засаде...
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Недаром даже снег сегодня выпал
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Бесячая нефть. Задор огненную шайбу положил
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Ответ melmi
Для такого пиршества голов в обе стороны бросков в створ от 2 команд очень мало Камбэк Ванкувер знатный сделал
У обоих в воротах 🤡🤡
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Для такого пиршества голов в обе стороны бросков в створ от 2 команд очень мало
Камбэк Ванкувер знатный сделал
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Повторяется история с Нэшвиллом. Ванки прекрасно готовы физически, и соперника не хватает на 3 период.
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Очень плохое и неприятное поражение
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Ответ Кагов
Здоров зажигает! Михеев пока в засаде...
Кстати он сегодня здорово смотрелся. Мин дважды мог забить,увы не отличился. Очень полезен был,как в нападении,так и в защите. Много отборов. Из игры вообще не выпадает. Короче, осталось только забить.
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Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Ну пора бы уж- какому-нибудь хок.клубу из канады, родоначальников хоккея выиграть Кубок Стэнли. Лучше Ванкуверу)
А хуже Торонте
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