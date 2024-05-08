В олимпийской деревне Парижа установят 16 тысяч кроватей из картона. Такие же были на Играх в Токио и получили название «антисекс»

Теги Токио-2020 Париж-2024 Легкая атлетика

В олимпийской деревне Парижа-2024 установят 16 тысяч картонных кроватей, сообщает Inside the Games.

Мебель предназначена для спортсменов, которые будут проживать в Сен-Дени и Шатору, а также для журналистов в Дюньи.

Компания-производитель Airweave ранее предоставила такие же кровати для Олимпиады 2021 года в Токио – это входило в часть программы по сокращению выбросов углекислого газа. При этом картонные конструкции отправлялись на переработку после Игр.

Из-за своей хрупкости кровати в Токио получили неофициальное название «антисекс».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

В Токио спортсмены тестируют антисекс-кровати: не ломаются от резких движений и выдерживают до девяти человек!

Что за олимпийская традиция – раздавать презервативы?

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12 комментариев
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А почему более прочные кровати, например, не распределять малоимущим семьям, а обязательно делать непрочными и для переработки?
Тем более обычно цена такого заказа на кровати выше стандартной мебели.
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Ответ deligy
А почему более прочные кровати, например, не распределять малоимущим семьям, а обязательно делать непрочными и для переработки? Тем более обычно цена такого заказа на кровати выше стандартной мебели.
Потому что примерно 90% всего, что связано с борьбой за сохранение природы состоит из политики, распилов, маркетинга и показухи, и только 10% из реальной заботы об окружающей среде, причем, эти 10% обычно наиболее тихие и незаметные
+3
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Есть ли принципиальная разница в конструкции кровати для девочки гимнастки и для штангиста тяжеловеса?
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Да хоть вообще без кроватей, на полу. Монопенисуально.
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Спортсмены всю жизнь тренеруется ради секса на олимпиаде, а тут такая подстава
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Это старый фейк,тестировали кровати и сами спортсмены,выдерживали до 9 человек,можно оргии устраивать..Посмотрите видео из Токио.
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Ответ deligy
А почему более прочные кровати, например, не распределять малоимущим семьям, а обязательно делать непрочными и для переработки? Тем более обычно цена такого заказа на кровати выше стандартной мебели.
Вывезти все кровати 1 днем на переработку или распределять много месяцев малоимущим, доставлять в разные районы, где-то хранить их всё это время. Действительно!
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-1
0
Ответ Consistency
Потому что примерно 90% всего, что связано с борьбой за сохранение природы состоит из политики, распилов, маркетинга и показухи, и только 10% из реальной заботы об окружающей среде, причем, эти 10% обычно наиболее тихие и незаметные
Абсолютно верно говорите
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Ответ deligy
А почему более прочные кровати, например, не распределять малоимущим семьям, а обязательно делать непрочными и для переработки? Тем более обычно цена такого заказа на кровати выше стандартной мебели.
Малоимущим семьям из России!

Иначе сотрём всё в ядерный пепел
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