34-летний Хоселу стал самым возрастным автором дубля в плей-офф ЛЧ после выхода на замену

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Хоселу Футбол

Хоселу стал самым возрастным игроком, сделавшим дубль после замены в плей-офф ЛЧ.

Сегодня нападающий «Реала», чей возраст составляет 34 года и 42 дня, забил два гола в ворота «Баварии» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:1).

Испанец, вышедший на замену на 81-й минуте, отличился на 88-й и 91-й минутах встречи, обеспечив своей команде выход в финал турнира. 

Хоселу перешел в «Мадрид» прошлым летом из «Эспаньола» на правах аренды. Соглашение действует на один сезон, предусматривая право выкупа.

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28 комментариев
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Ламин Ямаль первый 16 летний игрок при котором обновился рекорд самого возрастного игрока оформившего дубль после выхода на замену в плей-офф ЛЧ
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Спасибо Хоселу за гениальный дубль и финал ЛЧ)
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Хоселу теперь будет что рассказать внукам! Такой камбэк сотворил!
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Давненько я так за кого-то не радовался, как за Хоселу, который просто упал после финального свистка и зарылся в газон..

Игрок, который никогда звёзд не хапал, убирает в полуфинале ЛЧ самого Нойера..
Такие истории обычно рассказывают внукам, спустя 40 лет, зимними вечерами у камина..
+7
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+6
Ответ Ебздрогыч
Интересно, играя за Сток, Депортиво или Алавес он мог себе представить, что забьет 2 в полуфинале ЛЧ за Реал и выведет его в финал? Думаю, даже в самых смелых мечтах не представлял
В мечтах представлял конечно.
+4
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+4
Интересно, играя за Сток, Депортиво или Алавес он мог себе представить, что забьет 2 в полуфинале ЛЧ за Реал и выведет его в финал? Думаю, даже в самых смелых мечтах не представлял
+4
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+3
Аренда за 400 тыс которая вписала свою фамилию
Благодаря этому дублю в историю Реала
+4
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+3
Просто герой матча👍👍👍
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Напомню, что чувак достался клубу буквально за 3 копейки)
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Ответ Рашпель793
Ну пока он только в аренде. А выкупить можно за 1,5 ляма всего и надеюсь это сделают )
Полюбому выкупят, заслужил)
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+1
Ответ VuNePonimaete
Напомню, что чувак достался клубу буквально за 3 копейки)
Ну пока он только в аренде. А выкупить можно за 1,5 ляма всего и надеюсь это сделают )
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500 тыщ евро вот это да ) Хоселу шикарно в Реал залетел
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По сезону чувствовалось, что этот парень принесёт что-то прям очень важное в этом сезоне.
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Выкупай поторапливайся.
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Карло голосом Вито Корлеоне..Вот ты Хоселу спрашиваешь меня почему ты сидишь на лавке, но это неправильный вопрос, почему. Правильный вопрос зачем. А затем, чтобы вовремя выпустить!
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Даже с учетом прихода Эндрика и Мбаппе я надеюсь, что Хоселу не только сегодняшним матчем (оно и понятно, герой матча), а вообще в целом по игре за весь сезон абсолютно точно заслужил выкупа у Эспаньола. Да, пускай не будет получать должного игрового времени, о чем он не требует. Он просто выходит им отдает все себя и это воздается ему на футбольном поле.
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Столько голов у Месси с 2016 в полуфиналах ЛЧ.
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Была чуйка про Хоселу. Надо было квартиру ставить на забьет. Но дубля не ожидал.
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Красава парень!!!
Напомнил чем-то подвиг Индзаги, но тот и вовсе в финале выдал!
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Трудяга. Уверен Дон Фло подпишет парня в знак благодарности.
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Он ещё и в финале забьёт.
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Ответ dr. cage
Давненько я так за кого-то не радовался, как за Хоселу, который просто упал после финального свистка и зарылся в газон.. Игрок, который никогда звёзд не хапал, убирает в полуфинале ЛЧ самого Нойера.. Такие истории обычно рассказывают внукам, спустя 40 лет, зимними вечерами у камина..
Ну это все благодаря тренеру - он вовремя поменял Родриго на свежего Хоселу☝️ да и Нойер накосячил
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Ответ mufc05
Ламин Ямаль первый 16 летний игрок при котором обновился рекорд самого возрастного игрока оформившего дубль после выхода на замену в плей-офф ЛЧ
Хорошая
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Не удивлюсь, если в финале победный гол забьет Себальос )
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