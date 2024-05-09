34-летний Хоселу стал самым возрастным автором дубля в плей-офф ЛЧ после выхода на замену
Хоселу стал самым возрастным игроком, сделавшим дубль после замены в плей-офф ЛЧ.
Сегодня нападающий «Реала», чей возраст составляет 34 года и 42 дня, забил два гола в ворота «Баварии» во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:1).
Испанец, вышедший на замену на 81-й минуте, отличился на 88-й и 91-й минутах встречи, обеспечив своей команде выход в финал турнира.
Хоселу перешел в «Мадрид» прошлым летом из «Эспаньола» на правах аренды. Соглашение действует на один сезон, предусматривая право выкупа.
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