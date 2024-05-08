Салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой», выставлена на аукцион. Стартовая цена – 220 тысяч фунтов
Салфетка с первым контрактом Лионеля Месси и «Барсы» выставлена на аукцион.
Речь идет о первом соглашении Месси с «Барселоной», подписанном 14 декабря 2000 года.
Аргентинец, которому на тот момент было 13 лет, произвел впечатление на руководство «Барселоны» во время двухнедельного просмотра в сентябре 2000 года, но поначалу клуб сомневался в подписании юного игрока, родившегося не в Европе.
Однако в декабре 2000-го агент футболиста Орасио Гаджиоли сообщил тогдашнему директору «Барселоны» Карлесу Решаку, что если они не смогут подписать Месси, подростка предложат другим клубам, включая «Реал Мадрид».
Решак, не желающий упускать игрока, пригласил Гаджиоли на ужин в Барселону, чтобы принять окончательное решение. Соглашение было достигнуто, однако у директора не было времени составить и распечатать полноценный контракт. Тогда он предложил взять салфетку и записать на ней договоренности, которые затем должны были быть подписаны соответствующими сторонами, чтобы обозначить юридические обязательства.
Салфетку выставили на аукцион в лондонском Bonhams, одном из старейших и крупнейших в мире аукционных домов. Аукцион будет длиться до 17 мая. Стартовая цена лота – 220 тысяч фунтов.
«Это один из самых интересных предметов, с которыми я когда-либо имел дело. Да, это бумажная салфетка, но это та самая знаменитая салфетка, которая положила начало карьеры Лионеля Месси.
Она изменила жизнь Месси, будущее «Барселоны» и сыграла важную роль в том, чтобы подарить одни из самых великих футбольных моментов миллиардам болельщиков по всему миру», – сказал руководитель отдела книг и рукописей аукционного дома Ян Элинг.
И часто эта история помогает людям краткосрочно перестать заниматься фигней и делать важное.
А сейчас я узнаю, что салфетка всё ещё жива и её можно купить. Как будто у меня лично забрали.
фильмов насмотрелись?