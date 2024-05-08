Салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой», выставлена на аукцион. Стартовая цена – 220 тысяч фунтов

Салфетка с первым контрактом Лионеля Месси и «Барсы» выставлена на аукцион.

Речь идет о первом соглашении Месси с «Барселоной», подписанном 14 декабря 2000 года.

Аргентинец, которому на тот момент было 13 лет, произвел впечатление на руководство «Барселоны» во время двухнедельного просмотра в сентябре 2000 года, но поначалу клуб сомневался в подписании юного игрока, родившегося не в Европе.

Однако в декабре 2000-го агент футболиста Орасио Гаджиоли сообщил тогдашнему директору «Барселоны» , что если они не смогут подписать Месси, подростка предложат другим клубам, включая «Реал Мадрид».

Решак, не желающий упускать игрока, пригласил Гаджиоли на ужин в Барселону, чтобы принять окончательное решение. Соглашение было достигнуто, однако у директора не было времени составить и распечатать полноценный контракт. Тогда он предложил взять салфетку и записать на ней договоренности, которые затем должны были быть подписаны соответствующими сторонами, чтобы обозначить юридические обязательства.

Салфетку выставили на аукцион в лондонском Bonhams, одном из старейших и крупнейших в мире аукционных домов. Аукцион будет длиться до 17 мая. Стартовая цена лота – 220 тысяч фунтов.

«Это один из самых интересных предметов, с которыми я когда-либо имел дело. Да, это бумажная салфетка, но это та самая знаменитая салфетка, которая положила начало карьеры .

Она изменила жизнь Месси, будущее «Барселоны» и сыграла важную роль в том, чтобы подарить одни из самых великих футбольных моментов миллиардам болельщиков по всему миру», – сказал руководитель отдела книг и рукописей аукционного дома Ян Элинг.