Салфетка, на которой Месси подписал первый контракт с «Барсой», выставлена на аукцион. Стартовая цена – 220 тысяч фунтов

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Карлес Решак деньги Футбол

Салфетка с первым контрактом Лионеля Месси и «Барсы» выставлена на аукцион.

Речь идет о первом соглашении Месси с «Барселоной», подписанном 14 декабря 2000 года.

Аргентинец, которому на тот момент было 13 лет, произвел впечатление на руководство «Барселоны» во время двухнедельного просмотра в сентябре 2000 года, но поначалу клуб сомневался в подписании юного игрока, родившегося не в Европе.

Однако в декабре 2000-го агент футболиста Орасио Гаджиоли сообщил тогдашнему директору «Барселоны» Карлесу Решаку, что если они не смогут подписать Месси, подростка предложат другим клубам, включая «Реал Мадрид».

Решак, не желающий упускать игрока, пригласил Гаджиоли на ужин в Барселону, чтобы принять окончательное решение. Соглашение было достигнуто, однако у директора не было времени составить и распечатать полноценный контракт. Тогда он предложил взять салфетку и записать на ней договоренности, которые затем должны были быть подписаны соответствующими сторонами, чтобы обозначить юридические обязательства.

Салфетку выставили на аукцион в лондонском Bonhams, одном из старейших и крупнейших в мире аукционных домов. Аукцион будет длиться до 17 мая. Стартовая цена лота – 220 тысяч фунтов.

«Это один из самых интересных предметов, с которыми я когда-либо имел дело. Да, это бумажная салфетка, но это та самая знаменитая салфетка, которая положила начало карьеры Лионеля Месси.

Она изменила жизнь Месси, будущее «Барселоны» и сыграла важную роль в том, чтобы подарить одни из самых великих футбольных моментов миллиардам болельщиков по всему миру», – сказал руководитель отдела книг и рукописей аукционного дома Ян Элинг.

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38 комментариев
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Последний рычаг Лапорты пошел в ход 😁
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+59
Ответ Yobo
Последний рычаг Лапорты пошел в ход 😁
Возможно, не последний. Может выясниться, что у пронырливого президента где-то припасены окаменелые экскременты Рональдинью
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Салфетка Дзюбы 😅
+19
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+18
Я на работе рассказываю историю про эту салфетку ребятам, которые пытаются делать всё идеально. Мол, знаешь Месси? А знаешь как началась его карьера? С договора на салфетке. Смысл важнее формы.

И часто эта история помогает людям краткосрочно перестать заниматься фигней и делать важное.

А сейчас я узнаю, что салфетка всё ещё жива и её можно купить. Как будто у меня лично забрали.
+15
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+14
Ответ AERN
Комментарий скрыт
Мне стыдно, что такой как ты болеет за Локомотив.
+12
0
+12
Ответ Yobo
Последний рычаг Лапорты пошел в ход 😁
Это класс!👍
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Ответ Антон Фалафель
Закомплексованный Криш купит и подотрётся, штоб потешить своё эго.
и продаст снова, в 2 раза дороже))
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Ответ rej1sta
Она Барселоне не принадлежит, если что
значит уже продали
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Ответ Yobo
Последний рычаг Лапорты пошел в ход 😁
Не, у него еще в запасе туалетная бумага, на которой подписывали второй контракт Месси...
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Куда же довели этот клуб миллиардные зарплаты мэси
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Ответ Нурсултан Ганыбаев
Кажется, продай эту салфетку чуть позже, лет так через 50-60, цена была бы в разы дороже
А через 500-600 лет будет стоить дороже Моны Лизы.
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Не было бы этого подписания, может мы бы и не увидели этого великого противостояния Месси и Роналду и великого перфоманса в исполнении Месси, так что эта салфетка стоит дороже золота как не крутите
+2
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учитывая значимость месси для клуба, это позор, конечно. как нарик несет в ломбард первую гитару своего ребенка музыканта.
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Ответ Karra
учитывая значимость месси для клуба, это позор, конечно. как нарик несет в ломбард первую гитару своего ребенка музыканта.
Она Барселоне не принадлежит, если что
+2
-1
+1
Кажется, продай эту салфетку чуть позже, лет так через 50-60, цена была бы в разы дороже
+2
-1
+1
Ответ Aristokrat_13
Скоро на аукцион пойдут салфетки Хави, Роналдиньо, Иньесты, Это’о. А затем можно уже и на туалетную бумагу перейти
Так это ж твое свидетельство о рождении.
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Ответ Нурсултан Ганыбаев
Кажется, продай эту салфетку чуть позже, лет так через 50-60, цена была бы в разы дороже
Купи и продай...
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Ответ Aristokrat_13
Скоро на аукцион пойдут салфетки Хави, Роналдиньо, Иньесты, Это’о. А затем можно уже и на туалетную бумагу перейти
Салфетка Чигринского.
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Барса ,все настолько плохо?
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Ответ debi
Возможно, не последний. Может выясниться, что у пронырливого президента где-то припасены окаменелые экскременты Рональдинью
сразу Лёве их выдать в качестве зарплаты
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Новый рычаг подъехал...
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какая, бл , салфетка?
фильмов насмотрелись?
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тю... Вот если бы это была салфетка, на которой Федун и Газизов контракт заключали...
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А не получится как с футболками недавно - якобы были с ЧМ все эксклюзивные и в единственном экземпляре, а после появились ещё, в несколько раз больше ☝️🤣
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Салфетка звезда. -- вошедшая в историю.😁
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Тригерберков купит первый.хотя....стоп
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Точно уйдет дороже жвачки Алекса Фергюсона с его последнего матча (450 тыс. евро)
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Как же не повезло Барсе с руководством в последнее десятилетие
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