Де Лигт про отмену его гола «Реалу»: «Позор. Если офсайд не очевиден, нужно давать играть дальше»
Маттейс де Лигт недоволен отменой гола «Баварии» «Реалу» в добавленное время.
«Эмоции не очень хорошие, мы были очень близки. За десять минут мы перешли от победы к поражению, очень плохой вечер.
Мы были очень близки, но соперник давил, давил... Это «Реал», когда думаешь, что ему конец, у него всегда остается последний вздох. Именно поэтому он выиграл Лигу чемпионов 14 раз», – сказал защитник «Баварии» в эфире Movistar после поражения со счетом 1:2.
Также де Лигт высказался о своем голе, отмененном в добавленное время из-за офсайда.
«Думаю, всем нам известны правила. Если офсайд не очевиден, нужно давать играть дальше. Это позор.
В случае с голом Хоселу был офсайд, но судья позволил играть дальше, а почему не разрешил нам?
Легко говорить о судействе, но все заслуженно», – отметил футболист.
Не помню честно с кем это было,но был такой момент
Я немного предвзят, но не верю, что Реал выключился бы в ситуации 3 в 3.
ну там же реально офсайд был...
Судья свистит, Бавария естественно доигрывает эпизод
Должен быть ВАР, но это же игра против Реала
Ошибки всегда в их пользу
Ассистент Марчиняка ошибся, безусловно, но дай поляк доиграть эпизод, ещё не факт, что Де Лигт бы отправил мяч в сетку: там по зоне двое игроков Реала перед голландцем были, плюс Лунина из ворот так-то никто не убирал 🤷♂️