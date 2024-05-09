Де Лигт про отмену его гола «Реалу»: «Позор. Если офсайд не очевиден, нужно давать играть дальше»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Хоселу Шимон Марчиняк Маттейс де Лигт Футбол

Маттейс де Лигт недоволен отменой гола «Баварии» «Реалу» в добавленное время.

«Эмоции не очень хорошие, мы были очень близки. За десять минут мы перешли от победы к поражению, очень плохой вечер.

Мы были очень близки, но соперник давил, давил... Это «Реал», когда думаешь, что ему конец, у него всегда остается последний вздох. Именно поэтому он выиграл Лигу чемпионов 14 раз», – сказал защитник «Баварии» в эфире Movistar после поражения со счетом 1:2.

Также де Лигт высказался о своем голе, отмененном в добавленное время из-за офсайда.

«Думаю, всем нам известны правила. Если офсайд не очевиден, нужно давать играть дальше. Это позор.

В случае с голом Хоселу был офсайд, но судья позволил играть дальше, а почему не разрешил нам?

Легко говорить о судействе, но все заслуженно», – отметил футболист.

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200 комментариев
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Ответ vazh
Так он забил после свистка, разве нет?
свисток плохой был, нужно было дать доиграть. Но называть это позором при такой игре твоей команды это и есть позор
+135
-18
+117
Так он забил после свистка, разве нет?
+121
-32
+89
Во-первых там был офсайд, во-вторых свисток прозвучал раньше и игроки Мадрида уже выключились из игры.
+120
-43
+77
Ответ corazon blanco
Во-первых там был офсайд, во-вторых свисток прозвучал раньше и игроки Мадрида уже выключились из игры.
Уже есть повтор, подтверждающий оффсайд? А то во время матча так и не показали.
+51
-17
+34
Ответ vazh
Так он забил после свистка, разве нет?
Ван Перси кстати помню однажды удалили когда он после свистка ударил по воротам
Не помню честно с кем это было,но был такой момент
+32
-4
+28
Ответ SergioRamos92
Ван Перси кстати помню однажды удалили когда он после свистка ударил по воротам Не помню честно с кем это было,но был такой момент
против кого же еще : против Барсы .
+25
-1
+24
Судья уже свистнул. Команда соперника остановилась,а вы забили. Хватит этой лирики. Было достачно времени,чтобы решать. Проще всего теперь валить на судью. А по факту большую часть времени РМ давил,до шального гола Дэвиса, а Тухель явно не попал с заменами и не ко времени
+37
-13
+24
Выпил воду Чави))
+38
-16
+22
Мне нравится, что сейчас будут обсасывать этот офсайд, но главные проблемы: игра в атаке, замены кепочного, мало кто замечает. В соцсетях Баварии фанаты уже воют, что убили игру этим офсайдом. А игру убил Тухель, сохраняя счет 1:0 с Реалом
+24
-3
+21
Ответ SergioRamos92
Ван Перси кстати помню однажды удалили когда он после свистка ударил по воротам Не помню честно с кем это было,но был такой момент
С Барсой было...)
+20
0
+20
Вообщем поляк просто испортил концовку матча, своим непонятным никому решением, не дав доиграть эпизод. А теперь все будут обсуждать был оффсайд или не был, был гол или не был. Дал повод представителям Баварии говорить, о том, что их засудили. Всего этого не было бы, если бы он просто дал доиграть эпизод, а ВАР бы проверила. Так нельзя делать. Скорее всего закончится тем, что судьи получат специальную установку не свистеть в таких ситуациях. А Марчиняка понизят в должности, так сказать.
+18
-1
+17
Ответ ST.BRIDGE1905
Судья уже свистнул. Команда соперника остановилась,а вы забили. Хватит этой лирики. Было достачно времени,чтобы решать. Проще всего теперь валить на судью. А по факту большую часть времени РМ давил,до шального гола Дэвиса, а Тухель явно не попал с заменами и не ко времени
Надо было перед голом Реала свистеть, флажок тоже был поднят)
+23
-6
+17
Ответ Молодой Френки
Хоть бы ВАР показал линию. Заиграли и всё. Странно
А как ВАР может вмешаться в эпизод когда судья остановил его и гол забили после свистка?
+17
-2
+15
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
Офсайд был у Де Лигта, но принимал мяч Мазрауи, а у него кажется будто его не было. На матче норм повторы показывали. Судьи испортили победу Реала
+15
-1
+14
Ответ corazon blanco
Во-первых там был офсайд, во-вторых свисток прозвучал раньше и игроки Мадрида уже выключились из игры.
Когда Реал забивал, флажок тоже был поднят. Почему судья там не остановил игру? Говорили бы тоже, что увы, забили после свистка, как в матче с Валенсией
+17
-5
+12
Нэгрейровцы ноют больше насчет этого, чем фаны баварии лол
+19
-7
+12
Это косяк лайнсмена, Лунин точно выключился после свистка.

Я немного предвзят, но не верю, что Реал выключился бы в ситуации 3 в 3.
+11
-2
+9
начинается...
ну там же реально офсайд был...
+16
-9
+7
Хоть бы ВАР показал линию. Заиграли и всё. Странно
+14
-7
+7
У них офсайд, у нас не офсайд
+11
-4
+7
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А как насчёт того что показав 2 минуты сверх добавленных он продолжал игру ещё 6 минут?
К нему вопросы. Боже, я ни за Реал, ни за Баварию. Не ужеле непонятно? Я как нейтральный зритель недоволен его решениями в концовке матча. В том числе чрезмерное добавленное время, в том, числе свистки до того как был доигран эпизод. Зачем он все это исполнил?
+7
0
+7
Действительно, очень плохой момент от судьи.
+7
-1
+6
Де Лигт в атаке не участвовал, офсайда нет
Судья свистит, Бавария естественно доигрывает эпизод
Должен быть ВАР, но это же игра против Реала
Ошибки всегда в их пользу
+12
-7
+5
Ответ Павел Коновалов
Могли и защитать, всякое бывает. Странный эпизод. Там и офсайд не показали, что был. И реф с чего то сам свистнул. Отработал отлично матч, а тут.
Маловероятно, там всё равно был офсайд похоже. Да и игроки Реала, включая Лунина, нормально бы играли эпизод, а не стояли столбами если бы не свисток и мяча в сетке могло и не быть. Собственно поэтому здесь нечего и обсуждать.
+4
0
+4
Ответ SergioRamos92
Ван Перси кстати помню однажды удалили когда он после свистка ударил по воротам Не помню честно с кем это было,но был такой момент
с Барсой и было это на 60й минуте. Общий счет матчей на тот момент был 2-1 в пользу Арсенала
+4
0
+4
Ответ Moscwow
Комментарий скрыт
где видно то? на скрине который в прошлой новости, как раз видно что у Мазрауи оффсайда не было
+6
-2
+4
Ответ JohnnyMadsen
свисток плохой был, нужно было дать доиграть. Но называть это позором при такой игре твоей команды это и есть позор
Да он же признал, что поражение заслуженное. Понятно, что парень на эмоциях, но факт, что признал
+4
0
+4
Если бы не свисток, он бы мяча не коснулся бы. А, Лунин не стоял бы на прямых ногах. Если бы судья тащил Реал, они бы не играли 14 минут, а закончил бы на 9
+8
-4
+4
Ответ corazon blanco
Во-первых там был офсайд, во-вторых свисток прозвучал раньше и игроки Мадрида уже выключились из игры.
У Мазрауи офсайда точно не было, не надо врать
+5
-1
+4
Забил после свистка, когда все уже встали.
Ассистент Марчиняка ошибся, безусловно, но дай поляк доиграть эпизод, ещё не факт, что Де Лигт бы отправил мяч в сетку: там по зоне двое игроков Реала перед голландцем были, плюс Лунина из ворот так-то никто не убирал 🤷‍♂️
+5
-2
+3
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