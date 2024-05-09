Де Лигт про отмену его гола «Реалу»: «Позор. Если офсайд не очевиден, нужно давать играть дальше»

Маттейс де Лигт недоволен отменой гола «Баварии» «Реалу» в добавленное время.

«Эмоции не очень хорошие, мы были очень близки. За десять минут мы перешли от победы к поражению, очень плохой вечер.

Мы были очень близки, но соперник давил, давил... Это « », когда думаешь, что ему конец, у него всегда остается последний вздох. Именно поэтому он выиграл чемпионов 14 раз», – сказал защитник «Баварии» в эфире Movistar после поражения со счетом 1:2.

Также де высказался о своем голе, отмененном в добавленное время из-за офсайда.

«Думаю, всем нам известны правила. Если офсайд не очевиден, нужно давать играть дальше. Это позор.

В случае с голом был офсайд, но судья позволил играть дальше, а почему не разрешил нам?

Легко говорить о судействе, но все заслуженно», – отметил футболист.