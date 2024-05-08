Карасев правильно не удалил Мойзеса за наступ на голень Мантуану. ЭСК РФС не считает это «серьезным нарушением правил»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Сергей Карасев видеоповторы Мойзес Барбоза Иван Сергеев ЭСК РФС Густаво Мантуан Футбол

ЭСК РФС поддержала Сергея Карасева, не удалившего игрока ЦСКА в игре с «Зенитом».

На 3-й минуте 1-го финального матча Фонбет Кубка России Пути РПЛ защитник ЦСКА Мойзес Барбоза наступил на голень шедшему в подкат полузащитнику «Зенита» Густаво Мантуану. Главный судя встречи не дал никакой карточки бразильцу.

«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

«Судья правильно не удалил с поля Мойзеса (ЦСКА) на 3-й минуте матча. 

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия Мойзеса ЦСКА № 27 в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» № 31 Густавом Мантуаном серьезным нарушением правил и поддерживают решение ВАР не вмешиваться в эпизод из-за отсутствия критериев серьезного нарушения правил игры, связанного протоколом ВАР, а именно:

– контакт с ногой соперника произошел в результате неудачной попытки Мантуана сыграть в мяч в подкате, после чего его нога оказалась на пути игрового движения игрока ЦСКА;

– отсутствие угрозы безопасности соперника (тело Мантуана и нога, с которой произошел контакт, находились на газоне, что значительно снижало вероятность угрозы безопасности игрока);

– контакт ноги Мойзеса с ногой Мантуана был кратковременным (игрок упал сразу после контакта, что значительно снизило силу его воздействия), без дополнительного движения в сторону ноги соперника, со средней интенсивностью и без чрезмерной силы.

Комиссия напоминает арбитрам ВАР, что в пограничных ситуациях, связанных с возможным серьезным нарушением правил игры, они тщательно учитывали вышеупомянутые критерии и вмешивались только в том случае, если они существуют», – сказано в заявлении ЭСК РФС.

Кроме того, ЭСК поддержала решения, принятые при помощи ВАР – отменить гол Федора Чалова из-за офсайда, а также продолжить игру после эпизода с попаданием мяча в плечо Мойзесу в борьбе с форвардом «Зенита» Иваном Сергеевым у штрафной армейцев.

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60 комментариев
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– отсутствие угрозы безопасности соперника (тело Мантуана и нога, с которой произошел контакт, находились на газоне, что значительно снижало вероятность угрозы безопасности игрока)

Это, просто, моё почтение.
Какие же у нас мега-судьи, все-таки, которые за считанные мгновения это все проанализировали в своей голове, и вынесли единственно верное решение.
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Вот ногу сломают, тогда и приходите
В ЭСК сидят дебилы
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-6
+20
Ответ Алексей Минин
– отсутствие угрозы безопасности соперника (тело Мантуана и нога, с которой произошел контакт, находились на газоне, что значительно снижало вероятность угрозы безопасности игрока) Это, просто, моё почтение. Какие же у нас мега-судьи, все-таки, которые за считанные мгновения это все проанализировали в своей голове, и вынесли единственно верное решение.
А как тебе этот момент:

"контакт с ногой соперника произошел в результате неудачной попытки Мантуана сыграть в мяч в подкате"?

Т.е. это Мантуан, вообще-то именно что сыгравший в мяч, виноват в том, что армейский дровосек, отпустил от себя мяч метров на 7, побежал догонять, не успел и четко и очень грубо наступил на соперника. ЭСК с каждым разом все круче и круче.
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Они там чо курят? Как нога Мойзеса могла находиться на газоне, если он наступил на ногу сверху? Что за бред вообще?
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Мастерство формулировок по оправданию косяков арбитров от ЭСК снова на выстоте! Молодцы ребята)
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Скоро официально новый пункт в правила внесут: «жёлтая карточка игроку предъявляется исключительно в случае нарушения, повлекшего за собой летальный исход зенитовского бразильца» 💁‍♂️
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Ответ Bartez1986
Они там чо курят? Как нога Мойзеса могла находиться на газоне, если он наступил на ногу сверху? Что за бред вообще?
Чел, читая твои комменты, иногда не верится, что ты за Спартак)))
Ничего личного 🙏 Спасибо за адекватность 🤝
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Ахааха 😅 недостаточно конфронтационный наступ и недостаточно умышленная рука оренбуржца 🤡
Вообще не палятся)
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кдк тупые де@илы....=)))
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Если по мнению ЭСК здесь отсутствует угроза безопасности соперника, то в какой тогда момент она начинает появляться?! Перелом со смещением?!🤔
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Ответ Anton Chester
Совершенно верное решение. Только голубки не согласны.
слыш навоз вобще всеровно
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Понято-принято-взято к сведению.
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"а также продолжить игру после эпизода с попаданием мяча в плечо Мойзесу в борьбе с форвардом «Зенита» Иваном Сергеевым"
Ахаха!
Оооочень жду заседания ЭСК по матчу с Факелом и обсуждения пенальти на Алипе)))
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Пффф, кто-то удивлен?
Вспомнилось как Перейра Оздоеву чуть колено во внутрь не выломал и проткнул шипами... Здесь вообще детская шалость, "играем дальше"🤷🏻‍♂️
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Это какими отмороженными надо быть, надо весь этот эск собрать и по ногам так пройтись, и посмотреть потом на них
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Как все такт все честно, аж настроение поднялось. )
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Ответ eao79rus
Вот ногу сломают, тогда и приходите В ЭСК сидят дебилы
Ногу можно сломать и без нарушения. А здесь разве вина Мойзеса, что Мантуан под него прыгнул?
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Админресурс в деле.
+1
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Ответ Элдор ШоуУродов
Скоро официально новый пункт в правила внесут: «жёлтая карточка игроку предъявляется исключительно в случае нарушения, повлекшего за собой летальный исход зенитовского бразильца» 💁‍♂️
Ну ты сразу с плеча-то не руби... На усмотрение будет 👌
+1
0
+1
Кто бы сомневался!?)))
+5
-4
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Знаменитый админ ресурс в деле. Спасибо, работаем)
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Ответ Papaphil
Зачем тогда коммент написал, если пофиг? 🤡
А как ты сделал собственный смайл?
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Ответ Кирилл Устинов
Пффф, кто-то удивлен? Вспомнилось как Перейра Оздоеву чуть колено во внутрь не выломал и проткнул шипами... Здесь вообще детская шалость, "играем дальше"🤷🏻‍♂️
И там и там был арбитром Карасёв, причём в случае с Оздоевым он прямо смотрел на фол и не дал ЖК. Жесть.
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Ответ Петрович
Мозес в нормальном чемпионате давно бы уже дискву получил игр на 10, для него особые правила что ли: спокойно может прямой ногой, шипами наступать на голень, на икры... Ладно бы единичный случай... А если на голову кому-нибудь наступит, то жёлтую хотя бы получит?
Подозреваю и в этом случае, ЭСК найдёт как его оправдать. Что то типа, опасный удар головой ноги соперника.
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Ответ Bartez1986
Они там чо курят? Как нога Мойзеса могла находиться на газоне, если он наступил на ногу сверху? Что за бред вообще?
Нога Мантуана на газоне была
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Ответ Кирилл Устинов
Чел, читая твои комменты, иногда не верится, что ты за Спартак))) Ничего личного 🙏 Спасибо за адекватность 🤝
Поверь, у Спартака много адекватных болельщиков. Как и у Зенита, и у ЦСКА, и так далее) и в моем окружении есть люди, которые болеют за заклятых соперников Спартака, и при этом максимально адекватны. А дураков везде хватает, на Спортсе в том числе)
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Мойзес это бесслaвный ублюдoк как и федотов.
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Ответ Serge Vendino
Ногу можно сломать и без нарушения. А здесь разве вина Мойзеса, что Мантуан под него прыгнул?
Страшно становится, когда задумываешься о том, что люди так размышляют на полном серьезе...
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А разговоров то было!
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Ответ Саша
давай уже умник дырявый
Да-да, поной
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