Карасев правильно не удалил Мойзеса за наступ на голень Мантуану. ЭСК РФС не считает это «серьезным нарушением правил»
ЭСК РФС поддержала Сергея Карасева, не удалившего игрока ЦСКА в игре с «Зенитом».
На 3-й минуте 1-го финального матча Фонбет Кубка России Пути РПЛ защитник ЦСКА Мойзес Барбоза наступил на голень шедшему в подкат полузащитнику «Зенита» Густаво Мантуану. Главный судя встречи не дал никакой карточки бразильцу.
«Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.
«Судья правильно не удалил с поля Мойзеса (ЦСКА) на 3-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия Мойзеса ЦСКА № 27 в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» № 31 Густавом Мантуаном серьезным нарушением правил и поддерживают решение ВАР не вмешиваться в эпизод из-за отсутствия критериев серьезного нарушения правил игры, связанного протоколом ВАР, а именно:
– контакт с ногой соперника произошел в результате неудачной попытки Мантуана сыграть в мяч в подкате, после чего его нога оказалась на пути игрового движения игрока ЦСКА;
– отсутствие угрозы безопасности соперника (тело Мантуана и нога, с которой произошел контакт, находились на газоне, что значительно снижало вероятность угрозы безопасности игрока);
– контакт ноги Мойзеса с ногой Мантуана был кратковременным (игрок упал сразу после контакта, что значительно снизило силу его воздействия), без дополнительного движения в сторону ноги соперника, со средней интенсивностью и без чрезмерной силы.
Комиссия напоминает арбитрам ВАР, что в пограничных ситуациях, связанных с возможным серьезным нарушением правил игры, они тщательно учитывали вышеупомянутые критерии и вмешивались только в том случае, если они существуют», – сказано в заявлении ЭСК РФС.
Кроме того, ЭСК поддержала решения, принятые при помощи ВАР – отменить гол Федора Чалова из-за офсайда, а также продолжить игру после эпизода с попаданием мяча в плечо Мойзесу в борьбе с форвардом «Зенита» Иваном Сергеевым у штрафной армейцев.
Это, просто, моё почтение.
Какие же у нас мега-судьи, все-таки, которые за считанные мгновения это все проанализировали в своей голове, и вынесли единственно верное решение.
В ЭСК сидят дебилы
"контакт с ногой соперника произошел в результате неудачной попытки Мантуана сыграть в мяч в подкате"?
Т.е. это Мантуан, вообще-то именно что сыгравший в мяч, виноват в том, что армейский дровосек, отпустил от себя мяч метров на 7, побежал догонять, не успел и четко и очень грубо наступил на соперника. ЭСК с каждым разом все круче и круче.
Ничего личного 🙏 Спасибо за адекватность 🤝
Вообще не палятся)
Ахаха!
Оооочень жду заседания ЭСК по матчу с Факелом и обсуждения пенальти на Алипе)))
Вспомнилось как Перейра Оздоеву чуть колено во внутрь не выломал и проткнул шипами... Здесь вообще детская шалость, "играем дальше"🤷🏻♂️