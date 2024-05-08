Карасев правильно не удалил Мойзеса за наступ на голень Мантуану. ЭСК РФС не считает это «серьезным нарушением правил»

ЭСК РФС поддержала Сергея Карасева, не удалившего игрока ЦСКА в игре с «Зенитом».

На 3-й минуте 1-го финального матча Фонбет Кубка России Пути РПЛ защитник ЦСКА Мойзес Барбоза наступил на голень шедшему в подкат полузащитнику «Зенита» . Главный судя встречи не дал никакой карточки бразильцу.

« » обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС.

«Судья правильно не удалил с поля Мойзеса (ЦСКА) на 3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия Мойзеса ЦСКА № 27 в единоборстве за мяч с игроком команды « » № 31 Густавом Мантуаном серьезным нарушением правил и поддерживают решение ВАР не вмешиваться в эпизод из-за отсутствия критериев серьезного нарушения правил игры, связанного протоколом ВАР, а именно:

– контакт с ногой соперника произошел в результате неудачной попытки Мантуана сыграть в мяч в подкате, после чего его нога оказалась на пути игрового движения игрока ЦСКА;

– отсутствие угрозы безопасности соперника (тело Мантуана и нога, с которой произошел контакт, находились на газоне, что значительно снижало вероятность угрозы безопасности игрока);

– контакт ноги Мойзеса с ногой Мантуана был кратковременным (игрок упал сразу после контакта, что значительно снизило силу его воздействия), без дополнительного движения в сторону ноги соперника, со средней интенсивностью и без чрезмерной силы.

Комиссия напоминает арбитрам ВАР, что в пограничных ситуациях, связанных с возможным серьезным нарушением правил игры, они тщательно учитывали вышеупомянутые критерии и вмешивались только в том случае, если они существуют», – сказано в заявлении ЭСК РФС.

Кроме того, ЭСК поддержала решения, принятые при помощи ВАР – отменить гол Федора Чалова из-за офсайда, а также продолжить игру после эпизода с попаданием мяча в плечо Мойзесу в борьбе с форвардом «Зенита» Иваном Сергеевым у штрафной армейцев.