Анчелотти побил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ/КЕЧ в качестве тренера – 203

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Карло Анчелотти обошел сэра Алекса Фергюсона по количеству игр в Лиге чемпионов.

Сегодня 64-летний специалист провел 203-й матч в качестве тренера Лиге чемпионов. Его «Реал» одержал победу над «Баварией» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и вышел в финал турнира.

Анчелотти побил рекорд бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, у которого 202 матча (190 в Лиге чемпионов и 12 в Кубке европейских чемпионов).

Также в десятку по этому показателю входят Арсен Венгер (190 матчей), Пеп Гвардиола (171 матч), Жозе Моуринью (151 матч), Мирча Луческу (115 матчей), Диего Симеоне (105 матчей), Юрген Клопп (102 матча), Массимилиано Аллегри (100 матчей), Оттмар Хитцфельд (97 матчей).

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20 комментариев
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Легенда обходит другую легенду, а ведь казалось что после Наполи и тем более Эвертона карьера Карло уходит на покой, а в итоге он может выиграть после этого вторую Лигу Чемпионов и пятую в карьере. Жизнь лучший драматург.
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величие Анчелотти уже ни для кого не секрет...я конечно же имею ввиду адекватных болельщиков и неважно за кого они болеют...его полнейшее спокойствие даже в критической для команды ситуации. передается игрокам и только идет во благо...тем более когда его замены переворачивают судьбы матчей разного ранжира...начиная от Ла Лиги и заканчивая полуфиналами и финалами ЛЧ...великолепный тренер...обратите внимание как он повел себя сегодня. после того как Хоселу сравнял счёт...полнейшее спокойствие...вокруг все прыгают и с ума сходят. а он уже в голове прокручивает. что делать дальше. и какие указания дать команде...и главное как донести через помошников. что и как делать дальше...сравните с Тухелем.который будучи уверен в победе . поменял Кейна хотя могло быть доп.время на раз-два...это кстати одна из многих ошибок немца в концовке...
т.к. я являюсь фанатом Скуадры Адзурры. то надеюсь. что перед выходом на пенсию он возглавит сборную Италии...и чем скорее. тем лучше...
и хоть я в Испании фанат Атлетико. меня этот постоянный психоз Чоло Симеоне достал уже давно...по белому завидую болелам Реала. что у них такой четкий тренер....
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Ответ GODZILLA
Комментарий удален пользователем
У Карло тоже еще два сезона с контрактом до 2026
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Самое удивительное среди всех увидеть Луческу)
Столько лет тренирует грандов постсоветских стран Шахтер, Зенит, Динамо вот они ему и набили стату групповыми турнирами.
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У Фергюссона весьма небольшой КПД в ЛЧ. Но тут рядом Арсен Венгер)
Тоже своеобразный рекордсмен.
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Лысый в активной погоне за Карло, тренирует намного меньше, уважение ему тоже
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Деклассировал своего немецкого визави сегодня, тому только и оставалось что истерить на бровке да замены непонятные делать
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Ответ Rio (BLR)
У Фергюссона весьма небольшой КПД в ЛЧ. Но тут рядом Арсен Венгер) Тоже своеобразный рекордсмен.
А у кого там выше КПД? Пеп, Папа Карло, Маур. У остальных ещё ниже.
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Ответ corazon blanco
Легенда обходит другую легенду, а ведь казалось что после Наполи и тем более Эвертона карьера Карло уходит на покой, а в итоге он может выиграть после этого вторую Лигу Чемпионов и пятую в карьере. Жизнь лучший драматург.
Никогда не забуду как он со спокойным лицом глотнул (дул на) кофе, когда Эвертон забил пятый и победный Тоттенхэму.
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Ну я думаю что , Фергюсон , Пеп, Жозе , любой из этих троих если бы тренировали реал с 2021 до 2024 тренировали бы реал то они бы взяли бы как минимум требл с таким реалом , но это никак не принижает заслуж Анчелотти , но мое личное мнение Анчелотти не силен этих трех тренеров которые стоят выше , просто анчелотти тренирует реал в удачную эпоху , например в сравнении с жозе который тоже тренировал реал , но тот противостоял лучшей барсе в истории и при них закончил сезон со 100 очками в лл и только из за не удачи в серии пенальти проиграл Полуфинал , а так даже сейчас многое считают реал калибра 2012 лучшим реалом в истории , но поздравляю анчелотти с выходом в финал 6 раз )
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Фигасе... Оказывается, третьим числится Арсений.
Жаль канеш, что ушастого не смог взять.
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Вспоминается тот скандальный матч МЮ – Реал в 2013 году, команды одного уровня.. И какая же сейчас огромная пропасть между ними спустя 11 лет
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Самое удивительное среди всех увидеть Луческу)
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Вывод один. Нельзя забивать Реалу😄
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Гвардиолка 171 матч -сколько из них в 10 сезонах когда ЛЧ его команды не выигрывали?
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КОРОЛЬ
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Комментарий удален пользователем
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