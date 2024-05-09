Анчелотти побил рекорд Фергюсона по матчам в ЛЧ/КЕЧ в качестве тренера – 203

Карло Анчелотти обошел сэра Алекса Фергюсона по количеству игр в Лиге чемпионов.

Сегодня 64-летний специалист провел 203-й матч в качестве тренера Лиге чемпионов. Его « » одержал победу над «Баварией» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей) и вышел в финал турнира.

Анчелотти побил рекорд бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона, у которого 202 матча (190 в Лиге чемпионов и 12 в Кубке европейских чемпионов).

Также в десятку по этому показателю входят Арсен Венгер (190 матчей), Пеп Гвардиола (171 матч), Жозе Моуринью (151 матч), Мирча Луческу (115 матчей), Диего Симеоне (105 матчей), Юрген Клопп (102 матча), Массимилиано Аллегри (100 матчей), Оттмар Хитцфельд (97 матчей).