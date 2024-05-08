Тен Хаг теряет авторитет в раздевалке «МЮ» – игроки не слушают его на матчах и тренировках. В клубе считают, что его уволят (Daily Mail)

Эрик тен Хаг теряет авторитет у игроков «Манчестер Юнайтед».

Руководство «МЮ» пока не собирается увольнять тен Хага, но растущая неопределенность вокруг его будущего в клубе разрушает авторитет тренера в раздевалке, пишет Daily Mail.

Еще в апреле игроки « » полагали, что тен Хага уволят по окончании сезона. Сэр Джим не стал публично выражать поддержку . Дейв Брейлсфорд проводит с игроками встречи, на которых говорит об изменении клубной культуры. Все это привело к тому, что игроки считают, что тен Хаг больше не входит в планы Рэтклиффа.

Это, как сообщает Daily Mail, влияет на то, как футболисты реагируют на указания тен Хага во время матчей и тренировок.

До недавнего времени у Ineos не было решения по поводу будущего тен Хага. Одна из причин – отсутствие достойных альтернатив. После 4:3 с «Ливерпулем» в клубе думали, что Эрику можно доверить работу с командой уже при новой управленческой структуре. Однако поражения от «Кристал Пэлас» и «Челси», ничьи с «Бернли» и «Борнмутом», а также ход матча с «Ковентри», вероятно, стали приговором для тен Хага.

Ineos позволит ему доработать до конца сезона, но в клубе предполагают, что в случае совсем уж ужасных результатов Эрика уволят, а исполняющим обязанности тренера назначат Стива Макларена.

0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро