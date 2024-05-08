Тен Хаг теряет авторитет в раздевалке «МЮ» – игроки не слушают его на матчах и тренировках. В клубе считают, что его уволят (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Стив Макларен премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг теряет авторитет у игроков «Манчестер Юнайтед».

Руководство «МЮ» пока не собирается увольнять тен Хага, но растущая неопределенность вокруг его будущего в клубе разрушает авторитет тренера в раздевалке, пишет Daily Mail.

Еще в апреле игроки «Ман Юнайтед» полагали, что тен Хага уволят по окончании сезона. Сэр Джим Рэтклифф не стал публично выражать поддержку Эрику. Дейв Брейлсфорд проводит с игроками встречи, на которых говорит об изменении клубной культуры. Все это привело к тому, что игроки считают, что тен Хаг больше не входит в планы Рэтклиффа.

Это, как сообщает Daily Mail, влияет на то, как футболисты реагируют на указания тен Хага во время матчей и тренировок.

До недавнего времени у Ineos не было решения по поводу будущего тен Хага. Одна из причин – отсутствие достойных альтернатив. После 4:3 с «Ливерпулем» в клубе думали, что Эрику можно доверить работу с командой уже при новой управленческой структуре. Однако поражения от «Кристал Пэлас» и «Челси», ничьи с «Бернли» и «Борнмутом», а также ход матча с «Ковентри», вероятно, стали приговором для тен Хага.

Ineos позволит ему доработать до конца сезона, но в клубе предполагают, что в случае совсем уж ужасных результатов Эрика уволят, а исполняющим обязанности тренера назначат Стива Макларена.

0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро

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36 комментариев
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Тен Хаг конечно тот ещё красавец, но встречный вопрос, что эти боженьки-ногомячисты сами себе возомнили, все обладатели золотых мячей и виртуозы, как на подбор?
+33
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+31
Человек старается, рекорды переписывает, а они про увольнение….
+14
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+13
>>в клубе предполагают, что в случае совсем уж ужасных результатов Эрика уволят
То есть 4-0 от Пэлас это ещё не ужас?!
+7
0
+7
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тен Хаг конечно тот ещё красавец, но встречный вопрос, что эти боженьки-ногомячисты сами себе возомнили, все обладатели золотых мячей и виртуозы, как на подбор?
ТенХагов много, а Антони один такой)
+6
0
+6
Ответ Евгений Сидоров
>>в клубе предполагают, что в случае совсем уж ужасных результатов Эрика уволят То есть 4-0 от Пэлас это ещё не ужас?!
ну не 7 же
+5
0
+5
И этот цирк будет играть в финале кубка Англии с МанСити
+4
-1
+3
Ответ pit4er
И этот цирк будет играть в финале кубка Англии с МанСити
Еще и выиграет на шару. И как его потом увольнять?.. )
+2
0
+2
Какая новость ,очень неожиданно узнать такое.
+3
-1
+2
Ответ prosto D.
ТенХагов много, а Антони один такой)
Штучный товар прям. И штучка очень дорогая)
+2
0
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Заходит лысый в раздевалку, а ему, ты кто такой, дядя? Вали отсюда!
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два года назад Роналду все расписал и большинство его за это хейтили , а время все расставила на свои места
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скоро бить начнут его
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Игроки МЮ - ТенХагу: Эрик! Ты нам больше не авторитет! Мы тебя не будем слушать, и всей командой идём в паб.🍺🍻
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Комментарий удален пользователем
Ну daily ещё та газетенка, не первый раз набрасывает на команду и Тен Хаага
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А у него был авторитет в раздевалке? Роналду его сразу невзлюбил, с Санчо тоже давний конфликт
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Ответ Abu Ibrahim
Просто они того же мнения о нем , что и комментаторы спортса .
Они же под псевдониками через гугл-транслейт и строчат комменты тут)))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Тен Хаг конечно тот ещё красавец, но встречный вопрос, что эти боженьки-ногомячисты сами себе возомнили, все обладатели золотых мячей и виртуозы, как на подбор?
Просто они того же мнения о нем , что и комментаторы спортса .
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Очевидно же, виноват Роналду
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Кто ещё сомневается, что МЮ - это английский Спартак?
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Тухель самый очевидный и лучший вариант для замены
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Засранцы. Можете не слушать тренера, но играйте хорошо посвоему в таком случае. Выкладывайтесь на поле. МЮ нуждается в тотальной перестройке.
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Новость фейк. Майну сыграл с Пэлас ужасно, но думаю он благодарен Эрику и вряд ли стал бы его сливать. А в целом, конечно, игроки мягкотелые у МЮ. 3-4 достойных найдётся на весь состав.
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Источник Дейли Мейл - так себе.
Но то что такое возможно в свете последних игр - вполне, игроки просто не доверяют Тен Хагу.
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Тен Хаг уже точно покинет клуб, так лучше для его карьеры и для МЮ. Спасибо ему за 3 место, кубок лиги и пинок под зад Кришти)
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Чую новое руководство может быть похлеще Глейзеров. Нашли время разговаривать с игроками посреди сезона , а какой то смене культуры. Конечно игроки будут забивать болт , зная что будут перемены в след сезоне. ЗП и так меньше на 25% из не выхода в ЛЧ. Нахрен играть .
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Индзаги, Де Дзерби, Конте, Тухель, Зидан, Кэррик — кого-то из них наверно назначат, если уволят Тен Хага.
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Игроки МЮ уже 10 лет так делают. То как играл Каземиро с кристал пэлас явный тому пример, просто бросал свою позицию, оставляя 35-летнего Эванса одного в центре обороны. Конечно, он же 5-ти кратный обладатель ЛЧ, Тен Хаг ему не ровня.
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Чего уж там, над ним весь мир смеётся:)
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В день таких 300 новостей, только слова меняют местами 🥱
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