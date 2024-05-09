Анчелотти – первый тренер в истории, 6 раз вышедший в финал ЛЧ. Он проиграл лишь однажды

Теги Милан Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

Карло Анчелотти установил рекорд по числу финалов Лиги чемпионов.

Сегодня «Реал» вышел в финал ЛЧ, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

Это шестой финал Лиги чемпионов для итальянского тренера – это рекорд.

Анчелотти дважды выиграл турнир с «Реалом» (в 2014 и 2022 годах) и дважды с «Миланом» (2003, 2007). Единственное поражения Карло в финале было с «россонери» в 2005 году от «Ливерпуля».

Материалы по теме

170 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Скажите мне сейчас что Анчелотти не великий!!! Да он не великий - он величайший!!!!!!
+152
-5
+147
Ответ meringue
Скажите мне сейчас что Анчелотти не великий!!! Да он не великий - он величайший!!!!!!
Какое спокойствие и хладнокровие Анчелотти уступая 0:1 к 90 минуте. И Мадрид делает это снова) Снова камбек.
+78
-3
+75
Батя в здании.
Папа Карло 😎
+71
0
+71
Сделал из Вини игрока почти №1. Мбаппе Реалу не нужен
+55
-2
+53
Ответ meringue
Скажите мне сейчас что Анчелотти не великий!!! Да он не великий - он величайший!!!!!!
Великий Карло, великий Хоселу, великая победа.
+37
0
+37
Когда он был в Эвертоне я думал всё, сбитый лётчик, а тут… респектище Карло
+36
-1
+35
Как уснуть после такой ночи?!
Лучшие! Спасибо! Ждём финал!
+39
-5
+34
Бровь поднял и въеbal (c)
+25
-2
+23
Честно, я не знаю как они это делают, но почему-то была уверенность что снова сделают!
+19
0
+19
Спасибо деду За Победу!!!
+18
-1
+17
Ответ therealgreenman
Когда он был в Эвертоне я думал всё, сбитый лётчик, а тут… респектище Карло
Он узнал об этом, разозлился и решил доказать therealgreenman, что всё ещё топ-тренер! Спасибо тебе!
+16
0
+16
29 апреля пользователь Горемычный Ригобер:"Между собой играли 26 игр,у Баварии 12 побед,Реала 11,после полуфинала у Баварии будет 14 побед.Фарт вечным не бывает.Отскочили от Сити и хорош!"
Попросил пассажира после полуфинала не забегать за батарею- поднимите коомент вверх, поищем чудо вместе
+12
0
+12
Великий тренер и прекрасный человек!
+14
-2
+12
Я начинаю подозревать что ригобер - это генич. Уж очень они похожи в своем пристрастии постоянно нести какую то ..ню
+10
0
+10
Великий
+10
-1
+9
Хейтеры, выкусите. Отправляли Анчи в отставку. Среди фанатов Реала тоже были предатели. Модных и молодых им подавай.
+11
-3
+8
Ответ SWS
Это магия стадиона, которая положительно действует на Реал и отрицательно на соперника
Как процитировал комментатор. Когда надеваешь футболку Мадрида, становишься суперменом.
+8
0
+8
Ответ adriano_070
Комментарий удален пользователем
А был бы этот гол, если бы не свисток? Игроки Реала услышали свисток и встали, Де Лигт ударил без сопротивления, Лунин даже не двинулся. Судейский затуп испортил впечатления от заслуженной победы😒
+9
-2
+7
Реал - это менталитет победителей. В любых условиях, с любым соперником. Какая шикарная remontada! ¡Hala Madrid!
+8
-1
+7
Ответ Роман
Какое спокойствие и хладнокровие Анчелотти уступая 0:1 к 90 минуте. И Мадрид делает это снова) Снова камбек.
Это магия стадиона, которая положительно действует на Реал и отрицательно на соперника
+7
0
+7
А если вспомнить, что он еще 2 раза брал КЧ в качестве игрока, то папа Карло можно официально признать инопланетным гостем.))
+6
0
+6
Подарок на денюху .с 9 мая всех
+6
0
+6
🤨
+7
-1
+6
Да, Джеррард, Хаби Алонсо и КО с Дудеком лишили великого Анчелотти возможности выбить 5 побед из 5 в финалах ЛЧ, перевернув матч с Миланом во втором тайме. Тому легендарному сражению скоро настанет 20 лет, а Карло всё ещё топарь и всё ещё притягивает к себе еврочашки как магнит.
+5
0
+5
Генич глотку рвёт , что не было офсайда😆😆😆
+3
0
+3
Ригобер со всех аккаунтов минусует.Комплексы провинции не иначе
+4
-1
+3
Ответ Нефанатик
Я начинаю подозревать что ригобер - это генич. Уж очень они похожи в своем пристрастии постоянно нести какую то ..ню
Действительно. Офсайд в момент подачи, Генич сидит делит на какие-то две фазы и говорит свистеть не надо было, гол надо засчитать😂
+3
0
+3
Сезон 2022 был невероятен, были пройдены клубы АПЛ
В 2024 году обыгрывают Бундеслигу)
+3
0
+3
Ребята, если встретите Ригоберку, то закажите ему огнетушитель.
+4
-1
+3
Ответ football.in.kg
В конце прозвучал уже свисток, мадридцы не играли уже
Об этом и речь, зачем он свистнул не дав доиграть эпизод?
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий