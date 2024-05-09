Анчелотти – первый тренер в истории, 6 раз вышедший в финал ЛЧ. Он проиграл лишь однажды
Карло Анчелотти установил рекорд по числу финалов Лиги чемпионов.
Сегодня «Реал» вышел в финал ЛЧ, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).
Это шестой финал Лиги чемпионов для итальянского тренера – это рекорд.
Анчелотти дважды выиграл турнир с «Реалом» (в 2014 и 2022 годах) и дважды с «Миланом» (2003, 2007). Единственное поражения Карло в финале было с «россонери» в 2005 году от «Ливерпуля».
Папа Карло 😎
Лучшие! Спасибо! Ждём финал!
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