Анчелотти – первый тренер в истории, 6 раз вышедший в финал ЛЧ. Он проиграл лишь однажды

Карло Анчелотти установил рекорд по числу финалов Лиги чемпионов.

Сегодня «Реал» вышел в финал ЛЧ, обыграв «Баварию» (2:1, 4:3 по сумме двух матчей).

Это шестой финал чемпионов для итальянского тренера – это рекорд.

дважды выиграл турнир с « » (в 2014 и 2022 годах) и дважды с « » (2003, 2007). Единственное поражения Карло в финале было с «россонери» в 2005 году от «Ливерпуля».