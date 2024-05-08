«Реал» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Реал» проведет ответный матч с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.
- Дата проведения
- 8 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
Первый матч: 2:2
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«Реал Мадрид»1.50
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«Бавария»2.65
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Hala Madrid!