«Реал» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА онлайны Футбол

«Реал» проведет ответный матч с «Баварией» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko. 

Реал Мадрид Испания – Бавария Германия
Дата проведения
8 мая, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Первый матч: 2:2

Статистика ЛЧ

Опрос

«Реал» принимает «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов. Кто пройдет в финал?
3953 голосa
«Реал Мадрид»
1.50 Реал Мадрид
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«Бавария»
2.65 Бавария
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15 комментариев
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Ждём очередную волшебную ночь в Мадриде,которая приведет нас на Уэмбли!Hala Madrid!
+6
-2
+4
В отличии от вчерашнего УГ, искренне надеюсь, что это будет одна из лучших игр сезона, если не лучшая. Подарите нам качественный и огненный футбол
+6
-3
+3
Удачи Реалу
+7
-5
+2
Удачи «Реалу»!⚪️👑 жду красивой игры от любимого клуба и конечно же - выход в финал ЛЧ!!💪
Fondo Ruso, совсем скоро увидимся!👋
+3
-1
+2
Беллингэм против Дортмунда более эпично,чем Тухель
Hala Madrid!
+2
0
+2
Ответ Alex.K71
Комментарий скрыт
🤢
+6
-4
+2
Ответ corazon blanco
Ну что ж, вот и настал этот долгожданный день. Желаю командам показать отличный футбол, держать в драйве всех болельщиков футбола до финального свистка. Встречаются два великих коллектива, которые очень уважают друг друга, как на уровне руководителей и игроков так и на уровне болельщиков. Удачи Королевскому клубу! Будет сложно, но нужно сделать два шага на пути к 15-й Лиге Чемпионов.
Согласен. Реал давно уже не выигрывал лиги чемпионов, пора бы пополнить музей трофеем
+3
-1
+2
надеюсь Реал пройдет , немецкий финал это самое скучное что может быть
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