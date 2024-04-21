«Ман Сити» в финале Кубка Англии, «Металлург» ведет 2-0 у «Локомотива», поражение ЦСКА с двумя удалениями, интерес «Спартака» к Юрану, ничья Непомнящего и другие новости

1. ЦСКА проиграл «Ахмату» в 25-м туре Мир РПЛ, ведя в меньшинстве – 1:2. Рошу удалили на 19-й минуте, Дивеева – на 89-й. Это первое поражение армейцев весной.

«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью – 1:1. У железнодорожников 1 победа в 8 матчах после зимней паузы. «Балтика» вырвала победу у «Крыльев» (2:1), Рыбчинский забил победный на 96-й ударом с лета.

2. «Манчестер Сити» второй раз подряд вышел в финал Кубка Англии, выбив «Челси» благодаря голу Бернарду – 1:0. Почеттино после матча заявил, что «синие» не получили «очевидный пенальти» за игру Грилиша рукой. «Челси» снова закончит сезон без трофеев, а «горожане» установили клубный рекорд по числу матчей без поражений – 29 подряд.

3. «Металлург» победил «Локомотив» 1:0 во 2-м матче серии финала Кубка Гагарина и ведет 2-0. Гол Иванова на 59:59 был отменен из-за паса рукой Герната. Дальше – 2 матча в Ярославле.

4. «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон» на выезде благодаря голам Троссарда и Эдегора – 2:0. Все результаты дня в АПЛ – здесь.

5. НХЛ. Плей-офф стартовал! «Каролина» обыграла «Айлендерс» (3:1), Кузнецов набрал 1+1 и стал первой звездой, Свечников остался без очков, но был очень активен (6 бросков в створ, 5 мимо и 3 силовых приема), Варламов отразил 23 из 25 бросков. «Бостон» разобрался с «Торонто» (5:1), Самсонов пропустил 4 шайбы, Мэттьюс продлил безголевую серию в плей-офф до 6 игр.

6. НБА. Плей-офф стартовал! 33 очка Эдвардса помогли «Миннесоте» разгромить «Финикс», «Денвер» обыграл «Лейкерс» и другие результаты.

7. Ивич и Янсен – главные кандидаты на пост тренера «Спартака», утверждает «Чемпионат». При этом есть информация, что назначение Янсена маловероятно, а Ивич не планирует возвращаться в Россию. Есть еще один вариант: утверждается, что Сергею Юрану звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в московском клубе. Правда, в «Спартаке» это опровергают.

8. Ян Непомнящий белыми сыграл вничью с Хикару Накамурой в 13-м туре шахматного турнира претендентов.

9. «Жирона» разгромила «Кадис» (4:1) и впервые в истории гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон. Все результаты тура Ла Лиги можно найти по ссылке.

10. «Бавария» разгромила «Унион» в 30-м туре Бундеслиги – 5:1. Кейн забил 40-й гол в сезоне и побил свой рекорд по очкам за сезон – 51. Другие итоги тура в Германии – тут.

11. «Милан» уволит Пиоли по окончании сезона. Клуб вылетел из 1/4 ЛЕ и идет 2-м в Серии А. Фаворит на пост – Хулен Лопетеги.

12. 23 китайских пловца попались на допинге в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио, сообщается в расследовании The New York Times. WADA не смогло опровергнуть возможность того, что источником триметазидина в пробах пловцов было загрязнение.

13. Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,24 м.

14. МЛС. «Интер Майами» Месси обыграл «Нэшвилл» - 3:1. У Лео 2+1, Бускетс тоже забил.

15. Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й.

16. Путин поручил Минспорта представить предложения по доступности занятий спортом для россиян.

17. У 17-летнего Эндрика есть «контракт» с моделью, на которой он хочет жениться. Они обязаны говорить «я тебя люблю» как можно чаще, некоторые слова и «резкая смена поведения» запрещены.

18. «Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 8 матчей, обыграв «Наньтун Чжиюнь» (2:0). У китайского клуба 7 побед и ничья, общий счет – 17:3.

19. Единая лига ВТБ. Плей-ин. «Самара» прервала 11-матчевую победную серию МБА и вышла в плей-офф.

20. Армрестлинг. East vs West 12. Леван Сагинашвили разгромил Девона Ларратта и завоевал титул в супертяжелом весе.

Цитаты дня.

Ротенберг о СКА: «Встреча с Путиным – самое важное событие в сезоне. Эта беседа даст нам сил на многие годы»

Тихонов раскритиковал судейство Опейкиной: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся»

Канселу получает угрозы после вылета из ЛЧ: «Желают смерти моей еще неродившейся дочери, оскорбляют жену. Я привез детский пенальти, но не надо говорить о моей семье»

Фетисов о словах Макрона про допуск: «Не знаю, чем дебильный президент и мэр Парижа руководствуются. В мире более 20 вооруженных конфликтов»

Анчелотти о критике стиля против «Сити»: «Нужно уметь играть и с мячом, и без него – мы справились. Не видел грустных фанатов «Реала»

Гвардиола о матче с «Челси» через 3 дня после игры с «Реалом»: «Это ненормально и неприемлемо, дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили»

Морган – Гвардиоле: «У тебя на каждой позиции по два игрока мирового класса, которым платят ближневосточные газиллионы, а ты ноешь о слишком большом числе матчей»