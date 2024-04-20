«Спартак» про Юрана: «Уважаем его как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве не вступали»
В «Спартаке» прокомментировали слухи о приглашении Сергея Юрана.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что неделю назад тренеру «Пари НН» звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке».
– Правда ли, что «Спартак» связывался с Юраном?
– Уважаем Юрана как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал, – сказал руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
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У того же Семака, которого нещадно критикуют, до Зенита был успешный заход в Уфу и 6 место по итогам сезона.
У Гончаренко до прихода в ЦСКА был отличный период в Уфе и БАТЭ.
Федотов до ЦСКА блестяще отработал в Оренбурге и Сочи.
Личка до прихода в Динамо поставил великолепный футбол Оренбургу.
Чего именно достиг Юран на данном карьерном этапе, что заслужил хотя бы гипотетического рассмотрения своей кандидатуры на пост тренера Спартака?
Выиграл с “Шинником” первую лигу — 2007.
Пару раз спас “Химки” от вылета из РПЛ — 2008 и 2020, кажется.
Выводил “Химки” в финал кубка.
Ему не хватает только победы в РПЛ в качестве венца тренерской карьеры.
Где как ни в “Спартаке”?.. ;)
Ладно там ветераны из 90-х это Тихонов, Титов, Аленичев, Парфенов, Вова Бес, Ширко, Ананко, Филя — они по 5+ лет отыграли в команде. Но Юран… Он за Киев дольше играл, чем за Спартак.
Он пол сезона отыграл за Спартак какой ветеран
Кроме выхода в финал Кубка вообще ничего стоящего нет. И то глядя на кубковый путь тех Химок, громких имён по дороге нет вообще. Авангард, Рубин, Оренбург, Торпедо и Урал. Кто из них играл ещё основным составом, большой вопрос.
Уж это достижение точно не то, за что следует назначить специалиста в проблемный гранд.
Если мы говорим про Семака - так у него успех с Уфой возник в первый же сезон его карьеры главного тренера.
Гончаренко так же стартовал с места в карьер, он уже в 30 лет тренировал Батэ в Лиге чемпионов. А затем были удачные периоды в Кубани, Урале, Уфе. То есть до того как получить приглашение в ЦСКА, он последовательно оправдывал ожидания руководства в нескольких клубах подряд.
Федотов то же самое. Блестящий сезон в Оренбурге и следом абсолютно феноменальный серебряный сезон в Сочи.
С Личкой так же похожая история.
А что сейчас есть у Юрана? Глупое интервью про оппосумов? Любовь Борзыкина с Кузьмичом? Разве о футболе Пари НН много говорят? Разве место в таблице куда выше ожидаемого? Нет. Говорят только о выходках Юрана в послематчевых интервью. Все)
Лукойл договорится с Юраном - сообщит пресс-службе, что отвечать надо. А пока понятно, что в пресс-службе ни слуху, ни духу.
Зато сейчас он идёт к 6 титулу подряд, абсолютному тренерскому рекорду в чемпионатах России.
Лойс+извинения с меня