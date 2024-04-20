«Спартак» про Юрана: «Уважаем его как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве не вступали»

В «Спартаке» прокомментировали слухи о приглашении Сергея Юрана.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что неделю назад тренеру « » звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке».

– Правда ли, что «Спартак» связывался с Юраном?

– Уважаем Юрана как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал, – сказал руководитель пресс‑службы «Спартака» .

Мостовой о Юране в «Спартаке»: «Я не против. Было бы круто, если бы он меня в штаб взял»