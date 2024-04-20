«Спартак» про Юрана: «Уважаем его как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве не вступали»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сергей Юран Пари НН Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» прокомментировали слухи о приглашении Сергея Юрана.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что неделю назад тренеру «Пари НН» звонили из «Лукойла» и интересовались его мнением о работе в «Спартаке».

– Правда ли, что «Спартак» связывался с Юраном?

– Уважаем Юрана как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал, – сказал руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

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36 комментариев
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Юран откровенный фрик по поведению, да и как тренер он находится на своем месте. Тренирует аутсайдера, звезд с неба не хватает, какую-то интересную игру команде тоже не поставил.
У того же Семака, которого нещадно критикуют, до Зенита был успешный заход в Уфу и 6 место по итогам сезона.
У Гончаренко до прихода в ЦСКА был отличный период в Уфе и БАТЭ.
Федотов до ЦСКА блестяще отработал в Оренбурге и Сочи.
Личка до прихода в Динамо поставил великолепный футбол Оренбургу.

Чего именно достиг Юран на данном карьерном этапе, что заслужил хотя бы гипотетического рассмотрения своей кандидатуры на пост тренера Спартака?
+34
-4
+30
Ответ Antonio Gaudi
Юран откровенный фрик по поведению, да и как тренер он находится на своем месте. Тренирует аутсайдера, звезд с неба не хватает, какую-то интересную игру команде тоже не поставил. У того же Семака, которого нещадно критикуют, до Зенита был успешный заход в Уфу и 6 место по итогам сезона. У Гончаренко до прихода в ЦСКА был отличный период в Уфе и БАТЭ. Федотов до ЦСКА блестяще отработал в Оренбурге и Сочи. Личка до прихода в Динамо поставил великолепный футбол Оренбургу. Чего именно достиг Юран на данном карьерном этапе, что заслужил хотя бы гипотетического рассмотрения своей кандидатуры на пост тренера Спартака?
Выиграл с “Динамо” (Ставрополь) вторую лигу (зону Юг) — 2004.
Выиграл с “Шинником” первую лигу — 2007.
Пару раз спас “Химки” от вылета из РПЛ — 2008 и 2020, кажется.
Выводил “Химки” в финал кубка.
Ему не хватает только победы в РПЛ в качестве венца тренерской карьеры.
Где как ни в “Спартаке”?.. ;)
+21
-4
+17
Вот этот образ “Юран — ветеран Спартака” немного не соответствует действительности. Юран в Спартаке отыграл два раза по полгода, и оба раза уходил через черный ход.
Ладно там ветераны из 90-х это Тихонов, Титов, Аленичев, Парфенов, Вова Бес, Ширко, Ананко, Филя — они по 5+ лет отыграли в команде. Но Юран… Он за Киев дольше играл, чем за Спартак.
+15
-1
+14
Вот, с чего Юран спартаковец? Он не воспитанник! Он в 2 захода не сыграл матчей даже на 1 сезон и забил в них сопли какие-то для нападающего. Но - нет.. спартаковец...
+6
0
+6
Юран ветеран Спартака ?
Он пол сезона отыграл за Спартак какой ветеран
+4
0
+4
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Выиграл с “Динамо” (Ставрополь) вторую лигу (зону Юг) — 2004. Выиграл с “Шинником” первую лигу — 2007. Пару раз спас “Химки” от вылета из РПЛ — 2008 и 2020, кажется. Выводил “Химки” в финал кубка. Ему не хватает только победы в РПЛ в качестве венца тренерской карьеры. Где как ни в “Спартаке”?.. ;)
Как-то негусто для 20-летней тренерской карьеры.
Кроме выхода в финал Кубка вообще ничего стоящего нет. И то глядя на кубковый путь тех Химок, громких имён по дороге нет вообще. Авангард, Рубин, Оренбург, Торпедо и Урал. Кто из них играл ещё основным составом, большой вопрос.
Уж это достижение точно не то, за что следует назначить специалиста в проблемный гранд.
+5
-2
+3
Ответ I. S.
А единичные случаи у названных вами - "густо"?
Почему единичные?
Если мы говорим про Семака - так у него успех с Уфой возник в первый же сезон его карьеры главного тренера.
Гончаренко так же стартовал с места в карьер, он уже в 30 лет тренировал Батэ в Лиге чемпионов. А затем были удачные периоды в Кубани, Урале, Уфе. То есть до того как получить приглашение в ЦСКА, он последовательно оправдывал ожидания руководства в нескольких клубах подряд.
Федотов то же самое. Блестящий сезон в Оренбурге и следом абсолютно феноменальный серебряный сезон в Сочи.
С Личкой так же похожая история.
А что сейчас есть у Юрана? Глупое интервью про оппосумов? Любовь Борзыкина с Кузьмичом? Разве о футболе Пари НН много говорят? Разве место в таблице куда выше ожидаемого? Нет. Говорят только о выходках Юрана в послематчевых интервью. Все)
+4
-1
+3
Ответ Tresk2
Значит все-таки Юран.
Значит и не уважают
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Карпов звездабол.
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Отберите наконец клавиатуру у Карпова
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Верните Романцева. Кстати,а чё Сёмина не пригласить?
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Значит все-таки Юран.
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Ответ БолельщикСоСтажем
Ну и зря
Так с Лукойла звонили, при чем тут пресс-служба клуба?
Лукойл договорится с Юраном - сообщит пресс-службе, что отвечать надо. А пока понятно, что в пресс-службе ни слуху, ни духу.
0
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Ответ Antonio Gaudi
Юран откровенный фрик по поведению, да и как тренер он находится на своем месте. Тренирует аутсайдера, звезд с неба не хватает, какую-то интересную игру команде тоже не поставил. У того же Семака, которого нещадно критикуют, до Зенита был успешный заход в Уфу и 6 место по итогам сезона. У Гончаренко до прихода в ЦСКА был отличный период в Уфе и БАТЭ. Федотов до ЦСКА блестяще отработал в Оренбурге и Сочи. Личка до прихода в Динамо поставил великолепный футбол Оренбургу. Чего именно достиг Юран на данном карьерном этапе, что заслужил хотя бы гипотетического рассмотрения своей кандидатуры на пост тренера Спартака?
О поведении... по-моему, здесь у вас обычная антипатия. Нравится человек или нет. Да, надо согласиться с вами по Сергею - бывает неприятно видеть. Но это всего лишь вопрос выдержки, не все одинаково могут справляться с собой. Срывы случались и у Валентина Козьмича, и у Юрия Павловича, и у Павла Фёдоровича и даже у Нодара Ахалкаци, лично видел не раз, не говоря уж ещё о некоторых. Возвращаясь к Юрану - выдающийся нападающий, по-спортивному злой, требовательный и, главное, жаждет эту работу! А учитывая, что в Спартаке дают её всем, кому не лень, почему именно Юран не годится?! Я бы хотел увидеть, как он справится.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Выиграл с “Динамо” (Ставрополь) вторую лигу (зону Юг) — 2004. Выиграл с “Шинником” первую лигу — 2007. Пару раз спас “Химки” от вылета из РПЛ — 2008 и 2020, кажется. Выводил “Химки” в финал кубка. Ему не хватает только победы в РПЛ в качестве венца тренерской карьеры. Где как ни в “Спартаке”?.. ;)
Спартаку тоже было бы неплохо в ближайшем будущем выиграть первую лигу 😏
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0
Ответ Antonio Gaudi
Юран откровенный фрик по поведению, да и как тренер он находится на своем месте. Тренирует аутсайдера, звезд с неба не хватает, какую-то интересную игру команде тоже не поставил. У того же Семака, которого нещадно критикуют, до Зенита был успешный заход в Уфу и 6 место по итогам сезона. У Гончаренко до прихода в ЦСКА был отличный период в Уфе и БАТЭ. Федотов до ЦСКА блестяще отработал в Оренбурге и Сочи. Личка до прихода в Динамо поставил великолепный футбол Оренбургу. Чего именно достиг Юран на данном карьерном этапе, что заслужил хотя бы гипотетического рассмотрения своей кандидатуры на пост тренера Спартака?
В то как играла Уфа ; глухой автобус( "глухее" не видал ), искусственное поле, надежда на негра бегунка....и всё.
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Ответ Antonio Gaudi
Юран откровенный фрик по поведению, да и как тренер он находится на своем месте. Тренирует аутсайдера, звезд с неба не хватает, какую-то интересную игру команде тоже не поставил. У того же Семака, которого нещадно критикуют, до Зенита был успешный заход в Уфу и 6 место по итогам сезона. У Гончаренко до прихода в ЦСКА был отличный период в Уфе и БАТЭ. Федотов до ЦСКА блестяще отработал в Оренбурге и Сочи. Личка до прихода в Динамо поставил великолепный футбол Оренбургу. Чего именно достиг Юран на данном карьерном этапе, что заслужил хотя бы гипотетического рассмотрения своей кандидатуры на пост тренера Спартака?
семак работал на багаже Гончаренко...всё остальное лирика...
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Ответ </c/>
семак работал на багаже Гончаренко...всё остальное лирика...
Ну ради Бога, пусть на багаже Гончаренко.
Зато сейчас он идёт к 6 титулу подряд, абсолютному тренерскому рекорду в чемпионатах России.
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Ответ SMART789
Спартаку тоже было бы неплохо в ближайшем будущем выиграть первую лигу 😏
Он ее уже выигрывал.
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Ответ Antonio Gaudi
Юран откровенный фрик по поведению, да и как тренер он находится на своем месте. Тренирует аутсайдера, звезд с неба не хватает, какую-то интересную игру команде тоже не поставил. У того же Семака, которого нещадно критикуют, до Зенита был успешный заход в Уфу и 6 место по итогам сезона. У Гончаренко до прихода в ЦСКА был отличный период в Уфе и БАТЭ. Федотов до ЦСКА блестяще отработал в Оренбурге и Сочи. Личка до прихода в Динамо поставил великолепный футбол Оренбургу. Чего именно достиг Юран на данном карьерном этапе, что заслужил хотя бы гипотетического рассмотрения своей кандидатуры на пост тренера Спартака?
Победитель Первенства КФК (зона «Москва»), победитель Второго дивизиона (зона «Юг»), обладатель Кубка ПФЛ, обладатель Суперкубка Эстонии, победитель Первого дивизиона, вице-чемпион Казахстана, финалист кубка Армении, поднял СКА-Хабаровск в зону выхода в РПЛ, спас Химки от вылета из РПЛ, финалист Кубка России, поднял Пари НН в середину таблицы... Так-то неплохая карьера для тренера. Во всех низших лигах России успеха достиг, неплохо в странах СНГ поработал (Эстония и Казахстан), да и опыта в РПЛ уже набрался. Получше уж всяких ноунеймов, по типу Абаскаля, Ваноли, Тедеско, Карерры и уж тем более называемого в числе кандидатов Янсена.
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Ответ Antonio Gaudi
Юран откровенный фрик по поведению, да и как тренер он находится на своем месте. Тренирует аутсайдера, звезд с неба не хватает, какую-то интересную игру команде тоже не поставил. У того же Семака, которого нещадно критикуют, до Зенита был успешный заход в Уфу и 6 место по итогам сезона. У Гончаренко до прихода в ЦСКА был отличный период в Уфе и БАТЭ. Федотов до ЦСКА блестяще отработал в Оренбурге и Сочи. Личка до прихода в Динамо поставил великолепный футбол Оренбургу. Чего именно достиг Юран на данном карьерном этапе, что заслужил хотя бы гипотетического рассмотрения своей кандидатуры на пост тренера Спартака?
Юран самый оптимальный вариант для Спартака
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Ответ Tigo_Volchara93
Юран ветеран Спартака ? Он пол сезона отыграл за Спартак какой ветеран
Два раза по полгода. ;)
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Ответ Antonio Gaudi
Почему единичные? Если мы говорим про Семака - так у него успех с Уфой возник в первый же сезон его карьеры главного тренера. Гончаренко так же стартовал с места в карьер, он уже в 30 лет тренировал Батэ в Лиге чемпионов. А затем были удачные периоды в Кубани, Урале, Уфе. То есть до того как получить приглашение в ЦСКА, он последовательно оправдывал ожидания руководства в нескольких клубах подряд. Федотов то же самое. Блестящий сезон в Оренбурге и следом абсолютно феноменальный серебряный сезон в Сочи. С Личкой так же похожая история. А что сейчас есть у Юрана? Глупое интервью про оппосумов? Любовь Борзыкина с Кузьмичом? Разве о футболе Пари НН много говорят? Разве место в таблице куда выше ожидаемого? Нет. Говорят только о выходках Юрана в послематчевых интервью. Все)
Как только Юран оказался в относительно схожем по составу клубе с называемыми вами, сразу был виден результат. Это только моё мнение, Юран выше и Семака, и Федотова, и Лички, и Гончаренко.
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Ответ Antonio Gaudi
Извини, задушнил, не распознав иронию. Лойс+извинения с меня
Все норм. ;)
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Выиграл с “Динамо” (Ставрополь) вторую лигу (зону Юг) — 2004. Выиграл с “Шинником” первую лигу — 2007. Пару раз спас “Химки” от вылета из РПЛ — 2008 и 2020, кажется. Выводил “Химки” в финал кубка. Ему не хватает только победы в РПЛ в качестве венца тренерской карьеры. Где как ни в “Спартаке”?.. ;)
Извини, задушнил, не распознав иронию.
Лойс+извинения с меня
+1
-1
0
Ответ Antonio Gaudi
Как-то негусто для 20-летней тренерской карьеры. Кроме выхода в финал Кубка вообще ничего стоящего нет. И то глядя на кубковый путь тех Химок, громких имён по дороге нет вообще. Авангард, Рубин, Оренбург, Торпедо и Урал. Кто из них играл ещё основным составом, большой вопрос. Уж это достижение точно не то, за что следует назначить специалиста в проблемный гранд.
А единичные случаи у названных вами - "густо"?
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Ответ Дмитрий9779
Карпов звездабол.
Что ты сразу,возможно это звонили с заправочной станции Лукойл и предлагали должность заправщика
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Верните Романцева. Кстати,а чё Сёмина не пригласить?
Ты в курсе сколько ему лет? И не надо мне приводить примеры великих тренеров в почтенном возрасте, таких один на миллион.
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Не тот калибр....
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Вопрос о том, связывались с Юраном или нет. А ответ - "в переговоры не вступали"! )) Понятно, что переговоров не было, как таковых. Но связываться по телефону-связывались, и предварительно на это тему пообщались. Даже ГД "Пари НН" это подтвердил.
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