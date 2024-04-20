Ротенберг о СКА: «Встреча с Путиным – самое важное событие в сезоне. Эта беседа даст нам сил на многие годы»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Роман Ротенберг Политика Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг назвал встречу с Владимиром Путиным главные событием сезона СКА.

Главный тренер команды и капитан клуба Александр Никишин встретились с президентом России в январе. Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили «СКА-Арену».

«Самый важный показатель для нас – улыбки наших болельщиков. Низкий поклон им. Они в каждой игре поддерживают нашу команду.

Мы стараемся играть в зрелищный хоккей, забивать много шайб. Это подтверждено статистикой – мы за три года забили 604 шайбы. Это абсолютный рекорд нашего клуба, в лиге нет равных.

У нас дружная семья, столько людей приходят на наши игры. У нас в среднем по всем командам сильнейшие показатели в России.

В КХЛ СКА держит топ-уровень последние годы. Мы до последней игры боролись за Кубок Континента, могли выиграть два подряд. Да, был очень тяжелый переезд, мы много сил потратили на него. Выполнили директиву, очень рады этому.

Думаю, самое важное событие в сезоне – встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Мы провели беседу всей командой. Эта беседа в преддверии выигранных им выборов, с чем мы его поздравляем, даст нам сил на многие годы.

Уверен, что наша команда способна привезти не один Кубок Континента и Кубок Гагарина в Санкт-Петербург. Обязательно это сделаем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

51 комментарий
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Не, ну тут любой коммент меркнет перед новостью🤦‍♂️🤦‍♂️
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Когда иконы писать начнут?
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Металлург и Локомотив с этим персонажем не встречались, но зато в финале играют.
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мерзость.
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Ответ Владимир Л.
Это уже Северная Корея или ещё нет?
А помнишь, как лет 10 назад всей страной дружно ржали над Северной Кореей.На полном серьёзе угорали.Стоит признать, что уже года 4 никому в России не смешно на эту тему шутить, кончились шуточки
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Когда иконы писать начнут?
Не писать а мироточить
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Ответ Андрей Румянцев
Не, ну тут любой коммент меркнет перед новостью🤦‍♂️🤦‍♂️
По итогу этих встреч , видимо СКА ждёт судьба Зенита . Чемпионская вечность !!! Радимов с Кожевниковым откроют свой алкомаркет и будут комментировать прямо из за прилавка !!!
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Можно подумать Владимир Владимирович редкий интеллектуал и харизматичный оратор, что встреча с ним представляет что-то интересное
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А ты подари Путину свой портрет, в знак благодарности за встречу.
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Спасибо, поблевал!!!
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Нефартовый царь-батюшка оказался. Мб, поменять его? Вдруг лучше будет и кубок в Питер приедет?
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Когда иконы писать начнут?
Так ведь уже.
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🤡
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Это уже Северная Корея или ещё нет?
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Результат этой беседы животворящей мы видим, бесславный вылет от Автомобилиста в четверте со всеми проигранными домашними матчами, под улыбки ваших болельщиков
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Какое же дно
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Суля по всему , он не собирается ни при каких обстоятельствах уходить из ска . Несмотря на провалы и вылеты . Только вперед ногами
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Может даже самолетные ноги пройдут после этого!
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Боже, какой бред
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в смысле даст? она уже должна была дать, а судя по результатам только отобрала😂😂😂
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Вроде уже выбрали на 6 срок...
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+3
Ответ MikhaL
Металлург и Локомотив с этим персонажем не встречались, но зато в финале играют.
Голосом Ротенбенга: «Вы не понимаете. Это другое. Ну как вам объяснить... Это же они в хоккей играют, а мы здесь строим Красную машину и сборную. Нам дело нет до какого там Кубка. Скоро нам это кубок вручат, как самый заслужившим. Вот увидите. Папой клянусь!»
+3
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У ротенберга после беседы весь рот будет в этих самых силах.
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Глубже, Роман, глубже!
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СКА - это топ-уровень!? Насмешил, "тренер".)))
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Зачем шутить? И так смешно.
+2
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Не хочется это комментировать,болелам СКА терпения.
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Дайте ему кто-нибудь клюшкой. Мозги может вправятся
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Как же он хорош.
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Ответ Игорь Сочнов
Комментарий удален модератором
"ВыИграл".)))
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