Ротенберг о СКА: «Встреча с Путиным – самое важное событие в сезоне. Эта беседа даст нам сил на многие годы»

Роман Ротенберг назвал встречу с Владимиром Путиным главные событием сезона СКА.

Главный тренер команды и капитан клуба Александр Никишин встретились с президентом России в январе. Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко посетили «СКА-Арену».

«Самый важный показатель для нас – улыбки наших болельщиков. Низкий поклон им. Они в каждой игре поддерживают нашу команду.

Мы стараемся играть в зрелищный хоккей, забивать много шайб. Это подтверждено статистикой – мы за три года забили 604 шайбы. Это абсолютный рекорд нашего клуба, в лиге нет равных.

У нас дружная семья, столько людей приходят на наши игры. У нас в среднем по всем командам сильнейшие показатели в России.

В КХЛ СКА держит топ-уровень последние годы. Мы до последней игры боролись за Кубок Континента, могли выиграть два подряд. Да, был очень тяжелый переезд, мы много сил потратили на него. Выполнили директиву, очень рады этому.

Думаю, самое важное событие в сезоне – встреча с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Мы провели беседу всей командой. Эта беседа в преддверии выигранных им выборов, с чем мы его поздравляем, даст нам сил на многие годы.

Уверен, что наша команда способна привезти не один Кубок Континента и Кубок Гагарина в Санкт-Петербург. Обязательно это сделаем», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.