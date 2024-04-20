У «Шанхая» Слуцкого 7 побед и ничья в 8 матчах, общий счет – 17:3

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 8 матчей.

В субботу « » обыграл « » (2:0) в 7-м туре китайской Суперлиги.

Всего у «Шанхая» при 7 побед и ничья в 8 матчах, общий счет – 17:3.

«Шанхай» продолжает лидировать в чемпионате Китая, опережая ближайшего преследователя на одно очко после семи туров.

Напомним, в первом официальном матче во главе команды Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?