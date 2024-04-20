У «Шанхая» Слуцкого 7 побед и ничья в 8 матчах, общий счет – 17:3

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Наньтун Чжиюнь Футбол

«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 8 матчей.

В субботу «Шанхай Шеньхуа» обыграл «Наньтун Чжиюнь» (2:0) в 7-м туре китайской Суперлиги.

Всего у «Шанхая» при Слуцком 7 побед и ничья в 8 матчах, общий счет – 17:3.

«Шанхай» продолжает лидировать в чемпионате Китая, опережая ближайшего преследователя на одно очко после семи туров.

Напомним, в первом официальном матче во главе команды Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.

Слуцкий объясняет идеальный старт в Китае. В чем секрет?

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22 комментария
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Леонид -真漂亮!
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-2
+16
Китайский Байер, ты меня называла
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+15
Да, игра была вязкой и не особо зрелищной, но и за такие победы дают те же три очка)
Надеюсь, на дерби с Шанхай Порт смогу достать билеты и в живую поддержать)
+6
0
+6
Этот волосатик хорош
+6
-1
+5
Ответ Wiley Fox
Абрамович новую попытку синагоги в Китай спонсирует Зачем этот пиар в чисто деревенской лиге, где футбол нахрен никому не нужен - в этом китайцы и евреи похожи
Для справки: билеты на домашние матчи Шанхай Шеньхуа можно купить только через перекупов и за дорого, и у перекупов они тоже разлетаются моментально. Мы в Китае тоже любим футбол:)
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-1
+4
Ле о нид дает результат
+5
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Поздравление Леониду Викторовичу !
Очень достойный результат !
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Стержень прилетает экспертам футбольным😏
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Нефритовый стержень доволен тобой, партия выдаст вам два биг мак
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Комментаторов слушать невозможно.
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Пусть Дзюбу забирает к себе.Хоть шоу посмотрим их в Китае😁
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Лёня Уэльский: 我们不是狗屎😆
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皇帝
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Медиа-бегемотик нашёл лигу по силам. ФНЛ, не говоря уже о сильнейшей лиге мира - РПЛ не тянет уже.
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Мостовой вышел из чата
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Гус Хиддинг по китайски 👌
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Не жалеет Мостового
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Мостового таким не убедишь
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Лёня никого не оставляет равнодушным и поклонников и хейтеров, что говорит о его супер популярности в России
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Чэнду Жунчэн тоже чётко идёт, так что расслабляться не стоит.
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