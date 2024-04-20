У «Шанхая» Слуцкого 7 побед и ничья в 8 матчах, общий счет – 17:3
«Шанхай» Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 8 матчей.
В субботу «Шанхай Шеньхуа» обыграл «Наньтун Чжиюнь» (2:0) в 7-м туре китайской Суперлиги.
Всего у «Шанхая» при Слуцком 7 побед и ничья в 8 матчах, общий счет – 17:3.
«Шанхай» продолжает лидировать в чемпионате Китая, опережая ближайшего преследователя на одно очко после семи туров.
Напомним, в первом официальном матче во главе команды Слуцкий выиграл Суперкубок Китая.
Надеюсь, на дерби с Шанхай Порт смогу достать билеты и в живую поддержать)
Очень достойный результат !