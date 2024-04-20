«Жирона» разгромила «Кадис» – 4:1. Команда не проигрывает дома с сентября

Теги Ла Лига Кадис Жирона Мичел Санчес онлайны Футбол

«Жирона» крупно обыграла «Кадис» (4:1) в рамках Ла Лиги.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Мичела Санчеса не проигрывает дома с 30 сентября – тогда разгромно уступили «Реалу» (0:3).

Жирона – Кадис 4:1 (2:0, 2:1)
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Эрик Гарсия, 2:0 – 22 Мартин, 3:0 – 71 Довбик, 3:1 – 81 Эскаланте, 4:1 – 82 Порту.
ЖиронаГассанига, Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес (Мартинес, 76), Ян Коуто (Торре, 86), Алеиш Гарсия, Эррера (Солис, 58), Мартин (Порту, 76), Савио, Довбик (Тони Вилья, 86).
КадисЛедесма, Карселен, Виктор Чуст, Усу, Пирес, Алехо (Собрино, 70), Наварро (Гвардиола, 86), Алекс Фернандес (Эскаланте, 46), Алькарас, Хуанми (Рамос, 46), Макси Гомес (Рохер Марти, 70).
Предупреждения:
Алекс Фернандес (31), Мигель Гутьеррес (42), Виктор Чуст (75).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

2 комментария
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Довбик!!!! 18.
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Мощно!! Молодцы!!!
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