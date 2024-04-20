«Жирона» разгромила «Кадис» – 4:1. Команда не проигрывает дома с сентября

«Жирона» крупно обыграла «Кадис» (4:1) в рамках Ла Лиги.

Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команда Мичела Санчеса не проигрывает дома с 30 сентября – тогда разгромно уступили «Реалу» (0:3).

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги