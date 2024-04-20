«Жирона» разгромила «Кадис» – 4:1. Команда не проигрывает дома с сентября
«Жирона» крупно обыграла «Кадис» (4:1) в рамках Ла Лиги.
Sports вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команда Мичела Санчеса не проигрывает дома с 30 сентября – тогда разгромно уступили «Реалу» (0:3).
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Монтиливи»
- Голы:
- 1:0 – 9 Эрик Гарсия, 2:0 – 22 Мартин, 3:0 – 71 Довбик, 3:1 – 81 Эскаланте, 4:1 – 82 Порту.
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Жирона –
Гассанига, Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес (Мартинес, 76), Ян Коуто (Торре, 86), Алеиш Гарсия, Эррера (Солис, 58), Мартин (Порту, 76), Савио, Довбик (Тони Вилья, 86).
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Кадис –
Ледесма, Карселен, Виктор Чуст, Усу, Пирес, Алехо (Собрино, 70), Наварро (Гвардиола, 86), Алекс Фернандес (Эскаланте, 46), Алькарас, Хуанми (Рамос, 46), Макси Гомес (Рохер Марти, 70).
- Предупреждения:
- Алекс Фернандес (31), Мигель Гутьеррес (42), Виктор Чуст (75).