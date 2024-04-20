Роша удален в 1-м тайме игры с «Ахматом» и не сыграет со «Спартаком». Защитник ЦСКА наступил на голень Садулаеву
Виллиан да Силва Роша получил красную карточку в матче против «Ахмата».
На 17-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ защитник ЦСКА, пытаясь отобрать мяч у полузащитника Лечи Садулаева на фланге, наступил сопернику на голень.
Главный судья Рафаэль Шафеев сперва показал бразильцу желтую карточку, но после ознакомления с видеоповтором изменил решение и удалил 29-летнего игрока.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Таким образом, Роша из-за автоматической дисквалификации пропустит следующую игру армейцев – со «Спартаком» 25 апреля.
Д - дальновидность (следующий матч со Спартаком)
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