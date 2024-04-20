Роша удален в 1-м тайме игры с «Ахматом» и не сыграет со «Спартаком». Защитник ЦСКА наступил на голень Садулаеву

Виллиан да Силва Роша получил красную карточку в матче против «Ахмата».

На 17-й минуте матча 25-го тура Мир защитник , пытаясь отобрать мяч у полузащитника на фланге, наступил сопернику на голень.

Главный судья Рафаэль Шафеев сперва показал бразильцу желтую карточку, но после ознакомления с видеоповтором изменил решение и удалил 29-летнего игрока.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Таким образом, Роша из-за автоматической дисквалификации пропустит следующую игру армейцев – со «Спартаком» 25 апреля.