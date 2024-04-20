Роша удален в 1-м тайме игры с «Ахматом» и не сыграет со «Спартаком». Защитник ЦСКА наступил на голень Садулаеву

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации судьи Ахмат Виллиан да Силва Роша Лечи Садулаев Рафаэль Шафеев Футбол

Виллиан да Силва Роша получил красную карточку в матче против «Ахмата».

На 17-й минуте матча 25-го тура Мир РПЛ защитник ЦСКА, пытаясь отобрать мяч у полузащитника Лечи Садулаева на фланге, наступил сопернику на голень.

Главный судья Рафаэль Шафеев сперва показал бразильцу желтую карточку, но после ознакомления с видеоповтором изменил решение и удалил 29-летнего игрока.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Таким образом, Роша из-за автоматической дисквалификации пропустит следующую игру армейцев – со «Спартаком» 25 апреля.

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28 комментариев
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Нормально так контракт на улучшенных условиях попросил.
+36
-1
+35
Ответ freeman123
Этот фол тянет минимум на несколько матчей дисквалификации!
А по моему обе стороны поняли, что это случайность. Да, красная. Но без умысла.
+35
-4
+31
глупый фол перед дерби
+24
-2
+22
Чистая красная, без вариантов
Д - дальновидность (следующий матч со Спартаком)
+18
-2
+16
За что Спартаку так воздаётся?
Тренера выгнали, Роша с Файзой мимо дерби
Что за Джина они там нашли?
+16
-6
+10
Удаление заслуженное, но судья в целом не дает играть, одни свистки и карточки.Дурачок какой то
+11
-6
+5
Как специально… Такой важный отрезок чемпионата, нужны очки. На 19-й оставить команду в меньшинстве… не слов
+5
0
+5
Ответ Влад Безруков
За что Спартаку так воздаётся? Тренера выгнали, Роша с Файзой мимо дерби Что за Джина они там нашли?
Мостовой своей мантрой "Абаскаль не играл в футбол" нашаманил))))
+5
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+5
Ответ sumskoy
Всё горазда проще: надо-же Ахмат хоть как-то уберечь от вылета...
Такой комментарий как будь обе КК придуманы.
+2
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+2
Отдать должное: вел себя достойно
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+2
Ответ sumskoy
Всё горазда проще: надо-же Ахмат хоть как-то уберечь от вылета...
Лишь бы набросать
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+1
Ответ Влад Безруков
За что Спартаку так воздаётся? Тренера выгнали, Роша с Файзой мимо дерби Что за Джина они там нашли?
вы реально думаете что в нашем состоянии нам это как-то поможет?
+1
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ЦСКА опять упустил 3 очка) Это уже не смешно
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на Спартак Федотову придется долго думать кого ставить.
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Ответ Владимир Лоншаков
Хорош, бразилец! В ситуации, которая не требовала такой грубости, обидно. По хорошему, штрафануть его, как следует, чтобы в следующий раз соображал головой, а не другим местом.
Обычный игровой эпизод.
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Ответ hammers
на Спартак Федотову придется долго думать кого ставить.
Ну нет, он с облечением вернет в основу Заболотного.
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Ответ БилльХансен
Ну нет, он с облечением вернет в основу Заболотного.
в защиту?
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Когда клуб становится совсем никому не нужен и он скорее мёртв, чем жив (Ахмат), то ему и удаления соперников не в масть.
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Ответ Влад Безруков
За что Спартаку так воздаётся? Тренера выгнали, Роша с Файзой мимо дерби Что за Джина они там нашли?
Это ловушка Джокера) победить ослабленных армейцев, вознести Слишковича, подписать Слишковича, а осень, когда посыпется - уволить и искать нового тренера
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ЦСКА потерял перед дерби лучшего защитника...
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Этот фол тянет минимум на несколько матчей дисквалификации!
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