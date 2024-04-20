Турнир претендентов. 13-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Накамурой, Прагнанандха против Каруаны, другие партии
20 апреля на шахматном турнире претендентов в Торонто пройдут партии 13-го тура.
Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с Хикару Накамурой из США.
Турнир претендентов
Торонто, Канада
13-й тур
Начало партий – 21.30 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Хикару Накамура (США)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США)
Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)
Гукеш Доммараджу (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)
Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш, Накамура – по 7,5 очков, Каруана – 7, Прагнанандха – 6, Видит – 5, Фируджа – 4,5, Абасов – 3.
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.