Турнир претендентов. 13-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Накамурой, Прагнанандха против Каруаны, другие партии

20 апреля на шахматном турнире претендентов в Торонто пройдут партии 13-го тура.

Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с Хикару Накамурой из США.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

13-й тур

Начало партий – 21.30 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Хикару Накамура (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США)

Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Ниджат Абасов (Азербайджан)

Гукеш Доммараджу (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)

Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш, Накамура – по 7,5 очков, Каруана – 7, Прагнанандха – 6, Видит – 5, Фируджа – 4,5, Абасов – 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.