Турнир претендентов. 13-й тур. Непомнящий белыми сыграет с Накамурой, Прагнанандха против Каруаны, другие партии

Теги результаты турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Алиреза Фируджа Видит Сантош Гуджрати Рамешбабу Прагнанандха Гукеш Доммараджу Ниджат Абасов Шахматы

20 апреля на шахматном турнире претендентов в Торонто пройдут партии 13-го тура.

Россиянин Ян Непомнящий белыми сыграет с Хикару Накамурой из США.

Турнир претендентов

Торонто, Канада

13-й тур

Начало партий – 21.30 по московскому времени.

Ян Непомнящий (Россия) – Хикару Накамура (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Фабиано Каруана (США)

Видит Сантош Гуджрати (Индия) – Ниджат Абасов (Азербайджан) 

Гукеш Доммараджу (Индия) – Алиреза Фируджа (Франция)

Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш, Накамура – по 7,5 очков, Каруана – 7, Прагнанандха – 6, Видит – 5, Фируджа – 4,5, Абасов – 3. 

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за ход, начиная с 41-го хода.

9 комментариев
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Сегодня скорей всего троевластие закончится. Яну предстоит трудная игра белыми против Хикару, который во втором круге разыгрался, выиграв три партии подряд перед этим туром. Гукеш белыми против Фируджи будет играть на победу, Фируджа играет неудачно на ТП. Яну хладнокровия, удачи и успеха в решающих последних двух турах.
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+5
Ответ Док Аксель
Сегодня скорей всего троевластие закончится. Яну предстоит трудная игра белыми против Хикару, который во втором круге разыгрался, выиграв три партии подряд перед этим туром. Гукеш белыми против Фируджи будет играть на победу, Фируджа играет неудачно на ТП. Яну хладнокровия, удачи и успеха в решающих последних двух турах.
Яну ещё в последнем туре играть с Каруаной.У Гугеша хороший шанс
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Ян, всё, что надо - это всего две победы.
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Яну удачи! Будет трудно, учитывая, что осталось сыграть с Накамурой и Каруаной. Но мы верим! Нужно хотя бы до тай брейка дотянуть!
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Яну ещё в последнем туре играть с Каруаной.У Гугеша хороший шанс
Да, на финише два грозных соперника. В этих играх между ними будут потери в очках, а у Гукеша будет хорошая возможность этим воспользоваться.
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Ответ Rinat Gazimzyanov
Яну ещё в последнем туре играть с Каруаной.У Гугеша хороший шанс
А Гукеш чёрными с Накамурой в последнем туре. Вероятность ТБ тоже есть , где могут три, а то и четыре шахматиста сыграть.
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