Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Гранады», «Реал» и «Барселона» сыграют в воскресенье
«Атлетик» примет «Гранаду» в стартовом матче 32-го тура Ла Лиги.
В субботу «Жирона» примет «Кадис».
В воскресенье «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Хетафе» в гостях, «Атлетико» – с «Алавесом», а в центральном матче тура сойдутся «Реал» и «Барселона».
В понедельник тур завершится матчем «Севилья» – «Мальорка».
32-й тур
- Дата проведения
- 19 апреля, 22.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 20 апреля, 15.00, «Балаидос»
- Дата проведения
- 20 апреля, 17.15, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.30, «Месталья»
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 21 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 21 апреля, 17.15, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 21 апреля, 19.30, «Мендисорроса»
- Дата проведения
- 21 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 22 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Ну а про то, соперник ли для них Барса, я рассуждать не могу, так как фанатом Реала не являюсь