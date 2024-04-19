Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Гранады», «Реал» и «Барселона» сыграют в воскресенье

«Атлетик» примет «Гранаду» в стартовом матче 32-го тура Ла Лиги.

В субботу « » примет « ».

В воскресенье « » Арсена Захаряна сыграет с « » в гостях, « » – с «Алавесом», а в центральном матче тура сойдутся «Реал» и « ».

В понедельник тур завершится матчем «Севилья» – «Мальорка».

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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