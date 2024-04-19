Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Гранады», «Реал» и «Барселона» сыграют в воскресенье

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«Атлетик» примет «Гранаду» в стартовом матче 32-го тура Ла Лиги.

В субботу «Жирона» примет «Кадис».

В воскресенье «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Хетафе» в гостях, «Атлетико» – с «Алавесом», а в центральном матче тура сойдутся «Реал» и «Барселона». 

В понедельник тур завершится матчем «Севилья» – «Мальорка». 

Чемпионат Испании

32-й тур

Атлетик – Гранада
Дата проведения
19 апреля, 22.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Сельта – Лас-Пальмас
Дата проведения
20 апреля, 15.00, «Балаидос»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Осасуна
Дата проведения
20 апреля, 17.15, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Валенсия – Бетис
Дата проведения
20 апреля, 19.30, «Месталья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Жирона – Кадис
Дата проведения
20 апреля, 22.00, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Реал Сосьедад
Дата проведения
21 апреля, 15.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Вильярреал
Дата проведения
21 апреля, 17.15, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Алавес – Атлетико
Дата проведения
21 апреля, 19.30, «Мендисорроса»
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Реал Мадрид – Барселона
Дата проведения
21 апреля, 22.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Мальорка
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

6 комментариев
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Ну что ж, матч получится интересным считаю: обозленная Барса, как раненый зверь, и уставший, но от этого не менее опасный Реал. Пусть победит сильнейший!!!
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Ответ Dexter Morgan
Реал против Барселоны. Сейчас вообще Барселона не является соперником. Это просто истерички, расисты, провокаторы и уничтожители имущества на стадионе. Для Барселоны весь сезон сводится к матчам с Реалом. И ничего больше.
Ну, про провокаторов ещё (теоретически) можно согласиться, но истерички и расисты? Да и про матчи с Реалом тоже не соглашусь, конечно, это важная часть сезона, но далеко не единственная, имеющая значение.

Ну а про то, соперник ли для них Барса, я рассуждать не могу, так как фанатом Реала не являюсь
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