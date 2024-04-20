Дивеев в прыжке ударил Шатару шипами по лицу и получил красную. Защитник ЦСКА пропустит матч со «Спартаком»

Игорь Дивеев получил красную карточку в матче с «Ахматом».

ЦСКА потерпел поражение от грозненского клуба в 25-м туре Мир РПЛ – 1:2.

Защитник армейцев Дивеев получил красную карточку на 90-й минуте – он в прыжке ударил Милоша Шатару шипами по лицу.

Из-за дисквалификации футболист ЦСКА пропустит дерби со «Спартаком», которое состоится 25 апреля.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»