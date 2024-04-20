Дивеев в прыжке ударил Шатару шипами по лицу и получил красную. Защитник ЦСКА пропустит матч со «Спартаком»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия судьи Ахмат Игорь Дивеев Милош Шатара Футбол

Игорь Дивеев получил красную карточку в матче с «Ахматом».

ЦСКА потерпел поражение от грозненского клуба в 25-м туре Мир РПЛ – 1:2.

Защитник армейцев Дивеев получил красную карточку на 90-й минуте – он в прыжке ударил Милоша Шатару шипами по лицу. 

Из-за дисквалификации футболист ЦСКА пропустит дерби со «Спартаком», которое состоится 25 апреля. 

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

45 комментариев
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В москве проходит свой внутренний чемпионат- кто в цирке больший клоун....
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-5
+81
Чем вообще Дивеев занимается после подписания нового контракта? Просто на поле его редко видно, Cs Go? Покер?
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+48
по делу красная
+30
-1
+29
Импортозамещение логотипа Бундеслиги)
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+22
Ответ Adanilove1991
Чем вообще Дивеев занимается после подписания нового контракта? Просто на поле его редко видно, Cs Go? Покер?
объективно защитник уровня чернова, непонятно с чего решили что он топ
+22
-4
+18
Ответ Циник Петербургский
Когда спартаковец Фернандо таким же образом в высоком прыжке шипами чуть не снес голову зенитовцу Дриусси в штрафной площади Спартака, не было не то чтобы красной карточки, а даже зафиксированного фола ))) Просто одним можно, а другим нельзя ;)
ути бозецьки, питерским чего-то нельзя, плак-плак-плак )))
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+11
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Несчастный случай, Дивеев не грубиян.
Просто с мозгами проблемы
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Мяч в 75 метров от твоих ворот ну чем нужно думать так прыгать?
+7
0
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Несчастный случай, Дивеев не грубиян.
Он просто псих)
+9
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Несчастный случай, Дивеев не грубиян.
+11
-5
+6
Заслуженно ругаем Федотова почти весь чемпионат. Но этот сегодняшний парад дебилов - целиком и полностью на совести игроков. Просто слов нет. Нахера вы на поле выходили? Потусить, по травке приятно побегать?
+5
0
+5
Стебёмся над Абаскалем,а сами то на дне!
+4
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+3
Ответ Кирилл Эсаулов
Комментарий скрыт
дивеев привозил прям ляп со спартаком, прям ляп с сочи, сегодня две штуки на его совести. Васина за такое бы уже уничтожили
+3
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+3
Очередной бестолковый защитник... Российской сборной.
+4
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После продления все теряются
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В Спартаке всё равно некому забивать. Акинфеев Лещуку не товарищ.
+2
0
+2
Тянет еще и на дискву на пару матчей
+2
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У него по ощущению проблемы с серым веществом
+3
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+2
Ответ Forte Live
Так красную и дали
Эмммм, так он так и написал, как бы..
+2
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Фернандо вылупивший точно так же Дриуси: ой, ну бывает
+1
0
+1
Ответ sumskoy
Просто с мозгами проблемы
Вспомнился дебил Джек из фильма "Солдаты неудачи")
+1
0
+1
Ответ 1CEMAN
Вспомнился дебил Джек из фильма "Солдаты неудачи")
Это прям очень хорошо ))
+1
0
+1
дивеев-знатный костолом.
+2
-1
+1
Хочется пожелать ЦСКА сохранить гуру тренерского цеха на следующий год! Помню как клубы за него бились
+2
-1
+1
Ответ ZEbroiD
по делу красная
Так красную и дали
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Импортозамещение логотипа Бундеслиги)
Судя по фото, Игорь уходил на взлет ✈️
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Ответ Циник Петербургский
Типичные спартаковцы "отличаются умом и сообразительностью", да ;) Вы - как раз типичный спартаковец, это сразу заметно. Но вот ведь в чем вся штука... Я не общаюсь с типичными спартаковцами. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое как-то передается через общение. Вы, например, как-то же стали типичным спартаковцем...
Так, это все понятно, а по ЧС-то чего в данном случае?! Вся страна замерла в ожидании.
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Ответ ISEEDEADPEOPLE
ну ты вспомни ещё более древнее гуано, и на самом деле, момент там был другой
Типичные спартаковцы "отличаются умом и сообразительностью", да ;) Вы - как раз типичный спартаковец, это сразу заметно. Но вот ведь в чем вся штука... Я не общаюсь с типичными спартаковцами. Ничего личного. Просто опасаюсь, что такое как-то передается через общение. Вы, например, как-то же стали типичным спартаковцем...
+5
-5
0
Ответ Циник Петербургский
Когда спартаковец Фернандо таким же образом в высоком прыжке шипами чуть не снес голову зенитовцу Дриусси в штрафной площади Спартака, не было не то чтобы красной карточки, а даже зафиксированного фола ))) Просто одним можно, а другим нельзя ;)
Комментарий удален модератором
Может сразу в отпуск ехать.(чего и добивался, похоже)
Это не только КК и пропуск матча, а дополнительная дисква должна быть.
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