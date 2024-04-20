Путин поручил Минспорта представить предложения по доступности занятий спортом для россиян

Теги Владимир Путин Олег Матыцин Министерство спорта России Р-Спорт массовый спорт Легкая атлетика

Владимир Путин поручил представить предложения по доступности занятий спортом.

Соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными опубликован на сайте Кремля.

«Минспорту России представить предложения, касающиеся повышения доступности для граждан Российской Федерации систематических занятий физической культурой и спортом», – говорится в документе.

Ответственным назначен Министр спорта РФ Олег Матыцин. Срок выполнения до 1 августа 2024 года.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта

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12 комментариев
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Фитнес-клубы у нас все платные.
На лёд ( фк и хоккей) просто так не попадёшь. Можно продолжать и продолжать ...
Пускай россияне бегают по паркам( у кого рядом, или в лесу) и занимаются на свежем воздухе на спортплощадках( у кого есть в пешей доступности).
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Времени на раскачку нет
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Поручил его фамилия
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Плавание сейчас актуально среди населения.
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Один Поручин другой Исполматицин
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Доступность к занятиям ФК и спортом заключается не только в наличии площадок, бассейнов, кортов и т.п.,но и во времени, которым располагают россияне. Многим гражданам, чтобы обеспечить свои семьи, приходится работать на двух работах, иногда по 10-12 часов в день. Здесь уже не до занятий.
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Ответ Сальный конь бомжа
Плавание сейчас актуально среди населения.
ПлаванИе.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Фитнес-клубы у нас все платные. На лёд ( фк и хоккей) просто так не попадёшь. Можно продолжать и продолжать ... Пускай россияне бегают по паркам( у кого рядом, или в лесу) и занимаются на свежем воздухе на спортплощадках( у кого есть в пешей доступности).
Нигде не попадёшь) в эпоху развито го капиталлизма
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Каждому по самокату. Отчет министра.
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Если речь про россиян-олимпийцев, так вопрос доступности явно не к нему ...
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Ну стрельбу он сделал весьма доступной, даже хорошо платят за неё)
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