Путин поручил Минспорта представить предложения по доступности занятий спортом для россиян

Владимир Путин поручил представить предложения по доступности занятий спортом.

Соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными опубликован на сайте Кремля.

«Минспорту России представить предложения, касающиеся повышения доступности для граждан Российской Федерации систематических занятий физической культурой и спортом», – говорится в документе.

Ответственным назначен Министр спорта РФ Олег Матыцин. Срок выполнения до 1 августа 2024 года.

Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта