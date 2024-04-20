Путин поручил Минспорта представить предложения по доступности занятий спортом для россиян
Владимир Путин поручил представить предложения по доступности занятий спортом.
Соответствующий перечень поручений по итогам участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными опубликован на сайте Кремля.
«Минспорту России представить предложения, касающиеся повышения доступности для граждан Российской Федерации систематических занятий физической культурой и спортом», – говорится в документе.
Ответственным назначен Министр спорта РФ Олег Матыцин. Срок выполнения до 1 августа 2024 года.
Спортом в России занимаются 76 млн человек (2 млн – у компа), из фигурки ушли сотни тысяч – арифметика от Минспорта
На лёд ( фк и хоккей) просто так не попадёшь. Можно продолжать и продолжать ...
Пускай россияне бегают по паркам( у кого рядом, или в лесу) и занимаются на свежем воздухе на спортплощадках( у кого есть в пешей доступности).