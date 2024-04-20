Кубок Гагарина. Финал. «Металлург» примет «Локомотив» во 2-м матче серии. Онлайн-трансляция начнется в 14:00

«Металлург» примет «Локомотив» в 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Финал

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина