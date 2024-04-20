Кубок Гагарина. Финал. «Металлург» примет «Локомотив» во 2-м матче серии. Онлайн-трансляция начнется в 14:00
«Металлург» примет «Локомотив» в 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.
Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Финал
- Дата проведения
- 20 апреля, 14.00, «Арена-Металлург»
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
По мне надо играть проще и жёстче, но по физике как будто магниты лучше, что очень странно с учётом календаря. Возможно магниты после какой-то игры, просто "встанут"😬