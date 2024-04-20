Кубок Гагарина. Финал. «Металлург» примет «Локомотив» во 2-м матче серии. Онлайн-трансляция начнется в 14:00

Теги Металлург Мг Локомотив результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина онлайны Хоккей

«Металлург» примет «Локомотив» в 2-м матче финальной серии Кубка Гагарина.

Спортс проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 14:00 по московскому времени.  

Кубок Гагарина

Финал

Металлург Мг – Локомотив
Дата проведения
20 апреля, 14.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Кубка Гагарина

40 комментариев
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Надеюсь сегодня увидим другой Локомотив. Вперед парни! Удачи! И ждем домой с победой.
+12
-4
+8
Металлургам только победы!
+8
-2
+6
МАГНИТКА ВПЕРЁД ЗА КУБКОМ! ВЕСЬ УРАЛ ЗА ВАС!
+9
-5
+4
Ответ Андрей Валерьевич
Насчёт Шалунова есть новости?
У Фукале прощения просит.
+6
-2
+4
Всё что дома надо брать, вперёд Металлург назад не шагу.
+7
-3
+4
Восток должен брать Кубок! За Металлург!
+4
0
+4
Ответ Андрей Валерьевич
Забудь про статистику,это плей-офф.И да,по статистике последнюю серию мы у вас забрали (2008)
Я Вас правильно понял? Надо забыть статистику игры, которая была позавчера, но не забывать 2008?
+3
0
+3
Ответ Андрей Валерьевич
Как хотите так и понимайте,дело хозяйское.
Ясно )
+3
0
+3
за красивый хоккей
+3
0
+3
Ну что вот мы и дожили до 2 матча финала КГ)) Металлург вперед, надо делать 2—0!Всем хороших выходных. Хорошего хоккея и без срачей)
+6
-4
+2
Грязные команды выигрывать кубок не должны. Поэтому за Локо !!!
+2
0
+2
Удачи сборной Казахстана!Алга Металлург!
+5
-3
+2
Победы Магнитке!✊🏻
+6
-4
+2
Ответ Рассол Уэстбрик
Лоxомотив на вылет. Все порядочные мужики за Металлург
За всех не говори
+2
-1
+1
Ответ Рассол Уэстбрик
Лоxомотив на вылет. Все порядочные мужики за Металлург
Блин, ну Вы серьезно? А потом обижаемся, что Магнитку почему-то не любят и болельщиков называют неадекватными…
+2
-1
+1
Пусть Локо сравнивает счёт в серии
+4
-3
+1
Ждём зрелищного и открытого хоккея! За Магнитку, за Металлург!
+1
0
+1
Уже две команды разочаровали. Думал всегда что трактор нормальная команда,а оказалась подлинькая. Думал что металлург отличная умная команда,оказалась грязная . Всю игру гонялась за игроками,Шалунова получилось,симашева не очень,хотели Исаева выбить,тот сгруппироваться успел. Но я думаю это не команды такие,а руководящие люди .
+1
0
+1
за Локомотив
+5
-4
+1
Ответ КЕША
Такую рубку даже нет смысла комментировать. Надо смотреть , наслаждаться и ждать победителя.
Поддерживаю! Игра достойных и равных соперников.
+1
-1
0
Ответ Андрей Валерьевич
Кселл писал,что по статистике мы не выигрываем в Магнитогорске с 2011 года.Я лишь ему ответил.Теперь ясно?
Да, ясно.
0
0
0
Ответ Евгений Котов
Я Вас правильно понял? Надо забыть статистику игры, которая была позавчера, но не забывать 2008?
Кселл писал,что по статистике мы не выигрываем в Магнитогорске с 2011 года.Я лишь ему ответил.Теперь ясно?
0
0
0
Ответ Евгений Котов
Блин, ну Вы серьезно? А потом обижаемся, что Магнитку почему-то не любят и болельщиков называют неадекватными…
👍👍👍
0
0
0
Ответ Евгений Котов
Я Вас правильно понял? Надо забыть статистику игры, которая была позавчера, но не забывать 2008?
Как хотите так и понимайте,дело хозяйское.
0
0
0
Ответ Рассол Уэстбрик
Неженка Котов, в себя приди. Я и не являюсь фаном Магнитки, причем тут их болелы? Я как нейтральный зритель это написал, потому что Лоxoмотив - это помойное днище с убогим анти-хоккеем
Помойное днище?А ну-ка обоснуй?
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Ответ Марат
У Фукале прощения просит.
За что?У нас хоккей,а не ФК
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Ответ Марат
У Фукале прощения просит.
Не надоело?
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Ответ TIBET
МАГНИТКА ВПЕРЁД ЗА КУБКОМ! ВЕСЬ УРАЛ ЗА ВАС!
Хватит за весь Урал говорить, лично я желаю победы Локомотиву
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Ну посмотрим что придумает штаб Никитина. Магниты очень грамотно вяжут на выходе из зоны.
По мне надо играть проще и жёстче, но по физике как будто магниты лучше, что очень странно с учётом календаря. Возможно магниты после какой-то игры, просто "встанут"😬
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Локомотив! Эту игру надо брать, удачи и победы!
+1
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