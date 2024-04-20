НБА. Плей-офф. «Миннесота» – «Финикс», «Денвер» против «Лейкерс» и другие матчи

Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.

В 20:00 по московскому времени « » начнет играть с « », в 22:30 в дело вступят « » и « ».

« » примет «Филадельфию», «Денвер» сразится с «Лейкерс».

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Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.