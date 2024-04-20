НБА. Плей-офф. «Миннесота» – «Финикс», «Денвер» против «Лейкерс» и другие матчи

Теги результаты Кливленд Денвер Лейкерс Миннесота Нью-Йорк Орландо Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.

В 20:00 по московскому времени «Кливленд» начнет играть с «Орландо», в 22:30 в дело вступят «Миннесота» и «Финикс».

«Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Денвер» сразится с «Лейкерс».

НБА

Плей-офф

Первый раунд (до четырех побед)

Первые матчи

Кливленд – Орландо
Дата проведения
20 апреля, 20.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Миннесота – Финикс
Дата проведения
20 апреля, 22.30, «Target Center»
Онлайн матча

Нью-Йорк – Филадельфия
Дата проведения
21 апреля, 01.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Денвер – Лейкерс
Дата проведения
21 апреля, 03.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну что, ПО сезона 2023-2024... Погнали! Всех с началом!
+13
-4
+9
Да начнется лучшая часть сезона
+9
-2
+7
Пусть в этом плей-офф…будет минимум травм,беспредела полосатых,побольше захватывающих и крутых концовок и чтобы наши любимцы нас радовали….всем Удачи друзья
+4
0
+4
Ураа!
С праздником всех сочувствующих!
+2
0
+2
Кливленд-Орландо для гурманов в российский прайм-тайм🔥🔥🔥
+3
-1
+2
Ну шо, погнали!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий