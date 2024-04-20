НБА. Плей-офф. «Миннесота» – «Финикс», «Денвер» против «Лейкерс» и другие матчи
Сегодня состоятся четыре матча 1-го раунда плей-офф НБА.
В 20:00 по московскому времени «Кливленд» начнет играть с «Орландо», в 22:30 в дело вступят «Миннесота» и «Финикс».
«Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Денвер» сразится с «Лейкерс».
НБА
Плей-офф
Первый раунд (до четырех побед)
Первые матчи
- Дата проведения
- 20 апреля, 20.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 20 апреля, 22.30, «Target Center»
- Дата проведения
- 21 апреля, 01.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 апреля, 03.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
С праздником всех сочувствующих!