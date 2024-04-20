Тихонов раскритиковал судейство Опейкиной: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия судьи Первая лига СКА Хабаровск Енисей Егор Иванов Чемпионат.com дискриминация Вера Опейкина Футбол

Андрей Тихонов недоволен судейством Веры Опейкиной в матче со «СКА Хабаровск».

В матче 28-го тура Мелбет Первой Лиги «Енисей» в гостях разгромно уступил «СКА Хабаровску» (0:3).

После игры главный тренер красноярской команды Андрей Тихонов раскритиковал работу главного арбитра Веры Опейкиной.
 
«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Мне арбитр Премьер-лиги прислал фотографию и сказал, что пенальти [с которого «Енисей пропустил первый гол] не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника.

Плюс в первом тайме Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и мы получаем желтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу. С ответной атаки мы получаем гол.

Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают.

Может быть, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на желтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Да, мы сами виноваты, мы плохо играли. Были моменты, которые мы не завершали, пропустили три мяча. Не ищу оправдания», – сказал Тихонов.

«Енисей» занимает 9-е место в турнирной таблице с 36 очками.

Материалы по теме

91 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Какая мерзость. Апелировать к полу судьи и проигрыше - единственное, что он придумал?
+226
-34
+192
Андрей Тихонов - единственный, кто удостаивался премии "Футбольный джентльмен года" дважды - в 1996 и 2006 годах.
И вот опять новый заход на премию, не иначе.
+137
-9
+128
Сектанта порвало. Мужчины же судьи никогда не ошибаются, да?
+107
-18
+89
За Тихоновым давно подмечено, что он женщин не любит. Еще со времен, когда он свою бабушку из дома на улицу выгнал.
+37
-2
+35
Русский Джоуи Бартон
+40
-6
+34
Что там с бабушкой, кстати, внучок?
+34
-2
+32
Наверно именно из за этого счёт 0-3 да Андрюша
+17
-2
+15
Эх, Тихонов был кумиром моего детства. Как жаль, что многие из этих кумиров уже закопали или продолжают закапывать свою репутацию
+18
-4
+14
По-моему женщина это тренер "Енисея"? Нет?
+19
-6
+13
Оправданий не ищет, но виноватую нашел. Чудной)
+14
-2
+12
Высказывание Андрея Тихонова можно было бы обсуждать, если бы речь шла об ошибках судьи или низкой квалификации независимо от гендерной принадлежности.
Очень часто претензии к судьям - мужчинам, но не помню, чтобы кому-то из них предлагали потренироваться на женщинах или детях (!!!)
По сути же проявление махрового сексизма.
+10
0
+10
Ответ Indurain Larraya
Андрей Тихонов - единственный, кто удостаивался премии "Футбольный джентльмен года" дважды - в 1996 и 2006 годах. И вот опять новый заход на премию, не иначе.
Ловко подмечено
+9
0
+9
А вы тогда стадион сделайте. На дворе уже +15, а вы всё в душном манеже играете
+9
-1
+8
Ответ Jan Paskel
Комментарий скрыт
Фраза "не ищу оправданий" идет после ряда оправданий, вообще-то.
+10
-2
+8
Ответ GerbertS
Комментарий удален модератором
Россия с большой буквы
+11
-4
+7
А у вас брат в Англии есть?
+7
-1
+6
Тихонов родную бабку выкинул из дома на улицу, а тут судья какая-то)))
+8
-2
+6
Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
По-моему женщина это тренер "Енисея"? Нет?
Не надо путать женщин и "баб" ;)
+7
-1
+6
Какой же Тихонов тактичный, на самом деле нет.
+7
-2
+5
Ответ Гиперактивный осьминог
Русский Джоуи Бартон
Хотя, зная гонор наших ветеранов, это скорее Бартон - английский Тихонов
+5
0
+5
Что за сиськизм?
+10
-5
+5
Тихонов просто обиделся что не может арбитра обматерить. Вот был бы мужик, то он бы не постеснялся. А так без разницы какого пола арбитр, и там косяки будут и тут.
+6
-1
+5
Сегодня Ростов-2 - Рубин Ялта судила роскошная линейная. И отсудила хорошо. Я мог бы принять аргумент, что женщина медленнее и не добегает, но просто жаловаться на то, что у судьи вагина а не пенис, это совсем мелко.
+5
-1
+4
Ответ Биркарт фон Грелленорт
Тихонов родную бабку выкинул из дома на улицу, а тут судья какая-то)))
Спартаковский дух, он такой, не для всех...
+5
-2
+3
Судья в поле в мужском профессиональном футболе-это жесть, конечно! Извращение, дань западной моде. Качество судейства страдает?! Страдает, и катастрофически! Зачем это нужно?! Ну, и, как обычно, щас всякие толерасты повылазят из всех щелей, наверное. )))
+4
-1
+3
Ответ Честный контроль
За Тихоновым давно подмечено, что он женщин не любит. Еще со времен, когда он свою бабушку из дома на улицу выгнал.
Ну может храпела по ночам сильно, а футболисту нужен здоровый спокойный сон
+4
-1
+3
Ответ Jan Paskel
Комментарий скрыт
Последний абзац не отменяет мерзости.
+7
-5
+2
Давно уже стал хамлом
+5
-3
+2
Ответ GerbertS
Комментарий удален модератором
А это причем здесь? Бартон, например, тоже в России? Или лишь бы обгадить страну?
+5
-3
+2
Тихонов конечно очень бестактно высказался, но вот к работе госпожи Копейкиной вопросов немало уже накопилось. Дважды уже грубо ошибалась сидя на вар. Подтянуть бы ей матчасть.
+6
-4
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий