Тихонов раскритиковал судейство Опейкиной: «Почему назначают женщину? Отправьте ее в Махачкалу, пускай там тренируется. Здесь мужики рубятся»

Андрей Тихонов недоволен судейством Веры Опейкиной в матче со «СКА Хабаровск».

В матче 28-го тура Мелбет Первой Лиги «Енисей» в гостях разгромно уступил «СКА Хабаровску» (0:3).

После игры главный тренер красноярской команды раскритиковал работу главного арбитра Веры Опейкиной.



«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу. Пускай там тренируется. Мне арбитр Премьер-лиги прислал фотографию и сказал, что пенальти [с которого «Енисей пропустил первый гол] не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника.

Плюс в первом тайме играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и мы получаем желтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу. С ответной атаки мы получаем гол.

Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают.

Может быть, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на желтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Да, мы сами виноваты, мы плохо играли. Были моменты, которые мы не завершали, пропустили три мяча. Не ищу оправдания», – сказал Тихонов.

« » занимает 9-е место в турнирной таблице с 36 очками.