23 китайских пловца попались на допинге в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио (NYT)

Теги плавание допинг сборная Китая WADA сборная Китая жен Токио-2020 Водные виды

У 23 китайских пловцов обнаружили допинг перед Токио-2020, но они выступили на Играх.

Об этом сообщили The New York Times и ARD по итогам собственных расследований. 

В январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. По информации ARD, среди проваливших тесты были лидеры сборной Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело внутренне расследование, в ходе которого было установлено, что следы данного препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив им выступить в Токио.  

Олимпиада в Токио прошла летом 2021 года, так как была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Китайские пловцы на Играх взяли три золота, два серебра и бронзу. 

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13 комментариев
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Ну кухня отеля убедительнее кухни дедушки, конечно.
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Кухня Китайской еды была
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Всё больше убеждаюсь, что все эти лошадиные виды спорта и просмотра не стоят. Только командные или технически сложные.
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Когда они уже на своих исключенцев смотреть начнут, твари?
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оп
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Мем уральских пельменей. А что так можно было?
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Ответ Андрей Раев
А не хотят ли меня этой новостью поссорить с китайским другом? Подозрительно
Нет, хотят показать, что в мировом спорте идет целенаправленная травля спортсменов одной страны. Мочить же Китай команды не было, поэтому их пробы не проверяют месяцами, чтобы "найти" допенк, не изобретают на коленке инновационные способы обнаружения, а КАС принимает во внимание вполне вероятне причины случаного попадания запрещенных веществ в организм, вместо того, чтобы презрительно отмахнуться от них, с криком "ой, мы не верим".
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Ответ Георгий Большаков
Зачем вообще допинг запрещать? Хочет человек убить себя ради победы - вперёд
Потому что спортсмена без синдрома камикадзе вообще побеждать не смогут
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