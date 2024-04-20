23 китайских пловца попались на допинге в 2021 году, но были допущены до Олимпиады в Токио (NYT)

У 23 китайских пловцов обнаружили допинг перед Токио-2020, но они выступили на Играх.

Об этом сообщили The New York Times и ARD по итогам собственных расследований.

В январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен триметазидин. По информации ARD, среди проваливших тесты были лидеры сборной Чжан Юйфэй, Ван Шунь и Цинь Хайян.

Китайское антидопинговое агентство (CHINADA) провело внутренне расследование, в ходе которого было установлено, что следы данного препарата были найдены на кухне отеля, где спортсмены останавливались во время соревнований.

Международное антидопинговое агентство (WADA) приняло это объяснение и не стало выносить спортсменам временное отстранение, позволив им выступить в Токио.

Олимпиада в Токио прошла летом 2021 года, так как была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Китайские пловцы на Играх взяли три золота, два серебра и бронзу.