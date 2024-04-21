Самсонов пропустил 4 шайбы от «Бостона» в 1-м матче серии плей-офф. Вратарь «Торонто» отразил 19 из 23 бросков

Теги Торонто Бостон Кубок Стэнли НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов пропустил 4 шайбы от «Бостона» в 1-м матче серии плей-офф.

«Торонто» проиграл «Брюинс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:5, 0-1). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота. 

Российский вратарь «Лифс» отразил 19 из 23 бросков. Матч в плей-офф стал для него 18-м за карьеру.

У Самсонова 5 побед при 11 поражениях и 2 неполных играх (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,12). 

15 комментариев
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Судьба у тарантасов такая. В перестройку надо уходить )))
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-7
+12
С - Стабильность
+9
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+6
Несколько лет назад их баскетбольных коллег Торонто Рапторс называли Лебронто, по причине того что были топами в регулярке, а в плей-офф без шансов сливали Кливленду во главе с Леброном Джеймсом. Титул взяли только когда Леброн перешёл в Лейкерс, выменяли Кавая и пришли несколько хороших ролевиков.
+6
-1
+5
Ответ Белый офицер
Киф конечно додумался кого на раму поставить... .. .
я посмотрел первые 2 периода, как раз когда Самсонов пропустил свои 4 шайбы.

и я ни в одной из них не могу обвинить Илью, предъявить ему какие-то претензии за ошибки.

первая шайба - быстрая контратака Бостона, выход 2-в-1, перевод с фланга на фланг, Самсонов на перемещении, хороший бросок.

вторая и третья шайбы - Самсонов был полностью закрыт и не видел момент броска.

четвёртая шайба - пас почти из-за ворот на пятак, Илья, естественно, держал штангу, но успел переместиться, отбил первый бросок, но потом одинокий игрок Бостона в упор добил.

и в целом по игре Торонто выглядел, как первоклассники против выпускников школы. если в первом периоде ещё как-то удержались всего на 1:0, хотя Бостон ну вообще всё контролировал, был быстрее, ничего не давал сделать Торонто, то во втором они совсем посыпались.

если и дальше так продолжат играть, то без шансов, Бостон их всухую вынесет.

но я помню, как в прошлом сезоне Торонто с Тампой обменивались разгромами 7:3, 2:7, как Торонто играл намного хуже Тампы, но каким-то непостижимым образом выиграл 3 матча, в овертаймах а с ними и всю серию. поэтому надеюсь, что эта серия будет интереснее, чем первый матч.
+4
0
+4
Ответ newyork13
Судьба у тарантасов такая. В перестройку надо уходить )))
Перестройка не поможет, сразу переезд
+7
-4
+3
Торонто как всегда, ничего нового.
+5
-3
+2
Ответ Венер Кучербаев
я посмотрел первые 2 периода, как раз когда Самсонов пропустил свои 4 шайбы. и я ни в одной из них не могу обвинить Илью, предъявить ему какие-то претензии за ошибки. первая шайба - быстрая контратака Бостона, выход 2-в-1, перевод с фланга на фланг, Самсонов на перемещении, хороший бросок. вторая и третья шайбы - Самсонов был полностью закрыт и не видел момент броска. четвёртая шайба - пас почти из-за ворот на пятак, Илья, естественно, держал штангу, но успел переместиться, отбил первый бросок, но потом одинокий игрок Бостона в упор добил. и в целом по игре Торонто выглядел, как первоклассники против выпускников школы. если в первом периоде ещё как-то удержались всего на 1:0, хотя Бостон ну вообще всё контролировал, был быстрее, ничего не давал сделать Торонто, то во втором они совсем посыпались. если и дальше так продолжат играть, то без шансов, Бостон их всухую вынесет. но я помню, как в прошлом сезоне Торонто с Тампой обменивались разгромами 7:3, 2:7, как Торонто играл намного хуже Тампы, но каким-то непостижимым образом выиграл 3 матча, в овертаймах а с ними и всю серию. поэтому надеюсь, что эта серия будет интереснее, чем первый матч.
Так конечно,вратари ведь должны отбивать только то что в них летит,а то что летит мимо них в этом они не виноваты.
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Самсонов нормально стоял. Но с совершенно дырявой обороной и нежеланием лидеров миллионеров отрабатывать в защите, Торонто и в этот раз отлетит от Бостона. Не удивлюсь, что все закончится в 4-5 матчах.
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Ответ Илья Цветков
Перестройка не поможет, сразу переезд
Надеюсь это шутка, Торонто слишком большой рынок с огромной фан базой, чтобы переезжать куда либо.
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-1
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Ответ Венер Кучербаев
я посмотрел первые 2 периода, как раз когда Самсонов пропустил свои 4 шайбы. и я ни в одной из них не могу обвинить Илью, предъявить ему какие-то претензии за ошибки. первая шайба - быстрая контратака Бостона, выход 2-в-1, перевод с фланга на фланг, Самсонов на перемещении, хороший бросок. вторая и третья шайбы - Самсонов был полностью закрыт и не видел момент броска. четвёртая шайба - пас почти из-за ворот на пятак, Илья, естественно, держал штангу, но успел переместиться, отбил первый бросок, но потом одинокий игрок Бостона в упор добил. и в целом по игре Торонто выглядел, как первоклассники против выпускников школы. если в первом периоде ещё как-то удержались всего на 1:0, хотя Бостон ну вообще всё контролировал, был быстрее, ничего не давал сделать Торонто, то во втором они совсем посыпались. если и дальше так продолжат играть, то без шансов, Бостон их всухую вынесет. но я помню, как в прошлом сезоне Торонто с Тампой обменивались разгромами 7:3, 2:7, как Торонто играл намного хуже Тампы, но каким-то непостижимым образом выиграл 3 матча, в овертаймах а с ними и всю серию. поэтому надеюсь, что эта серия будет интереснее, чем первый матч.
Тампа была усталая, что было видно на конце 3-его периода, в ОТ. Плюс Васильевский играл с травмой. Короче, Лифс повезло. А вот Флорида им показала их уровень в это время.
Также проблема в том, что в прошлых сезонах Марнер и Мэттьюс и Марнер не проявились как игроки для ПО.
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