Самсонов пропустил 4 шайбы от «Бостона» в 1-м матче серии плей-офф. Вратарь «Торонто» отразил 19 из 23 бросков

Илья Самсонов пропустил 4 шайбы от «Бостона» в 1-м матче серии плей-офф.

« » проиграл «Брюинс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:5, 0-1). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.

Российский вратарь «Лифс» отразил 19 из 23 бросков. Матч в плей-офф стал для него 18-м за карьеру.

У Самсонова 5 побед при 11 поражениях и 2 неполных играх (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,12).