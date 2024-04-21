Самсонов пропустил 4 шайбы от «Бостона» в 1-м матче серии плей-офф. Вратарь «Торонто» отразил 19 из 23 бросков
Илья Самсонов пропустил 4 шайбы от «Бостона» в 1-м матче серии плей-офф.
«Торонто» проиграл «Брюинс» в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:5, 0-1). Последнюю шайбу победители забросили в пустые ворота.
Российский вратарь «Лифс» отразил 19 из 23 бросков. Матч в плей-офф стал для него 18-м за карьеру.
У Самсонова 5 побед при 11 поражениях и 2 неполных играх (89,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,12).
и я ни в одной из них не могу обвинить Илью, предъявить ему какие-то претензии за ошибки.
первая шайба - быстрая контратака Бостона, выход 2-в-1, перевод с фланга на фланг, Самсонов на перемещении, хороший бросок.
вторая и третья шайбы - Самсонов был полностью закрыт и не видел момент броска.
четвёртая шайба - пас почти из-за ворот на пятак, Илья, естественно, держал штангу, но успел переместиться, отбил первый бросок, но потом одинокий игрок Бостона в упор добил.
и в целом по игре Торонто выглядел, как первоклассники против выпускников школы. если в первом периоде ещё как-то удержались всего на 1:0, хотя Бостон ну вообще всё контролировал, был быстрее, ничего не давал сделать Торонто, то во втором они совсем посыпались.
если и дальше так продолжат играть, то без шансов, Бостон их всухую вынесет.
но я помню, как в прошлом сезоне Торонто с Тампой обменивались разгромами 7:3, 2:7, как Торонто играл намного хуже Тампы, но каким-то непостижимым образом выиграл 3 матча, в овертаймах а с ними и всю серию. поэтому надеюсь, что эта серия будет интереснее, чем первый матч.
Также проблема в том, что в прошлых сезонах Марнер и Мэттьюс и Марнер не проявились как игроки для ПО.