Армрестлинг. East vs West 12. Ларатт поборется с Леваном, Гаспарини против Муратова и другие поединки
20 апреля пройдет турнир East vs West 12 с участием российских армрестлеров.
В главном поединке канадец Девон Ларратт и грузин Леван Сагинашвили поборются за титул в супертяжелом весе.
East vs West 12
Стамбул, Турция
Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Кинопоиск».
Правая рука
Мужчины
Девон Ларратт (Канада) – Леван Сагинашвили (Грузия)
Георгий Цветков (Болгария) – Алекс Курдеча (Польша)
Леонидас Аркона (Германия) – Александр «Schoolboy» Безъязыков (Россия)
Майкл Тодд (США) – Фрэнк Лампарелли (Италия)
Сандрис Шедиc (Латвия) – Ибрагим Сагов (Россия)
Петр Маргаринт (Украина) – Нугзари Чикадзе (Грузия)
Брэндон Эллессор (США) – Стоян Големанов (Болгария)
Сашо Андреев (Болгария) – Иракли Зиракашвили (Грузия)
Давит Самушия (Грузия) – Нурдаулет Айдархан (Казахстан)
Миндаугас Тарасайтис (Литва) – Артур Макаров (Россия)
Левая рука
Мужчины
Алижан Муратов (Казахстан) – Эрмес Гаспарини (Италия)
Тобиас Спорронг (Швеция) – Камиль Яблонски (Польша)
Талгат Актаев (Казахстан) – Беткили Ониани (Грузия)
Женщины
Фиа Райсек (Швеция) – Екатерина Никишева (Россия)
ПРИМЕЧАНИЕ: победители определяются по итогам пяти раундов.
Главный поединок и остальные матчи турнира East vs West 12 можно посмотреть на «Кинопоиске» – партнером компании Core Sports.
В 2024 году «Кинопоиск» покажет на территории России не менее восьми турниров серий King of the table и East vs West. Трансляции турниров доступны в разделе «Спорт» на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».