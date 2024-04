Армрестлинг. East vs West 12. Ларатт поборется с Леваном, Гаспарини против Муратова и другие поединки

20 апреля пройдет турнир East vs West 12 с участием российских армрестлеров.

В главном поединке канадец Девон Ларратт и грузин Леван Сагинашвили поборются за титул в супертяжелом весе.

Армрестлинг

East vs West 12

Стамбул, Турция

Начало – 20:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Кинопоиск».

Правая рука

Мужчины

Девон Ларратт (Канада) – Леван Сагинашвили (Грузия)

Георгий Цветков (Болгария) – Алекс Курдеча (Польша)

Леонидас Аркона (Германия) – Александр «Schoolboy» Безъязыков (Россия)

Майкл Тодд (США) – Фрэнк Лампарелли (Италия)

Сандрис Шедиc (Латвия) – Ибрагим Сагов (Россия)

Петр Маргаринт (Украина) – Нугзари Чикадзе (Грузия)

Брэндон Эллессор (США) – Стоян Големанов (Болгария)

Сашо Андреев (Болгария) – Иракли Зиракашвили (Грузия)

Давит Самушия (Грузия) – Нурдаулет Айдархан (Казахстан)

Миндаугас Тарасайтис (Литва) – Артур Макаров (Россия)

Левая рука

Мужчины

Алижан Муратов (Казахстан) – Эрмес Гаспарини (Италия)

Тобиас Спорронг (Швеция) – Камиль Яблонски (Польша)

Талгат Актаев (Казахстан) – Беткили Ониани (Грузия)

Женщины

Фиа Райсек (Швеция) – Екатерина Никишева (Россия)

ПРИМЕЧАНИЕ: победители определяются по итогам пяти раундов.

Главный поединок и остальные матчи турнира East vs West 12 можно посмотреть на «Кинопоиске» – партнером компании Core Sports.

В 2024 году «Кинопоиск» покажет на территории России не менее восьми турниров серий King of the table и East vs West. Трансляции турниров доступны в разделе «Спорт» на «Кинопоиске» по подписке «Яндекс Плюс».