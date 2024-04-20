Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

В субботу, 20 апреля, состоялась квалификация к пятой гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Китая.

За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:

Борьба за поул «Ф-1» на мегатрассе в Шанхае

Шанхай Интернэшнл, Шанхай

20 апреля 2024 года

Квалификация

Топ-10

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.33,660

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,322

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,488

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,505

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,613

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,629

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,637

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.773

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,944

10. Валттери Боттас («Заубер») +1,005

Выбыли после второго сегмента:

11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

12. Даниэль Риккардо («РБ»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Пьер Гасли («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

19. Юки Цунода («РБ»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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