Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й

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В субботу, 20 апреля, состоялась квалификация к пятой гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Китая.

За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:

Борьба за поул «Ф-1» на мегатрассе в Шанхае

Шанхай Интернэшнл, Шанхай
20 апреля 2024 года
Квалификация

Топ-10 

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.33,660

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,322

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,488

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,505

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,613

6. Шарль Леклер («Феррари») +0,629

7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,637

8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.773

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,944

10. Валттери Боттас («Заубер») +1,005

Выбыли после второго сегмента:

11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

12. Даниэль Риккардо («РБ»)

13. Эстебан Окон («Альпин»)

14. Алекс Албон («Уильямс»)

15. Пьер Гасли («Альпин»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)

17. Кевин Магнуссен («Хаас»)

18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

19. Юки Цунода («РБ»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)

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109 комментариев
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Как тут писали после спринт-квалы, "в дождь сразу видно, у кого скилл". Ну да, посуху то ездить уметь не нужно)
+14
-1
+13
Мерседес прям клоуны. Они реально выпустили Хэмильтона под конец без права на ошибку. Для каких таких целей? И это после такого спринта. Просто слили одну свою машину.
+11
-2
+9
Алонсо - чума просто. Просто нереальная квала какая-то.
+9
-1
+8
Ал тащит 💪
Как же обидно будет пропускать в гонке и обе Феррари и минимум один Макларен(
+6
0
+6
😂🤦🏾
+6
-2
+4
Фернандо Алонсо, самый красивый пилот в формуле, как всегда радует своих фанатов фантастическим выступлением
+4
0
+4
Дед мегахорош конечно
+5
-1
+4
Ответ Великий Алонсо
Даже Заубер быстрее чем Астон Мартин. Но каким то чудо Алонсо на этом говне умудряется держаться в топ-10
Ты чет мелочишься, я слышал, что даже Safety Car быстрее Астона.
+3
0
+3
И вот на этом самовозе Алонсо еще не выиграл ни одной гонки ?! )))
+3
0
+3
Алонсо реально нагибает всех самовозников.
+3
-1
+2
Ответ Grigpar
Алонсо - чума просто. Просто нереальная квала какая-то.
Лучший гонщик пелотона без сомнений.
Феде удачи завтра.
+3
-1
+2
Да на таком АМ Алонсо уже бы к Монце стал чемпионом!!
+2
0
+2
ну че там как с борьбой за чемпионство у Феррари
+2
0
+2
Ферраре не беспокоит что уже 2 гран при макларен быстрее их?
+2
0
+2
Ответ Grigpar
Алонсо реально нагибает всех самовозников.
Федя топ
+2
0
+2
Ответ RusSt
В момент когда Рик поехал резко перестал ехать Цунода)
Не всё коту сашими.
+1
0
+1
Ответ Veneno
Станиславский тоже клоун. Сначала говорит, что Леклер на старых шинах и мы будем это учитывать когда он покажет время. А потом говорит, Леклер слабовато, видимо какие то проблемы у феррари 🤣
На последней попытке разве был не свежий софт у него?
+3
-2
+1
Перес отскочил(
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Воронцов
Вот, сразу видно кто первый номер в Феррари! Не то что жалкий Леклер! Так ведь? Все верно же?
Да, все верно.
+1
0
+1
Ответ Grigpar
Мерседес прям клоуны. Они реально выпустили Хэмильтона под конец без права на ошибку. Для каких таких целей? И это после такого спринта. Просто слили одну свою машину.
Все были в одинаковых условиях. Но все смогли, а он нет. Конечно надо выпускать под конец сессии, трасса становится быстрее.
+3
-2
+1
Ответ Olga1212
У Леклера старые шины?
Да
+1
0
+1
Ответ RusSt
красный флаг? серьезно?
А какой надо было, испанский?
+3
-2
+1
Вот вам и гравий....на всех трассах так нужно сделать
+2
-1
+1
Ой ой ой, Карлос
+1
0
+1
Ответ Grigpar
Мерседес прям клоуны. Они реально выпустили Хэмильтона под конец без права на ошибку. Для каких таких целей? И это после такого спринта. Просто слили одну свою машину.
Но ошибался на круге то он сам. Никто ему не мешал
+3
-2
+1
Ответ RusSt
А дэну когда шасси новое давали его у цуноды забрали? Че он перестал ехать резко
просто теперь они у них одинаковые стали)
+4
-3
+1
Цунода топ 💪
+4
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Имхану.
Сделал крэш, сессию остановили из за обломков, починился и поехал дальше в квалю. Пелотон заехал в боксы, потеряли темп, тактику кругов, резина опять же и тд.
Имхо, тут от дирекции справедливо было бы - Карлосу сход автоматом.
Но это моё личное мнение, без навязывания.
+2
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Алонсо бог 🔥🔥🔥🔥🔥
+4
-3
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Я бы на месте Феррари сейчас зашел в боксы Мерса и поделился с Тото красным бумбончиком на нос. :)
+4
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