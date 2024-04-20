Гран-при Китая-2024. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Алонсо – 3-й
В субботу, 20 апреля, состоялась квалификация к пятой гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Китая.
За ходом сессии можно было следить на странице нашего онлайна:
Борьба за поул «Ф-1» на мегатрассе в Шанхае
Топ-10
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.33,660
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,322
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,488
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,505
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,613
6. Шарль Леклер («Феррари») +0,629
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,637
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0.773
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,944
10. Валттери Боттас («Заубер») +1,005
Выбыли после второго сегмента:
11. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
12. Даниэль Риккардо («РБ»)
13. Эстебан Окон («Альпин»)
14. Алекс Албон («Уильямс»)
15. Пьер Гасли («Альпин»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Чжоу Гуаньюй («Заубер»)
17. Кевин Магнуссен («Хаас»)
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
19. Юки Цунода («РБ»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Как же обидно будет пропускать в гонке и обе Феррари и минимум один Макларен(
Феде удачи завтра.
Сделал крэш, сессию остановили из за обломков, починился и поехал дальше в квалю. Пелотон заехал в боксы, потеряли темп, тактику кругов, резина опять же и тд.
Имхо, тут от дирекции справедливо было бы - Карлосу сход автоматом.
Но это моё личное мнение, без навязывания.