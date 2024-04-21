«Жирона» впервые сыграет в еврокубках. У нее 4 сезона в Ла Лиге за всю историю

Теги Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Жирона Мичел Санчес Футбол

«Жирона» гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон.

Команда Мичела Санчеса набрала 68 очков за 32 матча в чемпионате Испании и уже не опустится ниже шестой строчки.

«Привет, Европа, вот и мы! Но останавливаться не хотим», – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере клуба.

«Жирона» проводит всего четвертый сезон в Ла Лиге за всю свою историю и второй подряд. Прежде она не занимала места выше десятого.

Сейчас каталонцы идут третьими и опережают «Атлетико» с четвертой строчки на 7 очков (однако у мадридцев есть игра в запасе).

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23 комментария
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Выдающаяся работа Мичела. Работа не хуже той, что проделал Алонсо в этом сезоне
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Очень бы хотелось их в ЛЧ.
Да, для большинства нейтральных болельщиков это не так интересно, но для команд крутой рост.

Жирона, Вилла, Штутгарт, Болонья. Круто!!!
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Ответ Rasul94
А могут ли они сыграть в Лиге Чемпионов? Ведь у них и Сити одни и те же владельцы. Если не ошибаюсь в команды с одинаковым владельцем не могут играть в одном турнире
С Сити проблем точно не будет, раз уже у Лейпцига с Зальцбургом прокатило. Ну разве что какой нибудь Лудогорец влетит за эти несовпадения
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Ответ Булат Кошкимбаев
К сожалению от Жироны в следующем сезоне наверно ничего не останется. Топы разберут пол состава.
А шейхи просто так на это будут смотреть, и ничего не делать?
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Ответ Rasul94
А могут ли они сыграть в Лиге Чемпионов? Ведь у них и Сити одни и те же владельцы. Если не ошибаюсь в команды с одинаковым владельцем не могут играть в одном турнире
они смогут играть в Лч, у владельцев Сити там не контрольный пакет, они не владельцы Жироны. Рб Зальцбург и Рб Лейпциг спокойно играют в Лч, здесь тоже решение найдут
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А могут ли они сыграть в Лиге Чемпионов? Ведь у них и Сити одни и те же владельцы. Если не ошибаюсь в команды с одинаковым владельцем не могут играть в одном турнире
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Ответ ss_podonok
они смогут играть в Лч, у владельцев Сити там не контрольный пакет, они не владельцы Жироны. Рб Зальцбург и Рб Лейпциг спокойно играют в Лч, здесь тоже решение найдут
Я понимаю, почему человек интересуется - когда-то давно УЕФА цеплялся просто за любой факт связи. Даже если пакет не контрольный. И поправили это относительно недавно, когда стало невозможно уже закрывать глаза, но и выгонять команды тоже
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При всём уважении к достижениям Жироны,но принадлежность к Сити футбол групп с её ресурсами наверное сыграла немаловажную роль.Прыщи просто так не выскакивают.)
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Причем сразу в ЛЧ, надеюсь
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Надеюсь удастся попасть в ЛЧ, заслужили
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Спидран по выходу в еврокубки
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Симпатичная команда, достаточно ровно прошли в сильном чемпионате! Красавцы!
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Ответ Mykytka
Очень бы хотелось их в ЛЧ. Да, для большинства нейтральных болельщиков это не так интересно, но для команд крутой рост. Жирона, Вилла, Штутгарт, Болонья. Круто!!!
Ещё Брест во Франции кстати)
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К сожалению от Жироны в следующем сезоне наверно ничего не останется. Топы разберут пол состава.
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Ответ Грозовая Тень
А шейхи просто так на это будут смотреть, и ничего не делать?
Даже ПСЖ не может удержать Мбаппе. Что говорить о Жироне. Там уже каждый видит себя с большом клубе.
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Такие команды и такие результаты украшают футбол. Байер и Жирона молодцы!! Если сохранят составы следующий год они упрасят ЛЧ. Удачи этим командам!!!
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Точно!)
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Да не то что в еврокубки ,почти наверняка в ЛЧ попадут
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Не просто в еврокубках, а наверно всё-таки в ЛЧ!
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Ответ МТБ
Я понимаю, почему человек интересуется - когда-то давно УЕФА цеплялся просто за любой факт связи. Даже если пакет не контрольный. И поправили это относительно недавно, когда стало невозможно уже закрывать глаза, но и выгонять команды тоже
ЦСКА и Челси в 2004)
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