«Жирона» впервые сыграет в еврокубках. У нее 4 сезона в Ла Лиге за всю историю

«Жирона» гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон.

Команда Мичела Санчеса набрала 68 очков за 32 матча в чемпионате и уже не опустится ниже шестой строчки.

«Привет, , вот и мы! Но останавливаться не хотим», – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере клуба.

« » проводит всего четвертый сезон в за всю свою историю и второй подряд. Прежде она не занимала места выше десятого.

Сейчас каталонцы идут третьими и опережают «Атлетико» с четвертой строчки на 7 очков (однако у мадридцев есть игра в запасе).