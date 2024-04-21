«Жирона» впервые сыграет в еврокубках. У нее 4 сезона в Ла Лиге за всю историю
«Жирона» гарантировала себе место в еврокубках на следующий сезон.
Команда Мичела Санчеса набрала 68 очков за 32 матча в чемпионате Испании и уже не опустится ниже шестой строчки.
«Привет, Европа, вот и мы! Но останавливаться не хотим», – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере клуба.
«Жирона» проводит всего четвертый сезон в Ла Лиге за всю свою историю и второй подряд. Прежде она не занимала места выше десятого.
Сейчас каталонцы идут третьими и опережают «Атлетико» с четвертой строчки на 7 очков (однако у мадридцев есть игра в запасе).
Да, для большинства нейтральных болельщиков это не так интересно, но для команд крутой рост.
Жирона, Вилла, Штутгарт, Болонья. Круто!!!