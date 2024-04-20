«Спартак» – не приоритет для Ивича, он не планирует возвращаться в Россию. У тренера есть варианты в Турции («РБ Спорт»)
Работа со «Спартаком» – не приоритет для Владимира Ивича.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что у «Спартака» два основных кандидата на пост главного тренера – Владимир Ивич, ранее работавший с «Краснодаром», и Паскаль Янсен, который до января тренировал АЗ. После этого «Спорт-Экспресс» написал, что назначение Янсена в «Спартак» маловероятно.
Как утверждает «РБ Спорт», у Ивича есть предложения из Европы – в частности, от турецких клубов. В начале апреля сообщалось, что тренер интересен «Трабзонспору» и «Бешикташу», а также ПАОК.
На данный момент Ивич не планирует возвращаться в Россию, вариант со «Спартаком» для него не в приоритете. Сейчас Владимир находится в Греции с семьей.
Напомним, в марте Ивича уволили из «Краснодара». Под его руководством команда дошла до финала Фонбет Кубка России в прошлом сезоне, а в этом на протяжении долгого времени лидировала в таблице РПЛ.
14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.
+ не думаю, что серая московская зима в 6,5 мес. может привлекать серба
Оно надо Спартаку ?
Может всё таки повезёт клубу с российским тренером.
Но это будет чисто экономический проект для Ивича.