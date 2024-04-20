«Спартак» – не приоритет для Ивича, он не планирует возвращаться в Россию. У тренера есть варианты в Турции («РБ Спорт»)

Теги Спартак премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Владимир Ивич Футбол

Работа со «Спартаком» – не приоритет для Владимира Ивича.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что у «Спартака» два основных кандидата на пост главного тренера – Владимир Ивич, ранее работавший с «Краснодаром», и Паскаль Янсен, который до января тренировал АЗ. После этого «Спорт-Экспресс» написал, что назначение Янсена в «Спартак» маловероятно.

Как утверждает «РБ Спорт», у Ивича есть предложения из Европы – в частности, от турецких клубов. В начале апреля сообщалось, что тренер интересен «Трабзонспору» и «Бешикташу», а также ПАОК.

На данный момент Ивич не планирует возвращаться в Россию, вариант со «Спартаком» для него не в приоритете. Сейчас Владимир находится в Греции с семьей.

Напомним, в марте Ивича уволили из «Краснодара». Под его руководством команда дошла до финала Фонбет Кубка России в прошлом сезоне, а в этом на протяжении долгого времени лидировала в таблице РПЛ.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

Все тупики «Спартака» – от Старкова до Абаскаля

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56 комментариев
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Ответ Lann1ster
хорошая новость..надеюсь будут еще варианты кроме янсена и ивича
Шалимов и Юран
+16
0
+16
Ответ Sasha Morin
Усачь возглавит . 100%к гадалке не ходи
Оставшиеся болельщики отвернутся
+13
0
+13
Усачь возглавит . 100%к гадалке не ходи
+12
-2
+10
Ответ Зубы Дзюбы
Оставшиеся болельщики отвернутся
Не отвернутся. От сборной же не отвернулись, хоть и плевались каждый товарищеский матч. Не даст результат-будут бухтеть и плеваться; Даст результат-будут бухтеть и радоваться про себя
+7
-1
+6
Тут нужно искать человека, который ничего про нынешний Спартак не знает. Потому что если знает - то точно не пойдет)
+5
-1
+4
Ответ ss_podonok
неадекваты? когда спартак был на 1м месте и увольнял тренера?
Спартак был на 1 месте только в сезоне-2016/17 и пару раз после первых трех туров. Всё.
+5
-2
+3
хорошая новость..надеюсь будут еще варианты кроме янсена и ивича
+8
-5
+3
Есть риск, что руководство Спартака поступит с ним так же, как Краснодар. Они еще бо́льшие неадекваты
+ не думаю, что серая московская зима в 6,5 мес. может привлекать серба
+5
-2
+3
Ответ Зубы Дзюбы
Шалимов и Юран
Ну Шалимова нет, а вот Юрана можно было бы попробовать. У него как говорится не забалуешь, но он очень своеобразный человек, врядли в руководстве захотят с ним иметь дело.
+8
-6
+2
Сколько в КБ ещё будет продолжаться чехарда с тренером? Приходит новый тренер и ему сразу начинают втирать чушь про "спартаковский дух", "народную команду", титулы, которых им ЦК надарило в советское время и прочий вымышленный, возвеличенный бред. Тренер сразу терятся и не понимает, что ему дальше делать. Вроде бы КБ, это совсем не Реал с 14-ю кубками чемпионов, а преподносят КБ так, будто Реал в сторонке стоит и курит. Когда перестанут КБ забивать голову тренерам байками про несуществующее величие, возможно тренер раскрепоститься и будет работать спокойно. Может и результат, выше 5 места, у КБ появится.
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Ответ Вадим Серегин
да и бог с ним. Ничего выдающегося. Вспоминая первый год Абаскаля, тоже все повизгивали от восторга. Тренер неплохой, но не выдающийся, чтобы рвать волосы на одном месте с досады
Ну чушь то не пишите. 1. Все таки у Абаскаля хорошая была только одна осень. 2. Все таки Краснодар был на первой строчке долгое время и плюс финал кубка России где они проиграли только по пенальти. 3. Плюс ко всему у ивича не была таких финансовых возможносте как у Абаскаля , может с такими вложениями он добился бы большего.
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Ответ Лимит Лимитович
Почему на полном серьёзе не дадут шанс Мостовому? Тут окажется 2 варианта: он либо гений, либо дурачок. Второе, естественно, наиболее вероятно. Ну зато после провала мы хотя бы его больше не услышим
Да конечно, не услышим.. Будет говорить, что багаж Абаскаля виноват. 😊
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+1
Ответ Евгений ТСК
Есть риск, что руководство Спартака поступит с ним так же, как Краснодар. Они еще бо́льшие неадекваты + не думаю, что серая московская зима в 6,5 мес. может привлекать серба
неадекваты? когда спартак был на 1м месте и увольнял тренера?
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только Валера
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Возвращайте Рианчо. Терять уже нечего Спартаку
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Ответ MstAndreev
Тут нужно искать человека, который ничего про нынешний Спартак не знает. Потому что если знает - то точно не пойдет)
При 5 млрд болельщиков Спартака это трудно. Разве что в Папуа- Новой Гвинее.
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Ответ Вадим Серегин
спорное утверждение. Там костяк купили по уровню серьезнее, чем Абаскалю, если честно. Плюс сыграло то, что академия у Краснодара замечательная. И да, я понимаю, что с молодежью надо уметь работать, в этом его заслуга без вопросов.
Вы в своем уме подобное писать?! Краснодар за 2 сезона потратил 22 млн из которых из которых 9 млн это Кастаньо + Виктор са с которыми Ивич толком не поработал. А под Абаскаля потратили 50+ за 2 сезона. А из воспитанников Сафонов , Эдо, Черников и Волков ,Кривцов кто сыграли в этом сезоне больше 1000 минут. Поэтому просыпаетесь , нет в Краснодаре сейчас такого количества воспитанников кто будет делать разницу
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Ответ Вадим Серегин
да и бог с ним. Ничего выдающегося. Вспоминая первый год Абаскаля, тоже все повизгивали от восторга. Тренер неплохой, но не выдающийся, чтобы рвать волосы на одном месте с досады
Ивич не нужен,своих хватает, пусть в Турции отдохнёт.А голландца эти чимпомпосы из руководства могут прикупить, и клоунада продолжится.
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Заинтересовать Ивича Спартак может только очень большой зарплатой. Сам клуб Ивичу будет совсем не интересен.
Оно надо Спартаку ?
Может всё таки повезёт клубу с российским тренером.
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Ответ Кирилл Демченко
Ну а чё нет?! Деньги есть, игроки есть, хорошая база, лучший город Европы , плюс может дадут деньги на трансферы. Поэтому почему бы и не поехать на год-два. Плюс не забывайте что будут ещё отступные при увольнение ))))
Да я и не отрицаю, что поработать можно.
Но это будет чисто экономический проект для Ивича.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Заинтересовать Ивича Спартак может только очень большой зарплатой. Сам клуб Ивичу будет совсем не интересен. Оно надо Спартаку ? Может всё таки повезёт клубу с российским тренером.
Ну а чё нет?! Деньги есть, игроки есть, хорошая база, лучший город Европы , плюс может дадут деньги на трансферы. Поэтому почему бы и не поехать на год-два. Плюс не забывайте что будут ещё отступные при увольнение ))))
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Ответ R Air
Но цель и траты на игроков были еврокубковые.
Вы вообще за футболом следите ?! Ничего что за последние 3 трансферных окна, на хотелки Абаскаля потратили 50+ млн евро. Какие евро кубки ?!
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Ответ Кирилл Демченко
Какие еврокубки?! Что за чушь ты несешь?! Тебе напомнить сколько раз Спартак даже квалификацию пройти не мог в ЛЕ и ЛЧ?! Вылетал от паока, Бенфики итд
Но цель и траты на игроков были еврокубковые.
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Ответ R Air
Такие клубы, как Спартак играют ради еврокубков. Ну по крайней мере так было до февраля 2022-го.
Какие еврокубки?! Что за чушь ты несешь?! Тебе напомнить сколько раз Спартак даже квалификацию пройти не мог в ЛЕ и ЛЧ?! Вылетал от паока, Бенфики итд
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Ответ Кирилл Демченко
Так может давай вообще забьем на футбол?! И на жизнь?! Если еврокубков нет!
Такие клубы, как Спартак играют ради еврокубков. Ну по крайней мере так было до февраля 2022-го.
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Ответ R Air
Какая разница какой тренер, если еврокубки не светят ещё лет 10 минимум? Мостового назначили бы по-приколу.
Так может давай вообще забьем на футбол?! И на жизнь?! Если еврокубков нет!
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Ответ MstAndreev
Тут нужно искать человека, который ничего про нынешний Спартак не знает. Потому что если знает - то точно не пойдет)
То есть, надо искать человека, принципиально не пользующегося интернетом. Среди староверов, что ли? ;)
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Может, оно и к лучшему. Все еще верю в возвращения Карпина, единственный человек, который точно вывезет психологически работу в нашем цирке сейчас и, может быть, сможет стабилизировать ситуацию в клубе. А, если в руководстве готовы пренебречь своими принципами и дать Валере совмещение, то там и связи со сборной могут помочь в селекции.
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да и бог с ним. Ничего выдающегося. Вспоминая первый год Абаскаля, тоже все повизгивали от восторга. Тренер неплохой, но не выдающийся, чтобы рвать волосы на одном месте с досады
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Ответ Рассол Уэстбрик
Спартак был на 1 месте только в сезоне-2016/17 и пару раз после первых трех туров. Всё.
верно. и спартак не увольнял тренера. а краснодар уволил, отставая на 1 очко от лидера
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