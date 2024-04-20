ЦСКА проиграл впервые за 9 матчей после зимней паузы. Дальше – «Спартак»

Серия ЦСКА без поражений прервалась на «Ахмате».

Армейцы уступили клубу из Грозного на своем поле в 25-м туре Мир – 1:2.

Команда Владимира Федотова проиграла впервые после возобновления сезона. До этого в 9 матчах чемпионата и Фонбет Кубка России у нее было 5 побед и 3 ничьих.

25 апреля примет «Спартак».