ЦСКА проиграл впервые за 9 матчей после зимней паузы. Дальше – «Спартак»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Ахмат Владимир Федотов Футбол

Серия ЦСКА без поражений прервалась на «Ахмате».

Армейцы уступили клубу из Грозного на своем поле в 25-м туре Мир РПЛ – 1:2.

Команда Владимира Федотова проиграла впервые после возобновления сезона. До этого в 9 матчах чемпионата и Фонбет Кубка России у нее было 5 побед и 3 ничьих.

25 апреля ЦСКА примет «Спартак».

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31 комментарий
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ЦСКА позор
Вместо того, чтобы обыгрывать терек и отправлять из в ФНЛ, взяли и бездарно слили
+46
-6
+40
Это тот Ахмат что у Балтики 7 принял - 7 дней назад 🤣💦
+25
-3
+22
«Спасибо» Роше, что в самом начале матча решил «проверить команду на выносливость».
Ну и Дивеев молодец, что перед самым дерби решил вылететь в стиле кунг-фу пот уже имеющейся желтой карточки.

И это такие проблемы против Ахмата, который сегодня должны были обыгрывать …
+22
-2
+20
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
ЦСКА проиграл сам себе.
Уже хрен знает в какой раз.
+17
0
+17
ЦСКА проиграл сам себе.
+11
-1
+10
Топ глупейших удалений недели:
- Араухо
- Дивеев
- Роша
+9
0
+9
Гинер все продал. Понятно, что чаю не дадут вылететь. Все кабинеты поднимут, если нужно.
+12
-4
+8
ЦСКА медленно становится середняком... (
+8
-3
+5
Ответ Vitor Dia
ЦСКА позор Вместо того, чтобы обыгрывать терек и отправлять из в ФНЛ, взяли и бездарно слили
А я люблю эту стадию РПЛ. В ней аутсайдеры, которые долго не могли выиграть даже у команд из середины турнирной таблицы, вдруг дружно начинают обыгрывать команды даже из группы лидеров... :)
+6
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+5
Ответ Александр Бородин
ЦСКА медленно становится середняком... (
Где же медленно??? В сумасшедшем темпе... Ахмату дома бездарно сливаем...
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Позор ….
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Ответ Владимир Лоншаков
Роша-главный творец этого поражения, но обратите внимание, как делал передачу на гол Бериша и когда он сам забивал. Сначала, как мальчишку качнул, оказывается, защитника Гайича, а потом нашу незаменимую звезду, Облякова, если бы не эти двое, которых элементарно, надули, как детей, то, может, и повезло бы с победой, а так, сначала, скажем большое "спасибо" Роше, впрочем, второй мяч можно было и отбить Торопу, но не - судьба. Опять, потеряли три очка, ведя в счёте. Аббос, Дивеев - молодцы, хоть в четверг отдохнут!
Что делал бы Ахмат без Бериши, он тащит всю команду.
+3
0
+3
Всё жуткое, что могло произойти с ЦСКА уже произошло в матче с Ахматом... Просто жесть какая-то... Тороп- красава!!! Светлое пятно в полной жести... Не знаю как мы будем играть в дерби без обороны... Что делать? Верим в КОМАНДУ!!!
+4
-1
+3
Вопрос - сколько Кадырка занёс ЦСКА???
+4
-2
+2
Тороп красава. Достойная смена Игорю. Ваще бесстрашный парень!
+2
-1
+1
Роша-главный творец этого поражения, но обратите внимание, как делал передачу на гол Бериша и когда он сам забивал. Сначала, как мальчишку качнул, оказывается, защитника Гайича, а потом нашу незаменимую звезду, Облякова, если бы не эти двое, которых элементарно, надули, как детей, то, может, и повезло бы с победой, а так, сначала, скажем большое "спасибо" Роше, впрочем, второй мяч можно было и отбить Торопу, но не - судьба. Опять, потеряли три очка, ведя в счёте. Аббос, Дивеев - молодцы, хоть в четверг отдохнут!
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Ответ Андрей Бирюков
Где же медленно??? В сумасшедшем темпе... Ахмату дома бездарно сливаем...
Можно уже и так говорить, к сожалению
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Ответ Андрей Бирюков
Всё жуткое, что могло произойти с ЦСКА уже произошло в матче с Ахматом... Просто жесть какая-то... Тороп- красава!!! Светлое пятно в полной жести... Не знаю как мы будем играть в дерби без обороны... Что делать? Верим в КОМАНДУ!!!
У Спартака нет атаки совсем. Забивать некому. Можно и без обороны не страшно.
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Как обычно ) один матч хорошо - три плохо . И как всегда тренер не при чем )
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лол, я думал ЦСКА выиграет у такого Ахмата без проблем и обойдет моих бездарей из Локо в таблице... Но произошла зрада 🤷‍♂️
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Какие то безумные матчи у Ахмата и ЦСКА в этом сезоне
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Похоже, у нас хорошие отношения не только с федерацией футбола Узбекистана, но и Чеченской Республики. Иначе, такой бездарный слив невозможно объяснить
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9 побед за 23 матча это прям ооооочень плохо, а Федотов типа не при делах 🙈
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Поржем, смешное дебри будет, никто не может, но все хотят)))
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