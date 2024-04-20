ЦСКА проиграл впервые за 9 матчей после зимней паузы. Дальше – «Спартак»
Серия ЦСКА без поражений прервалась на «Ахмате».
Армейцы уступили клубу из Грозного на своем поле в 25-м туре Мир РПЛ – 1:2.
Команда Владимира Федотова проиграла впервые после возобновления сезона. До этого в 9 матчах чемпионата и Фонбет Кубка России у нее было 5 побед и 3 ничьих.
25 апреля ЦСКА примет «Спартак».
Вместо того, чтобы обыгрывать терек и отправлять из в ФНЛ, взяли и бездарно слили
Ну и Дивеев молодец, что перед самым дерби решил вылететь в стиле кунг-фу пот уже имеющейся желтой карточки.
И это такие проблемы против Ахмата, который сегодня должны были обыгрывать …
- Араухо
- Дивеев
- Роша