Свечников в 1-м матче с «Айлендерс»: 6 бросков в створ, 5 мимо, 3 хита и малый штраф за 15:17

Теги Айлендерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников нанес 6 бросков в створ в 1-й игре серии плей-офф с «Айлендерс».

«Каролина» обыграла клуб с Лонг-Айленда в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 1-0). 

24-летний россиянин сыграл в плей-офф впервые с 2022 года. В прошлом году он пропустил кубковые матчи из-за операции на колене. 

Сегодня Свечников (15:17, 1:48 – в большинстве, «0») остался без очков.

Он нанес 6 бросков в створ и 5 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против Александра Романова. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

1 комментарий
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Качественную игру провел в плане давления, Род аж в первое звено к Ахо и Генцелу перевел в третьем периоде. Так держать
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