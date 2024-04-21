Свечников в 1-м матче с «Айлендерс»: 6 бросков в створ, 5 мимо, 3 хита и малый штраф за 15:17

Андрей Свечников нанес 6 бросков в створ в 1-й игре серии плей-офф с «Айлендерс».

« » обыграла клуб с Лонг-Айленда в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3:1, 1-0).

24-летний россиянин сыграл в плей-офф впервые с 2022 года. В прошлом году он пропустил кубковые матчи из-за операции на колене.

Сегодня Свечников (15:17, 1:48 – в большинстве, «0») остался без очков.

Он нанес 6 бросков в створ и 5 мимо, применил 3 силовых приема, сделал 1 блок и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против Александра Романова. Статистика потерь и перехватов – 1:1.