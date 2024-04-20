Лопетеги стал фаворитом на пост тренера «Милана». Владелец клуба уже общался с испанцем

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Шансы Хулена Лопетеги возглавить «Милан» растут.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что испанец стал ведущим претендентом на пост главного тренера. Он опережает Паулу ФонсекуЛилль»), Кристофа ГальтьеАль-Духайль») и Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад»).

Сообщается, что владелец «россонери» Джерри Кардинале уже общался с Лопетеги напрямую.

Бывший главный тренер «Реала» и «Севильи» находится без работы с лета 2023 года.

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59 комментариев
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Прощаемся с Миланом надолго вновь
+37
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+36
Уволить Пиоли, который показывает абсолютный максимум с Миланом самое глупое решение из возможных! Надеюсь он возглавит Юве и накажет бывших работодателей как следует, без Пиоли Милану зоны ЛЧ не видать
+23
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+20
Ответ Макс Голубцов
Болельщики Милана, введите в контекст, пожалуйста. В чем проблема с нынешним тренером? Судя по результатам - команда спрогрессировала, и место (пока что) выше и очков в среднем набирает больше. Игра не поставлена?
По мнению неадекватов и боссов Милана с таким составом они должны каждый год брать по 2 ЛЧ и становится чемпионами с отрывом в 20 очков от 2-го места, ага.) Ведь у них в составе играют лавочники Челси, старый француз и сам Меньян.
+24
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+18
Ответ <Inter>
Милану точно необходима встряска
Конечно-конечно! Надо их встряхнуть чтобы они опять боролись за попадание в топ-8.))
+14
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Лучше Кристиана Брокки вернуть
+14
-1
+13
Ответ Макс Голубцов
Болельщики Милана, введите в контекст, пожалуйста. В чем проблема с нынешним тренером? Судя по результатам - команда спрогрессировала, и место (пока что) выше и очков в среднем набирает больше. Игра не поставлена?
у Милана играют имперские амбиции
Пиоли с Месиасом и Салемакерсом взял скудетто, теперь ему не прощают топ-4.

Летом ему полностью новую полузащиту подогнали, осенью была эпидемия травм. Из-за этого так или иначе возникали проблемы в этом сезоне.

Я бы рискнул, набрался терпения и оставил Пиоли ещё на сезон. Команда зреет и воспринимается серьёзно
+15
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+13
Болельщики Милана, введите в контекст, пожалуйста.
В чем проблема с нынешним тренером? Судя по результатам - команда спрогрессировала, и место (пока что) выше и очков в среднем набирает больше.

Игра не поставлена?
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Какой то скудный список
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Печально если так.
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Господи, ну что за бред? С каждым годом уровень Милана по чуть-чуть понижают. Если и брать нового из этого списка, то пускай это будет Фонсека. Лопетеги в Севильи и Реале это невыносимая и несмотрибильная игра. Плюс ко всему Пиоли выжимает максимум из этой команды. И вообще я не удивлюсь если после увольнения из Милана Пиоли позовут в Юве вместо Аллегри.)))
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Ответ whereissuso
А кто вам сказал, что это максимум, если вы при других тренерах Милан не видели уже сколько лет?
Видел, при Джампаоло, Гаттузо, Монтелле, Инзаги и больше видеть как-то не хочется…
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Те, кто хейтят пиоли наверное ждут в клубе клоппа. Но реально туда пойдет условный лопетеги, которого ото всюду уволили
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Ответ <Inter>
Милану точно необходима встряска
Сказал болельщик Интера 🤣
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Ответ Amalfitano
По мнению неадекватов и боссов Милана с таким составом они должны каждый год брать по 2 ЛЧ и становится чемпионами с отрывом в 20 очков от 2-го места, ага.) Ведь у них в составе играют лавочники Челси, старый француз и сам Меньян.
Спасибо за ответ.
А «сам Меньян» - это какая-то ирония?)
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Ответ Мертвый
Милан очень дорого заплатить за увольнение Пиоли, помните это навсегда. При назначения Моура в Мю также сказал я.
Моур - самый титулованный тренер МЮ после эпохи Ферги. Чет так себе предсказания.
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Ответ Ashnoet
А кто плохой из пришедших игроков прошлым летом? Пулисик, который выдает лучший сезон по результативности? Чик, без которого центр уже не представить? Рейндерс? Чуквуэзе, как максимум, и то, потому что Пулисика не сдвинуть. С Окафором та же ситуация, хотя Пиоли мог бы чаще ставить его в центр, но ему дали Йовича, который тоже неплох. Это те, кого сходу вспомнил. Кто еще был? Пример Адли дает понять, что можно заиграть и через год. В любом случае, трансферы далеко не провал
Так никто не говорит, что это прям плохие трансферы. Просто у Конте стиль управления такой. Ему всегда нужно делать много трансферов. Какие только игроки не прошли через Юве Конте за время его тренерства там. От Матри и Куальярелы до Касареса и Льоренте. Я уже молчу про Стурар и Падоинов. А в Интере это уже приняло болезненную форму. В первое же трансферное окно Конте купил человек 10-12. Сенси, Политано, Карамо, Агуме, Сальседо, Лаззаро ... Через несколько месяцев еще пришли Янг, Мозес и Эриксен.
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Ответ Amalfitano
Конте нужны будут по 5 трансферов каждые пол года. А у Милана столько бабок сейчас нет. Да в Италии их уже даже у Юве нет.
А Лопетеги не нужны будут? Даже ненавистному Пиоли этим летом дали игроков. Конте хотя бы даст буст по результатам сразу, привив игрокам свои знаменитые автоматизмы во всех стадиях, и базу на будущее при правильном следующем тренере. Интер не даст соврать. За какие заслуги ставить Лопетеги – неясно. Его Севилья была максимально унылой командой
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Ответ Ashnoet
Уж лучше Конте
Для Конты нужно еще доп трансферы топ игроков,а не как в этом году купили Милану.А под его тактику они точно нужны.А без этого приглашать нет смысла,так как будет тоже что в Тоттенхеме
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Ответ Алексей Игоревич
Лучше Кристиана Брокки вернуть
Спасибо, поржал)
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Милан очень дорого заплатить за увольнение Пиоли, помните это навсегда. При назначения Моура в Мю также сказал я.
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Фонсека и Гальярдо интересные варианты.
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Опять Милан все проморгает в следующем сезоне
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Ответ Мертвый
ты наверное не вспомнишь как играл тот мю , было просто невыносимо смотреть как они мучаются в итоге увольнение с компенсациями!!!
Так через 10 лет никто не вспомнит. Все посмотрят какой тренер МЮ брал трофеи после САФа. И это будет Маур.
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Ответ Мертвый
Милан очень дорого заплатить за увольнение Пиоли, помните это навсегда. При назначения Моура в Мю также сказал я.
И в итоге Маур стал самым успешным тренером в эпоху после САФа.))
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Ответ Amalfitano
Интеру надо выигрывать ЛЧ. Вам надо уволить Индзаги и назначить Пеккья или Джилардино. Без риска нет развития. Вперёд и с песней.
Так Интер на мой взгляд не должен выигрывать ЛЧ. Клуб близко не уровень Сити или Реала. И пока Индзаги прогрессирует, то никаких изменений не будет.
Пиоли же как будто сам упёрся в свой потолок и не знает, что делать с нынешним составом Милана. Пытается играть также, как раньше. Буудто у него в полузащите по прежнему играют Крунич и Мессиас
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Ответ Amalfitano
А это то тут при чём?))) Или чтобы быть коммунистом надо помнить живого Ленина?
Вы же Гаттузо вспоминаете, Монтеллу и Джампаоло, больше мол, такого не надо. Так у них совершенно другая команда была.
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Ответ whereissuso
Сколько в клубе игроков, которые помнят Гаттузо или Джампаоло?
А это то тут при чём?))) Или чтобы быть коммунистом надо помнить живого Ленина?
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Ответ <Inter>
Ну так гарантий результата никто не может дать. Любая перестановка это риск, но также это возможность сделать шаг вперёд
Интеру надо выигрывать ЛЧ. Вам надо уволить Индзаги и назначить Пеккья или Джилардино. Без риска нет развития. Вперёд и с песней.
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Странный кандидат, особенно при наличии свободных Сарри и Конте. Но хуже Пиоли он себя вряд ли покажет.
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Какой ужас
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