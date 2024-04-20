Лопетеги стал фаворитом на пост тренера «Милана». Владелец клуба уже общался с испанцем

Шансы Хулена Лопетеги возглавить «Милан» растут.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что испанец стал ведущим претендентом на пост главного тренера. Он опережает (« »), (« ») и Марсело Гальярдо (« »).

Сообщается, что владелец «россонери» Джерри Кардинале уже общался с Лопетеги напрямую.

Бывший главный тренер «Реала» и «Севильи» находится без работы с лета 2023 года.