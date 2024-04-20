Лопетеги стал фаворитом на пост тренера «Милана». Владелец клуба уже общался с испанцем
Шансы Хулена Лопетеги возглавить «Милан» растут.
La Gazzetta dello Sport утверждает, что испанец стал ведущим претендентом на пост главного тренера. Он опережает Паулу Фонсеку («Лилль»), Кристофа Гальтье («Аль-Духайль») и Марсело Гальярдо («Аль-Иттихад»).
Сообщается, что владелец «россонери» Джерри Кардинале уже общался с Лопетеги напрямую.
Бывший главный тренер «Реала» и «Севильи» находится без работы с лета 2023 года.
Пиоли с Месиасом и Салемакерсом взял скудетто, теперь ему не прощают топ-4.
Летом ему полностью новую полузащиту подогнали, осенью была эпидемия травм. Из-за этого так или иначе возникали проблемы в этом сезоне.
Я бы рискнул, набрался терпения и оставил Пиоли ещё на сезон. Команда зреет и воспринимается серьёзно
В чем проблема с нынешним тренером? Судя по результатам - команда спрогрессировала, и место (пока что) выше и очков в среднем набирает больше.
Игра не поставлена?
А «сам Меньян» - это какая-то ирония?)
Пиоли же как будто сам упёрся в свой потолок и не знает, что делать с нынешним составом Милана. Пытается играть также, как раньше. Буудто у него в полузащите по прежнему играют Крунич и Мессиас