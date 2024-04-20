Оливер не назначил пенальти в ворота «Ман Сити» после попадания мяча в руку Грилишу
Судья не назначил пенальти после попадания мяча в руку Джеку Грилишу.
«Манчестер Сити» играет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии (0:0, второй тайм).
На 56-й минуте полузащитник лондонцев Коул Палмер исполнял штрафной удар, мяч попал в руку стоявшему в стенке Джеку Грилишу. Главный арбитр матча Майкл Оливер не назначил пенальти и не стал смотреть повтор, выслушав мнение видеоассистента.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: кадр из трансляции beIN Sports
Как это вообще может быть не пенальти? По каким правилам?
И вот сейчас Сити занимает почетное последнее место в АПЛ по количеству пенальти в свои ворота. Небывалая удача!
Парни МОЛОДЦЫ, могли поселить, жаль, что так вышло….