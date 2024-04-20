Оливер не назначил пенальти в ворота «Ман Сити» после попадания мяча в руку Грилишу

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии судьи Джек Грилиш Коул Палмер Футбол

Судья не назначил пенальти после попадания мяча в руку Джеку Грилишу.

«Манчестер Сити» играет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии (0:0, второй тайм). 

На 56-й минуте полузащитник лондонцев Коул Палмер исполнял штрафной удар, мяч попал в руку стоявшему в стенке Джеку Грилишу. Главный арбитр матча Майкл Оливер не назначил пенальти и не стал смотреть повтор, выслушав мнение видеоассистента. 

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. 

Фото: кадр из трансляции beIN Sports

50 комментариев
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В Англии мораторий на пенальти в ворота Сити, пора бы уже знать.
+131
-13
+118
Даже углового не назначили
+70
-5
+65
Тянут мешок что тут сказать….
+56
-7
+49
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Даже углового не назначили
ВАР проверял момент? Если да, то это пдц))))
+48
-1
+47
Опять Оливер в игре сити и опять не поставленная бетонная пенка в их ворота,вот так вот и одерживают победы в апл)
+54
-9
+45
Ответ Жасик Тулаков
ВАР проверял момент? Если да, то это пдц))))
проверял )
+36
-1
+35
Позорный мешок продолжает пользоваться судейской привелегией. После вылета из ЛЧ лысому гению хоть какой то трофей нужен, а то летом ещё сотню миллионов на трансферы не видать как волос на голове.
+40
-11
+29
Сити все сходит с рук... сначала 115 обвинений, теперь ЭТО! ))
+26
-2
+24
Ответ S1rAlex
Самый позорный клуб Европы. Уже даже ПСЖ обошли по степени мер3ости своего руководства
Тут товарищи с берегов Невы могут поспорить.
+30
-9
+21
Ответ Джесси Пинкман
Комментарий скрыт
С чего это вдруг она не пенальти? Выставлена в сторону, площадь тела увеличена, мяч летел в створ после удара.
Как это вообще может быть не пенальти? По каким правилам?
+23
-3
+20
Сити тащат как могут
+21
-4
+17
с ним давно все понятно. мусорный бак вместо сердца
+14
-2
+12
Что-то это мне напоминает. А, ну конечно же! Барса получала меньше всех пенальти в свои ворота, а ее свидетели рассказывали на спортсе, что все дело в доминировании команды, а потом оказалось, что они судейского начальника на оклад посадили и судей катали на лимузинах и кормили в ресторанах.
И вот сейчас Сити занимает почетное последнее место в АПЛ по количеству пенальти в свои ворота. Небывалая удача!
+14
-5
+9
После этого фанатф сити напишут,что злые фанаты Ливерпуля придумывают теории заговора,а судьи по факту всегда ошибаются)))
+12
-4
+8
Сити позор футбола
+11
-4
+7
Ответ T622222
Тянут мешок что тут сказать….
Сити, конечно же мешок, но и Челси хорошо подходит это слово… )))
+9
-3
+6
Ответ Жасик Тулаков
Раз не пенальти, тогда судья обязан был назначить угловой, раз нет углового то и в руку мяч не попадал?
Нет. Судья видимо (тут уж к нему вопрос) вообще посчитал что ни в кого не попало. Вар же проверял на пенальти. Пенальти нет. Сказать судье чтоб он поставил угловой - они не могут. Почитайте правила.
+4
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+4
Ответ Полуэктов Пётр
С чего это вдруг она не пенальти? Выставлена в сторону, площадь тела увеличена, мяч летел в створ после удара. Как это вообще может быть не пенальти? По каким правилам?
По денежным правилам шейхов.
+6
-2
+4
Ответ Полуэктов Пётр
С чего это вдруг она не пенальти? Выставлена в сторону, площадь тела увеличена, мяч летел в створ после удара. Как это вообще может быть не пенальти? По каким правилам?
Ну так то вопрос к вар, не ко мне, тут удивляются что угловой не назначили.
+3
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А ведь мы верили в ВАР когда его вводили)) ктож знал что нет предела человеческой наглости...
+3
0
+3
как минимум главный должен был сам посмотреть эпизод
+2
0
+2
Очередной матч сити с душком.ничего нового
+2
0
+2
Ответ Джесси Пинкман
Комментарий скрыт
Раз не пенальти, тогда судья обязан был назначить угловой, раз нет углового то и в руку мяч не попадал?
+2
0
+2
Самый позорный клуб Европы. Уже даже ПСЖ обошли по степени мер3ости своего руководства
+13
-11
+2
Ответ Momos
Что-то это мне напоминает. А, ну конечно же! Барса получала меньше всех пенальти в свои ворота, а ее свидетели рассказывали на спортсе, что все дело в доминировании команды, а потом оказалось, что они судейского начальника на оклад посадили и судей катали на лимузинах и кормили в ресторанах. И вот сейчас Сити занимает почетное последнее место в АПЛ по количеству пенальти в свои ворота. Небывалая удача!
ну и в чужие барса редко била в прошлом сезоне( кстати чемпионском) в пользу барсы назначили всего один пенальти
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Ответ zoomka
Мяч не попал в Грилиша получается
Ну раз не было углового - значит не попал :))
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Не, ну ладно: судья не заметил касания руки и назначил "от ворот". Тут же видимо запрашивает инфу у вар, ибо пошли возмущения у "синих". Ему говорят, ну касание было, но не на пенальти. И в итоге остаётся "от ворот", а не как минимум угловой. Что это за театр абсурда? У них там платная связь по вар, что не могут пару секунд потратить на подсказку? Насколько же тупые протоколы придуманы...
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Этот протокол ВАР поддерживает мошенников от спорта. Нужно правило как в хоккее - пару челленджей за игру. А дальше наказание судьи за предвзятые решения после игры. Снижение рейтинга арбитра и отправка в низшую лигу на исправление. Пока этого не будет ничего не будет.
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Это ППЦ, я понимаю если просто мяч в руку попал, но, железно же видно, ЧТО Грилешь рукой двигает, это что такое.. слов нет..!

Парни МОЛОДЦЫ, могли поселить, жаль, что так вышло….
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Мяч не попал в Грилиша получается
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