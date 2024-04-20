Оливер не назначил пенальти в ворота «Ман Сити» после попадания мяча в руку Грилишу

Судья не назначил пенальти после попадания мяча в руку Джеку Грилишу.

«Манчестер Сити» играет с «Челси» в полуфинале Кубка Англии (0:0, второй тайм).

На 56-й минуте полузащитник лондонцев Коул Палмер исполнял штрафной удар, мяч попал в руку стоявшему в стенке Джеку Грилишу. Главный арбитр матча Майкл Оливер не назначил пенальти и не стал смотреть повтор, выслушав мнение видеоассистента.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: кадр из трансляции beIN Sports